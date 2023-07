Agression au couteau à l’université : les écoles devraient-elles renforcer la sécurité ?

Lorsque Miranda Green-Barteet a entendu parler du triple coup de couteau qui a eu lieu dans une salle de classe d’études sur le genre à l’Université de Waterloo, en Ontario, le mois dernier, elle s’est dite « attristée » mais « pas choquée ».

La professeure et titulaire de la chaire de premier cycle en genre, sexualité et études des femmes de l’Université de Western Ontario affirme que les menaces, le harcèlement et l’intimidation se produisent souvent lors de l’enseignement de la matière.

« J’ai reçu des messages haineux, j’ai reçu des tweets haineux sur Twitter. Tous mes collègues ont reçu des choses similaires. Beaucoup n’ont pas de profils de médias sociaux associés à leur profession pour ces raisons », a-t-elle déclaré lundi à CTV’s Your Morning. « Ce n’est tout simplement pas surprenant. »

L’attaque à l’Université de Waterloo le 28 juin a laissé deux étudiants et leur professeur avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger. La police a depuis arrêté Geovanny Villalba-Aleman, 24 ans, en lien avec l’attaque au couteau.

Il fait face à trois chefs de voies de fait graves, quatre chefs de voies de fait avec une arme et deux chefs de possession d’une arme dans un dessein dangereux.

Il fait également face à une accusation de méfait de moins de 5 000 $, ce qui, selon la police, est lié à un drapeau déchiré de Pride.

Après le coup de couteau, Green-Barteet a déclaré que sa faculté prévoyait d’évaluer la sécurité dans les salles de classe au cours de l’été.

« Mon département fait partie de la faculté des arts et des sciences humaines, et la faculté a avancé un audit de sécurité prévu qui devait avoir lieu à l’automne, il va maintenant avoir lieu à ce sujet au cours de l’été. Je sais qu’il y a des réunions qui se passent avec la haute administration, mon département a été consulté », a-t-elle déclaré.

Les professeurs du programme d’études sur le genre de l’Université Western, a déclaré Green-Barteet, demandent des salles de classe avec une entrée et une sortie pour « augmenter la sécurité sans compromettre notre pédagogie ».

Un groupe de défense des universités canadiennes affirme que les établissements postsecondaires réévalueront leur sécurité après l’attaque au couteau. Environ 100 institutions et cherchant à lutter contre la polarisation sur leurs campus.

« De par leur nature même, les universités sont des lieux d’enquête et de liberté académique… où les idées doivent être discutées, elles doivent être argumentées, elles doivent être contrées, elles doivent être examinées à fond, mais dans un lieu sûr et dans un lieu de tolérance », a déclaré Philip Landon, PDG d’Universités Canada, à La Presse canadienne.

Green-Barteet dit qu’elle espère également que les numéros et les emplacements des salles de classe ne seront mis à la disposition des étudiants et des membres du personnel qui font partie de la communauté occidentale, au lieu d’être accessibles au public en ligne, par exemple.

« Si vous n’êtes pas membre de la communauté occidentale, il est très facile de chercher et de savoir où certains cours auront lieu sur le campus », a-t-elle déclaré.

À la suite de l’attaque au couteau à Waterloo, Alan Shepard, président de l’Université Western, a publié une déclaration qualifiant l’acte d’« épouvantable ».

« Certains sur le campus peuvent se sentir particulièrement vulnérables en ce moment », a-t-il déclaré. « Je tiens à vous assurer que Western continuera à donner la priorité au bien-être et à la sécurité de nos étudiants et employés – et, à la lumière de l’incident de Waterloo, nous avons mis en place des mesures de sécurité supplémentaires sur le campus. »

Le coup de couteau est un exemple de la façon dont les crimes de haine se déroulent lorsqu’il y a un recul contre les normes historiques, a déclaré Green-Barteet.

« Le nombre de crimes de haine dans la violence sexiste a toujours été élevé », a-t-elle déclaré. « Je pense que ce que nous voyons maintenant est un recul contre les droits que les personnes LGBTQ+ ont gagnés et comme cela se produit historiquement. Lorsque ceux qui sont au pouvoir ont l’impression que le pouvoir leur est enlevé, ils réagissent. »



Pour écouter l’intégralité de l’interview, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.