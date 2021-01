Le représentant Andy Biggs a riposté contre ses adversaires politiques et les médias dans une déclaration prolongée vendredi dernier visant à établir qu’il n’avait rien fait pour inciter à l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole américain.

Le républicain de l’Arizona – qui a voté pour annuler les résultats des élections en Arizona et en Pennsylvanie et qui a été lié à l’un des principaux organisateurs des manifestations pro-Trump à Washington – a déclaré que lui et d’autres conservateurs avaient subi des menaces de mort au milieu des retombées continues de l’émeute. .

Biggs a qualifié la récente couverture de lui de politique, diffamatoire et l’a comparée à ce qu’il considère comme le traitement injuste subi par l’ancien président Donald Trump.

Connectez-vous pour voir:Les législateurs modérés cherchent à éviter l’impasse sur le plan de relance COVID de Biden

« Toutes les allégations sont fausses. Je ne sais pas pourquoi les rumeurs ont commencé, pourquoi les médias ont ignoré à plusieurs reprises les preuves, ou comment énoncer la vérité plus clairement », a déclaré Biggs dans sa déclaration.

« Cet assaut contre ma réputation est difficile à regarder. Les mensonges de la gauche ont abouti à des menaces de mort contre ma famille et moi, ainsi que plusieurs autres membres conservateurs du Congrès qui ont été diffamés de la même manière. »

Une grande partie de l’examen minutieux de Biggs découle d’une déclaration vidéo d’Ali Alexander, qui a aidé à organiser le rassemblement « Stop the Steal » à Washington, qui était l’un des nombreux rassemblements de partisans de Trump le 6 janvier.

Les frères du représentant Andy Biggs:« Andy a répandu des mensonges sur la fraude électorale »

Dans ses commentaires enregistrés avant l’événement, Alexander a distingué Biggs, ainsi que les représentants. Paul Gosar, R-Ariz., Et Mo Brooks, R-Ala., Comme ayant fait partie intégrante d’un événement destiné à exercer une «pression maximale» sur le Congrès. .

Biggs a vigoureusement nié avoir eu des liens avec Alexander. Dans sa déclaration de vendredi, il a répété qu’il n’avait pas « eu de contact téléphonique, texte, médias sociaux ou e-mail » avec Alexander.

Même ainsi, il a fait des remarques audio qu’Alexandre a joué lors d’un rassemblement en décembre à Phoenix. Comme la République d’Arizona l’a précédemment rapporté, un porte-parole de Biggs a déclaré que les remarques enregistrées avaient été faites à la demande des assistants de Gosar et leur avaient été fournies, et non à Alexander.

Ni Gosar ni Alexander n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Les démentis de Biggs, cependant, n’ont pas fait grand-chose pour étouffer l’appel à des enquêtes sur lui et d’autres républicains qui ont vivement critiqué les résultats de l’élection présidentielle.

Les responsables électoraux des deux partis à travers le pays ont conclu qu’il n’y avait pas de fraude généralisée. Des dizaines de poursuites ont échoué faute de preuves, et William Barr, l’ancien procureur général de Trump, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe de fraude significative.

Pourtant, dans une interview du 10 novembre avec le conservateur Charlie Kirk, Biggs et Gosar ont discuté de ce qu’ils considéraient comme une élection entachée de fraude.

Biggs, qui en est à son troisième mandat représentant la vallée du sud-est et dirige le conservateur House Freedom Caucus à Washington, s’est concentré sur la Pennsylvanie, un État où l’avance initiale de Trump a disparu à mesure que les bulletins de vote par correspondance étaient comptabilisés, en particulier dans la Philadelphie perpétuellement démocratique.

« Eh bien, vous parlez de fraude, pure et simple. Nous parlons de la Pennsylvanie est un désastre total, et vraiment votre remède immédiat est d’annuler les élections de Pennsylvanie », a déclaré Biggs, reconnaissant que « cela semble radical. »

Tout au long des semaines précédant le 6 janvier, Biggs a appelé à un audit médico-légal des systèmes électoraux dans son propre État de l’Arizona. Et il a maintenu que son intention première a toujours été de garantir la confiance dans l’intégrité électorale, un point qu’il a dit est passé inaperçu.

« Une fois que les gauchistes dans les médias génèrent un faux récit, il est si difficile de prouver un négatif », a-t-il déclaré.

La bande Alexander n’est qu’une partie d’une vague d’attention indésirable sur Biggs ces derniers jours.

La déclaration de Biggs a noté que certains ont faussement suggéré qu’il a dirigé des «visites de reconnaissance» du Capitole avant les émeutes.

Il a également été lié à d’autres controverses.

Biggs a suggéré dans des interviews que les émeutiers du Capitole comprenaient des gens de gauche.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il y avait juste des gens de Trump en colère qui étaient entrés. Et puis il y avait d’autres personnes qui n’étaient certainement pas des gens de Trump », a déclaré Biggs au 1030 KVOI-AM de Tucson quelques jours après l’émeute. « Vous avez probablement eu des insurgés, vous savez, des gens de type antifa ou BLM … nous ne savons pas. »

Le FBI et le département américain de la Justice disent qu’il n’y a aucune preuve suggérant que les groupes faiblement liés d’activistes « antifascistes » connus sous le nom d’antifa étaient impliqués dans l’invasion du Capitole.

Le jour où la police a évacué le Congrès de la foule, Biggs et d’autres républicains de la Chambre ont été filmés refusant avec défi de porter des masques dans une salle bondée. Au moins trois membres de la Chambre ont contracté un coronavirus peu de temps après. On ne sait pas comment ils l’ont obtenu, mais beaucoup ont rapidement accusé la résistance du GOP aux masques de contribuer à la propagation de la maladie.

Mercredi, les deux frères de Biggs ont envoyé à The Arizona Republic une lettre au rédacteur le qualifiant de « au moins partiellement » responsable des violences au Capitole et ont exhorté sa démission en temps opportun de ses fonctions.

Jeudi, un journaliste de NBC News a noté que Biggs a déclenché des détecteurs de métaux au Capitole mais a refusé de s’arrêter pour inspection par la police.

Vendredi, la Campagne de gauche pour la responsabilité a demandé au Bureau de l’éthique du Congrès et au bureau du procureur américain à Washington d’enquêter sur Biggs, Gosar et un autre membre, la représentante Madison Cawthorn, RN.C., pour avoir éventuellement incité à une émeute et discrédit. au Congrès, entre autres violations potentielles.

Leurs allégations reposaient en grande partie sur les médias sociaux et sur des reportages antérieurs.

Biggs, cependant, a clairement indiqué qu’il en avait assez.

«Ma réputation d’honnête homme, qui croit en ce pays et à l’état de droit, a été délibérément entachée par des gens qui n’ont aucun respect pour la vérité», a-t-il déclaré.

Suivez Ronald J. Hansen sur Twitter @ronaldjhansen.