Agonie au pays des NFT – TechCentral

Tension entre commerçants et les créateurs d’objets de collection numériques s’approfondissent au milieu d’un effondrement douloureux du marché des jetons non fongibles.

La friction provient des mouvements des principaux échanges NFT Se brouiller et OpenSea pour réduire les taux de redevances payables aux artistes lorsque la propriété d’un jeton change, dans l’espoir que la baisse des coûts augmentera les niveaux déprimés d’achat et de vente.

Mais la diminution des revenus des artistes pourrait freiner les nouvelles œuvres, sclérosant un marché où les volumes d’échanges ont déjà chuté de 95 %, passant de 17 milliards de dollars américains en janvier 2022, selon les chiffres de Token Terminal. Les redevances ont culminé ce mois-là à 269 millions de dollars, mais n’étaient que de 4,3 millions de dollars en juillet de cette année, les taux payés étant tombés à 0,6% par transaction contre 5%, a déclaré le chercheur Nansen.

Le succès durable dans cet espace repose sur un équilibre délicat entre l’autonomisation des commerçants et des créateurs



« C’est une stratégie à courte vue, négligeant le fait qu’un succès durable dans cet espace repose sur un équilibre délicat entre l’autonomisation des commerçants et des créateurs », a déclaré Phillip Kassab, responsable de la croissance pour NFT et des jeux chez Sei Labs, spécialiste de la technologie blockchain.

Les redevances mensuelles cumulées ont atteint 1,5 milliard de dollars lors d’une tache violette d’août 2021 à mai 2022, selon les données de Nansen, aidées par la popularité de collections telles que Bored Ape Yacht Club de Yuga Labs. Les paiements des créateurs ont ensuite chuté alors que le marché des NFT se renversait dans un contexte de relance de l’ère pandémique.

Le secteur a ensuite été secoué par le lancement en octobre de Blur, une plate-forme qui a incité le commerce en partie en coupant les taux de redevances et qui contrôle désormais plus de 70 % du volume quotidien sur la blockchain Ethereum, selon un tableau de bord Dune Analytics. La stratégie de Blur a mis la pression sur le marché qu’il a usurpé, OpenSea, pour qu’il emboîte le pas.

Lis: Le fond tombe du marché NFT

« Avec le lancement de Blur, les NFT sont devenus progressivement plus financiarisés », a déclaré Ally Zach, analyste de recherche chez Messari.

L’avenir des NFT

La question est maintenant de savoir quel avenir attend les NFT. Les sceptiques voient la popularité antérieure des objets de collection numériques comme une mode. Mais des artistes comme Michael Winkelmann – mieux connu sous le nom de Beeple et célèbre pour son Everydays NFT qui a rapporté 69,3 millions de dollars en 2021 – affirment que le secteur renouera avec la croissance.

Certains soutiennent que les taux de redevances devraient être encodés dans le logiciel qui régit les NFT plutôt que d’être des variables que les bourses peuvent ajuster. D’autres vendent des places de marché comme SuperRare et Art Blocks qui appliquent les paiements.

Lire : Le bûcher des NFT

« Comme pour tout ce qui concerne le Web3, les règles doivent toujours être régies par le code, et non en espérant que les normes sociales suffiront », a déclaré Chris Akhavan, directeur des jeux chez NFT marketplace Magic Eden.

Le directeur commercial d’OpenSea, Shiva Rajaraman, a déclaré qu’il nous incombe « d’explorer de nouvelles opportunités pour les créateurs de s’engager avec leurs communautés et de gagner leur vie en le faisant – même au-delà des frais de création ». Il a donné l’exemple de lier les NFT à des marchandises, dont les ventes pourraient financer les revenus des artistes.

Pour l’artiste Matt Kane, dont le NFT Right Place & Right Time s’est vendu à plus de 100 000 $ en 2020, une baisse de l’engagement des créateurs qui nuit à la qualité et à la diversité des NFT l’emporterait sur toute augmentation temporaire des volumes d’échanges due à la baisse des coûts de transaction.

Kane a déclaré que bon nombre de ses collectionneurs sont des mécènes des arts et que certains lui envoient même des redevances manuellement après avoir effectué des transactions sur une plate-forme non contraignante. Mais d’autres, dit-il, ne souscrivent pas à ce point de vue.

« L’une des promesses de cette technologie est de nous faire entrer dans une économie à somme non nulle, où la victoire d’une personne est la victoire du plus grand nombre », a déclaré Kane. « En ce moment, nous revenons à la somme nulle où la victoire d’une personne est la perte d’une autre. » — Sidhartha Shukla, (c) 2023 Bloomberg LP

Recevez la newsletter quotidienne de TechCentral