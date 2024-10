Agrandissement du grenier Ljubljana / ARHITEKTURA

© Miran Kambic

Description textuelle fournie par les architectes. Les propriétaires de grandes maisons de banlieue slovènes d’après-guerre se sont souvent inspirés de villas urbaines plus anciennes et plus prestigieuses lors de la conception de leurs locaux. Cependant, contrairement à leurs inspirations, ces structures étaient beaucoup plus simples en termes de matériaux et d’architecture, dépourvues du luxe excessif et des intérieurs spacieux du passé. Les plans d’étage sont généralement fragmentés en une multitude de petites pièces déconnectées disposées autour d’un escalier central. Cette disposition rend difficile la satisfaction des attentes spatiales modernes des clients d’aujourd’hui, qui recherchent principalement un espace de vie ouvert et aéré dans le style d’un « loft ».

Plan

Il n’est donc pas surprenant que les clients choisissent souvent de démolir l’ancienne structure afin de construire à sa place une architecture plus contemporaine. Le même dilemme s’est posé lors de la planification de la rénovation d’une « villa » d’après-guerre dans la banlieue de Ljubljana. Le client souhaitait plus d’espace dans la maison mais, en tant qu’investisseur soucieux de l’environnement, s’engageait également dans une approche durable. Il a compris que « le bâtiment le plus vert est celui qui est déjà construit ». Souvent, c’est aussi la solution la plus rentable. Ensemble, nous avons résolu le dilemme et trouvé la solution optimale. Nous avons conservé le rez-de-chaussée et l’étage supérieur de la structure existante tout en plaçant le « loft » souhaité dans l’espace du grenier jusqu’alors inutilisé. Les pièces plus petites du rez-de-chaussée et des étages supérieurs étaient réservées aux autres fonctions domestiques.

Section

Le grenier nouvellement conçu forme un grand espace unifié sous un toit à une seule pente. Au sud, l’espace se prolonge dans un jardin d’hiver vaste et lumineux, offrant de larges vues panoramiques sur la verdure environnante. L’éloignement de la maison de la rue assure un sentiment d’intimité totale. En plus de la vue imprenable sur le jardin d’hiver, deux fenêtres supplémentaires offrent des vues plus intimes. À l’est, la vue s’étend le long de la rue tranquille de la banlieue à travers une grande fenêtre panoramique, tandis qu’au nord, elle s’ouvre à travers une plus petite.

Le grenier compact et nouvellement conçu constitue un accent discret sur la villa rénovée. Malgré l’exécution différente des matériaux, l’utilisation de bois lamellé-croisé (CLT) et la couleur plus foncée de la façade métallique, il semble qu’elle ait toujours été là, s’engageant harmonieusement avec les passants occasionnels sur la promenade verte voisine entourant Ljubljana.