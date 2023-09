AGNU : Les principaux scénarios d’une ONU morose

Commentez cette histoire Commentaire

NEW YORK — La scène devant les Nations Unies lundi matin était un instantané du désordre mondial. Alors que la pluie tombait sur Turtle Bay, les délégués et dignitaires du monde entier se bousculaient entre les points de contrôle et les barrières de sécurité. Les parapluies pénétraient dans les turbans et coulaient sur les costumes. Les gardes du corps des ministres des Affaires étrangères étaient furieux lorsque leurs agents de sécurité se sont retrouvés pris dans la mêlée détrempée pour entrer dans le complexe de l'ONU.

À l’intérieur, cependant, les frictions pourraient finir par être tout aussi palpables. Le grand conclave annuel de la diplomatie internationale passe à la vitesse supérieure mardi, lorsque débute le débat général des dirigeants du monde s’exprimant sur la célèbre estrade de l’Assemblée générale des Nations Unies. Comme d’habitude, le leader brésilien, en l’occurrence le président Luiz Inácio Lula da Silva, prendra la parole en premier, suivi du président Biden.

Comme ces dernières années, les délibérations se déroulent dans une profonde morosité. La guerre en Ukraine continue peut-être de couver, mais les crises insolubles provoquées par le changement climatique et les répliques de la pandémie de coronavirus le sont également. Les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU échouent, les gouvernements n’étant plus sur la bonne voie pour éradiquer la pauvreté mondiale d’ici 2030, entre autres engagements pris en 2015. Et de plus en plus de diplomates se plaignent ouvertement du fait que l’ONU, en tant qu’institution, n’est plus adaptés pour relever de nombreux défis.

Le plus haut responsable de l’organisation se porte toujours garant de ses mérites. « Chaque année, c’est un moment unique en son genre pour les dirigeants des quatre coins du monde, non seulement d’évaluer l’état du monde, mais aussi d’agir pour le bien commun », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, aux journalistes la semaine dernière. « Et c’est ce dont le monde a besoin maintenant. »

L’événement le plus marquant de la semaine pourrait avoir lieu mercredi, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky assistera en personne à une session spéciale du Conseil de sécurité sur la guerre qui ravage son pays. Il pourrait être rejoint à la table par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ce qui donnerait lieu à une confrontation dramatique 19 mois après que la Russie a lancé sa ruineuse invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Mais, comme l’a souligné mon collègue John Hudson, Zelensky ne vient pas aux Nations Unies avec le vent derrière les voiles. La contre-offensive de longue date de Kiev contre les positions russes dans le sud et l’est de l’Ukraine est confrontée à des difficultés. Le général Mark A. Milley, président de l’état-major interarmées, a déclaré la semaine dernière que les troupes ukrainiennes pourraient n’avoir que « 30 à 45 jours d’autonomie ». il reste des temps de combat.

Les responsables des États-Unis et de l’OTAN continuent de parler dur, affirmant leur engagement durable en faveur de la défense de l’Ukraine tout en espérant une paix dans des conditions favorables à Kiev. « Notre travail, de notre point de vue, est de fournir à l’Ukraine les outils dont elle a besoin pour être dans la meilleure position possible sur le champ de bataille, afin qu’elle puisse être dans la meilleure position possible à la table des négociations », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. journalistes la semaine dernière.

Biden, à l’ONU, fait face à une difficulté à convaincre l’extension de son soutien à l’Ukraine

Mais l’énorme ponction des ressources et de l’attention occidentales par la guerre a irrité les observateurs d’ailleurs, dont beaucoup souhaitent une résolution plus rapide du conflit. Il existe également une frustration généralisée face à l’effondrement de la participation russe à l’accord céréalier de la mer Noire, qui avait permis de débloquer des dizaines de millions de tonnes de cultures de base pour le marché mondial.

« La position par défaut de la majorité des membres de l’ONU est que nous devons négocier la fin de la guerre », a déclaré à mes collègues Richard Gowan, un expert de l’ONU à l’International Crisis Group. « Si Zelensky s’assoit au Conseil de sécurité de l’ONU et dit que nous continuerons à nous battre pour toujours, cela créera une dissonance évidente avec de nombreux pays non occidentaux aux prises avec la dette et la pauvreté et qui ont le sentiment que leurs problèmes sont éclipsés. »

Focus sur le « Sud »

Biden sera le seul dirigeant d’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité à être présent à New York cette semaine, un résultat qui reflète le calendrier géopolitique chargé de ces dernières semaines mais soulève également des questions sur la pertinence de l’ONU. Néanmoins, plus de 140 autres dirigeants mondiaux sont également présents et leurs préoccupations disparates seront exprimées.

Cette semaine, les Nations Unies ont également organisé des sommets et des conversations spécifiques sur le changement climatique, renforçant les objectifs de développement mondiaux depuis la perturbation de la pandémie, et l’action sur l’allègement de la dette souveraine – avec de nombreux pays en développement dépendants des prêteurs internationaux à des conditions qui sont mettant en péril leur capacité à investir dans leur propre société.

« Si cela ne tenait qu’à nous, nous passerions plus de temps à discuter de l’Ukraine », a déclaré Olof Skoog, ambassadeur de l’Union européenne auprès des Nations Unies, au New York Times. Mais, a-t-il ajouté, les gouvernements occidentaux souhaitent éviter de donner l’impression d’un clivage « nord-sud » avec les pays en développement.

Une dynamique géopolitique plus large se profile, alors que la Chine s’est également lancée dans une série d’initiatives pour se positionner comme un champion du non-Occident. «Les États-Unis et d’autres pays occidentaux intensifient clairement leurs efforts pour conquérir le « Sud », mais il est évident qu’il ne s’agit pas d’accorder aux pays en développement un statut plus égal et des opportunités de développement plus égales, mais plutôt de tenter de continuer à les confiner. à la périphérie du système « centre-périphérie » », a déclaré cette semaine un éditorial du Global Times, journal officiel de Pékin.

Où va le « multilatéralisme »

Le mot ennuyeux qui revient chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies est « multilatéralisme ». L’ONU elle-même, les efforts de ses membres constituants, l’éthique de l’action collective qu’elle est censée inculquer – tout cela reflète son rôle central en tant que pilier d’un ordre mondial multilatéral, construit sur des institutions mises en place au lendemain de la guerre mondiale. II.

Mais le monde a beaucoup changé depuis lors et certaines des structures actuelles des Nations Unies – en particulier le Conseil de sécurité – se sont révélées plus dysfonctionnelles qu’utiles. L’influence du droit de veto des cinq membres permanents a fait de cet organe la source répétée de l’opprobre mondial. Sur le plan économique, les pays en développement réclament une plus grande participation dans des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

Mais dans un contexte de luttes de pouvoir entre grandes puissances, la probabilité de réformes significatives semble faible. « L’écart entre la demande de coopération internationale et son offre se creuse. L’humanité est aux prises avec des défis simultanés, cumulatifs et évoluant rapidement », ont écrit Stewart Patrick et Minh Thu Pham du Carnegie Endowment for International Peace, énumérant une série de crises, notamment les inégalités économiques, le changement climatique, les pics mondiaux de réfugiés, l’effilochage des démocraties et la crise. conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine.