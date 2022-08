Agréablement surpris! La foule surprise d’Obama à la première d’Hollywood

Si quelqu’un sait comment planter un événement de la bonne manière, ce sont les Obamas !

On ne se lasse jamais de l’ancien président et du premier nominé aux Emmy Awards Barack Obama ou sa charmante épouse et notre éternelle première dame Michelle Obama ! Le couple puissant a surpris les participants lors de la première de leur documentaire Netflix, “Descendant”, le 5 août au Festival du film afro-américain de Martha’s Vineyard.

Étaient également présents Michelle Obama, le producteur exécutif du film Ahmir « Questlove » Thompson et la réalisatrice Margaret Brown. Le groupe a pris la foule au dépourvu et leur présence a été plus que bienvenue alors que les téléspectateurs ont applaudi, crié et même versé quelques larmes.

Ce film très attendu est le 10e film ou série sur lequel Netflix et Participant ont collaboré, y compris “American Factory”. avec un terrain plus élevé.

Selon Netflix, descendant suit les membres d’Africatown, une petite communauté de l’Alabama, qui sont les descendants des humains transportés illégalement sur le dernier navire négrier connu d’Afrique vers les États-Unis. Le long métrage documentaire, qui est soutenu par les Obamas’ Higher Ground Productions, a remporté le prix spécial du jury pour la vision créative à Sundance en janvier et a ouvert le festival du film d’une semaine à Martha’s Vineyard dans le comté de Dukes, Massachusetts.

Une fois que la foule s’est installée, Michelle Obama s’est avancée vers le micro pour dire quelques mots : “Cela nous a parlé immédiatement, nous voulions donc nous assurer que nous étions là pour montrer notre soutien à toutes les personnes impliquées.” Elle a ensuite expliqué que le film rappelait l’importance de partager des informations personnelles et l’histoire de la communauté avec les jeunes générations.

“Ce que Descendant nous rappelle, c’est que nous devons raconter nos histoires à nos jeunes”, a déclaré Michelle. «Nous devons être ceux. Nous ne pouvons pas suivre cette tradition de garder notre douleur silencieuse. Parce que ce que ce film nous montre, c’est que nos histoires sont le pouvoir qui nous fait voir.

Mme Obama a également lancé quelques clichés sur les utilisateurs des médias sociaux et leurs habitudes actuelles.

«Nous devons encourager nos jeunes à tendre la main à nos aînés qui existent», a-t-elle déclaré. “Au lieu de prendre des photos de votre nourriture, que diriez-vous de parler à grand-mère ou arrière-grand-mère et de leur poser certaines de ces questions.”

Barack est ensuite passé au micro et a remercié Netflix, l’équipe du projet et les fondateurs du festival Floyd et Stephanie Rance. Il a dit à la foule : « Pour les habitants d’Africatown, cela représentait une histoire de douleur et de difficultés extraordinaires, mais aussi une histoire de force, de résilience et de dépassement.

« C’est l’une des forces de ce festival, et le travail qu’ont fait les Rance est de remonter des histoires trop souvent perdues dans le temps. Parce que nous pensons que les histoires de chacun comptent. Tout le monde a une histoire sacrée qui nous motive, nous émeut. Ce n’est pas seulement une question de nostalgie, cela nous propulse dans le présent et l’avenir.

La salle était remplie d’excellence noire ! Étaient également présents Stacey Abrams, le révérend Al Sharpton et l’ancien maire d’Atlanta Kesha Lance Bottoms.

Le festival du film afro-américain de Martha’s Vineyard se déroule du 5 au 13 août.