Agnes Chu quitte son poste de directrice de Condé Nast Entertainment

Agnes Chu est absente chez Condé Nast Entertainment, un peu plus de trois ans après que l’ancien dirigeant de Disney a rejoint la société de médias et d’édition.

Chu avait rejoint Condé Nast en septembre 2020 après 12 ans chez Walt Disney Co., plus récemment en tant que vice-président principal du contenu pour Disney+. Dans une note interne, le PDG de Condé Nast, Roger Lynch, a annoncé que Chu quitterait l’entreprise fin octobre à la suite d’une restructuration de son équipe de direction.

Chu a joué un rôle déterminant dans « le développement de notre activité de cinéma, de télévision et de divertissement avec plus de 70 projets en développement et dix projets en production » ainsi qu’en aidant la vidéo numérique de Condé Nast à atteindre les 20 milliards de visionnages annuels prévus, selon le mémo de Lynch. “[S]il a été un membre apprécié de notre équipe de direction ces trois dernières années », a-t-il écrit. “S’il vous plaît, rejoignez-moi pour lui souhaiter tout le meilleur.”

Selon Lynch, le rôle de Chu est supprimé alors que Condé Nast met en place une nouvelle structure pour la haute direction de l’entreprise en matière de contenu éditorial, de développement d’audience, de contenu de marque et de vidéo. La nouvelle structure « permettra à nos talents éditoriaux de travailler sur tous les supports en tant que véritables experts en contenu numérique, permettant à ces dirigeants de raconter des histoires et d’élever notre journalisme directement sur toutes les plateformes », a-t-il écrit, ajoutant que les détails sur les différentes lignes hiérarchiques sont « toujours en cours d’élaboration ». finalisé et nous informerons tout le monde lorsque nous aurons plus à partager.

Dans une note que Chu a envoyée mardi à l’équipe de Condé Nast Entertainment, elle a écrit en partie : « Je suis fière de quitter Condé Nast Entertainment meilleur que celui que j’ai rejoint. En élaborant et en gérant une stratégie de contenu de moment culturel avec nos marques emblématiques, nous nous sommes transformés en une division médiatique diversifiée à l’échelle mondiale… Plus important encore, je suis fier de la culture que nous avons créée ensemble – une culture d’intégrité, de travail d’équipe et de résultats de qualité.

Sur le plan cinématographique, les projets du New Yorker ont reçu des nominations aux Oscars, a noté Chu. Elle a également cité “The Secrets of Hillsong” de Vanity Fair Studios sur FX/Hulu, “Cat Person” des studios New Yorker et “LEE”, “Invisible Beauty” et “John Galliano: High and Low” de Vogue Studios. parmi les travaux récents du groupe.

Chu a rejoint Disney en 2008 et a occupé divers postes au sein de l’entreprise, notamment chez Walt Disney Imagineering et en tant que vice-président du bureau du PDG de Bob Iger. Elle a débuté chez Disney/ABC Television Group dans le développement et la production de formats courts numériques, avant de passer à la programmation actuelle et de jour chez ABC Entertainment. Plus tôt dans sa carrière, Chu a travaillé dans la production documentaire, avec notamment « Enron : The Smartest Guys in the Room » et « The Blues », une série de sept films sur PBS, avec les réalisateurs Martin Scorsese, Clint Eastwood et Alex Gibney.