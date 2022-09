AGNU : Trudeau donne la priorité à la croissance mondiale et à la sécurité alimentaire

WASHINGTON –

Un Justin Trudeau probablement en décalage horaire passe du deuil d’un monarque à rendre le monde plus sûr pour la démocratie – et ce n’est que mardi.

Le Premier ministre se retrouve à New York ce matin pour le début des débats au niveau des dirigeants de la 77e Assemblée générale des Nations Unies.

Trudeau est arrivé aux États-Unis tard lundi après une longue journée au cours de laquelle il a assisté en personne aux funérailles de la reine Elizabeth à Londres.

Son agenda onusien est chargé de réunions sur des sujets qui lui tiennent à cœur : changement climatique, égalité des sexes et développement durable, entre autres.

Il participera également à une table ronde avec l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton sur les vertus de la croissance inclusive de l’emploi.

La guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine est sûre d’imprégner toutes les discussions sur la croissance économique et la sécurité alimentaire – deux autres priorités de Trudeau.

Et si les paroles du Secrétaire général Antonio Guterres sont une indication, le rassemblement de cette année sera saisi d’un sentiment urgent de crise.

“L’Assemblée générale se réunit à un moment de grand péril”, a déclaré Guterres la semaine dernière alors que les rassemblements commençaient.

La guerre en Ukraine entre dans son huitième mois alors que les conséquences économiques et sociales du conflit continuent de se faire sentir dans le monde entier.

Les effets durables du COVID-19 continuent de frapper le plus durement les pauvres du monde, a déclaré António Guterres, alors même que le changement climatique remodèle le visage de la planète de manière tragique et inquiétante.

Il a décrit une récente visite au Pakistan ravagé par les inondations, où des pluies de mousson époustouflantes ont tué plus de 1 500 personnes, blessé plus de 12 700 et détruit plus de 1,8 million de maisons.

“Ce qui se passe au Pakistan démontre la pure insuffisance de la réponse mondiale à la crise climatique, et la trahison et l’injustice qui en sont le cœur”, a déclaré António Guterres.

“Que ce soit le Pakistan, la Corne de l’Afrique, le Sahel, les petites îles ou les pays les moins avancés, les plus vulnérables du monde – qui n’ont rien fait pour provoquer cette crise – paient un prix horrible pour des décennies d’intransigeance des grands émetteurs. “

La rhétorique violente et extrémiste prolifère également en ligne de manière pratiquement incontrôlée, a déclaré Guterres, tandis que dans certaines parties du monde, la lutte pour l’égalité des sexes va dans la mauvaise direction.

“Notre monde est ravagé par la guerre, battu par le chaos climatique, marqué par la haine et honteux par la pauvreté, la faim et les inégalités.”

Il a décrit comment les valeurs traditionnelles de l’ONU sont “dévorées par les acides du nationalisme et de l’intérêt personnel”, y compris des personnalités politiques “qui exploitent les pires instincts des gens à des fins partisanes”.

Et il a pointé du doigt un système financier mondial “qui pénalise ceux qui ont le moins” et une industrie des combustibles fossiles qui “tue la planète pour en récolter le plus”.

Le programme de deux jours de Trudeau comprendra des travaux sur la promotion des 17 objectifs de l’effort de développement durable des Nations Unies, dont Trudeau est coprésident.

Ces objectifs mondiaux comprennent l’action climatique, l’élimination de la pauvreté et de la pollution, l’égalité des sexes et la promotion d’une croissance économique équitable.

Trudeau participera au “Christchurch Call Summit” avec son homologue néo-zélandais Jacinda Ardern et le président français Emmanuel Macron, un effort pour lutter contre la propagation en ligne de l’extrémisme violent.

Et il sera sur place pour les événements en avant-première des réunions de la COP15 sur la diversité biologique qui doivent avoir lieu à Montréal en décembre.

Mercredi, Trudeau assistera à une conférence de dons de fonds pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, auquel le Canada a promis 4 milliards de dollars depuis 2002.

Les défenseurs au Canada ont exhorté le premier ministre à engager 1,2 milliard de dollars supplémentaires pour cette seule année.

Le fonds aide les pays en développement à limiter et à traiter les maladies évitables, principales causes de décès dans de nombreuses régions – et une fois de plus en augmentation.

Des responsables du bureau du ministre du Développement international, Harjit Sajjan, ont déclaré qu’un autre engagement financier était à venir, mais n’ont fourni aucun détail.

Trudeau prévoit également de rencontrer cette semaine des partenaires des Caraïbes et d’autres régions pour se concentrer sur la promotion d’une croissance durable en Haïti.

Il verra également Joe Biden en personne lors d’un événement pour les dirigeants organisé par le président et sa femme – leur première rencontre face à face depuis que les États-Unis ont abandonné un programme fabriqué en Amérique pour vendre plus de véhicules électriques.



