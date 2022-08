Agra Sweet Shop vend 24 carats ‘Golden Ghevar’ pour Rs 25 000 par kilo

Il est indéniable que les Indiens aiment rendre leurs festivals grandioses de toutes les manières possibles. Et tandis que le Raksha Bandhan est au coin de la rue, une confiserie à Agra, dans l’Uttar Pradesh, s’est concentrée sur un moyen de rendre vos célébrations grandioses. Avant le festival, la confiserie vend du “ghevar doré”, originaire du Rajasthan. Selon l’agence de presse ANI, le plat sucré en forme de disque est vendu à Rs. 25 000 le kg et a été fabriqué par Braj Rasayan Mishthan Bhandar près du marché Shah à Agra.

Traditionnellement, ce dessert du Rajasthan est associé au mois des festivals Shravan, Teej et Raksha Bandhan. Et normalement, il est vendu à Rs. 600 à 800 le kilo de ghevar nature. Cependant, ce prix peut augmenter en fonction de l’utilisation des fruits secs utilisés par le magasin. Mais ce “ghevar doré” est vendu au prix fort car il est recouvert d’une fine couche d’or 24 carats. ANI a publié une vidéo sur son compte Twitter officiel, révélant la forme et la taille du ghevar doré. Tout en tweetant la vidéo qu’ils ont écrite en hindi, «Uttar Pradesh: un spécial ‘Golden Ghevar’ est en cours de réalisation à Agra pour Raksha Bandhan. Le prix du Golden Ghevar est de Rs. 25 000 le kilogramme. La spécialité de ce Ghevar est qu’il est recouvert d’or 24 carats.

#REGARDEZ उत्तर प्रदेश: रक्षा बंधन को लेकर आगरा में खास तौर पर ‘गोल्डन घेवर’ बनाए जा रहे हैं। Plus de 25 000 € इस घेवर की खासियत ये है कि इसके ऊपर 24 कैरेट के सोने की परत लगाई गई है। pic.twitter.com/cn1AQOyq8X – ANI_HindiNews (@AHindinews) 2 août 2022

Habituellement, ce plat sucré royal est préparé avec du maida, du ghee, du sirop de sucre et des fruits secs. La vidéo montre que la confiserie a préparé ce plat unique en différentes tailles. Tout en affichant toutes les tailles dans leur vitrine, la vidéo montre que le ghevar doré de taille moyenne était vendu à Rs. 1000 par pièce. Gardant à l’esprit l’abordabilité du client, la confiserie a également fabriqué le plat de la taille d’un petit gâteau, ainsi que dans une taille plus grande. Les rapports suggèrent qu’après l’étalage du « ghevar doré », la confiserie est témoin du passage de personnes de tous les coins.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici