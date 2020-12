EL PASO, Texas: Christian Agnew est sorti du banc pour marquer 16 points pour amener l’UTEP à une victoire de 79-59 contre Benedictine Mesa dimanche.

Tydus Verhoeven a réussi un sommet en carrière de 15 points sur un tir de 6 en 7 et a attrapé 10 rebonds pour UTEP (4-2). Bryson Williams a ajouté neuf points et huit rebonds.

Souley Boum, dont 22 points par match mène les Miners, a marqué 7 points en 19 minutes.

Nick Sessions a récolté 13 points et neuf rebonds pour les NAIA Redhawks. Treviance Carolina a ajouté 11 points et six rebonds. Austin Denham avait 11 points.

___

Pour plus de couverture de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Cela a été généré par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com