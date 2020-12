La gymnaste hongroise Agnès Keleti, la plus ancienne championne olympique vivante au monde ainsi qu’une survivante de l’Holocauste, se montre toujours comme elle a hâte d’avoir 100 ans le mois prochain.

« Je me sens bien, mais je ne me regarde pas dans le miroir, c’est mon truc! Alors je reste jeune! » Keleti a déclaré à l’AFP à Budapest le mois dernier.

Cinq fois championne olympique, Keleti, qui célèbre son anniversaire le 9 janvier, est également la gymnaste la plus titrée de Hongrie et l’une des athlètes juives les plus décorées de l’histoire.

Bien qu’elle ait maintenant une démence qui affecte sa mémoire à court terme, son esprit fougueux reste intact.

Se déplaçant d’une manière enjouée autour de son appartement où ses souvenirs de vie et ses médailles olympiques sont exposés, elle a plaisanté sur le fait de ne plus être laissée effectuer le grand écart de la jambe.

«Mon gardien me dit que ce n’est pas bon pour moi à cet âge», a-t-elle ri, en feuilletant un nouveau livre «La reine de la gymnastique, 100 ans d’Agnès Keleti» publié à l’occasion de son centenaire.

L’histoire de la vie de Keleti, y compris la gloire olympique et l’évasion de l’Holocauste, se lit comme un scénario de film hollywoodien captivant.

Née en 1921, elle a remporté 10 médailles de gymnastique en tout, la plupart après avoir eu 30 ans et était en compétition contre des gymnastes de la moitié de son âge, dont cinq médailles d’or à Helsinki (1952) et Melbourne (1956).

« Je faisais du sport non pas parce que je me sentais bien, mais pour voir le monde », a déclaré Keleti à l’AFP lors d’une interview en 2016.

Appelée en équipe nationale en 1939, elle remporta son premier titre hongrois l’année suivante, mais plus tard en 1940, elle fut interdite de participer à toute activité sportive en raison de ses origines juives.

Après l’occupation allemande nazie de la Hongrie en mars 1944, elle a échappé à la déportation vers un camp de la mort en obtenant de faux documents et en assumant l’identité d’une fille de chambre Piroska Juhasz.

«Je suis resté en vie grâce à Piroska avec qui j’ai échangé non seulement des vêtements et des papiers, mais aussi sa façon de parler», a déclaré Keleti, qui a gardé la forme tout en se cachant à la campagne en courant régulièrement.

Le père de Keleti et plusieurs membres de sa famille ont été tués à Auschwitz, tandis que sa mère et son frère ont été secourus grâce au diplomate suédois Raoul Wallenberg.

Keleti a émigré en Australie en 1957, un an après l’échec du soulèvement anti-soviétique de la Hongrie, avant de s’installer en Israël où elle a épousé un professeur de sport hongrois Robert Biro en 1959, avec qui elle a plus tard eu deux enfants.

Après avoir pris sa retraite de la compétition, elle a travaillé comme professeur d’éducation physique et est devenue entraîneure en chef de l’équipe nationale israélienne de gymnastique.

Elle n’a pu rentrer chez elle, dans la Hongrie alors communiste – où elle vit depuis 2015 – que pour les championnats du monde d’athlétisme en 1983.

« Cela valait la peine de bien faire quelque chose dans la vie, compte tenu de l’attention que j’ai reçue, j’ai des frissons quand je vois tous les articles écrits sur moi », dit Keleti.