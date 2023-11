Agnes Chu quitte Condé Nast Entertainment dans le cadre de la restructuration de l’entreprise – The Hollywood Reporter

Agnès Chu

Condé Nast est en train de bouleverser sa structure de contenu vidéo et éditorial, le président de Condé Nast Entertainment s’apprêtant à quitter l’entreprise au milieu des changements à la fin de ce mois.

Le PDG de Condé Nast, Roger Lynch, a annoncé mardi le départ de Chu dans une note adressée au personnel.

« Depuis le développement de notre activité de cinéma, de télévision et de divertissement avec plus de 70 projets en développement et dix projets en production, jusqu’à la croissance de notre audience vidéo numérique jusqu’à atteindre 20 milliards de visionnages annuels projetés, elle a été un membre précieux de notre équipe de direction ces derniers temps. trois ans », a écrit Lynch. “S’il vous plaît, rejoignez-moi pour lui souhaiter tout le meilleur.”

“Je suis fière de quitter Condé Nast Entertainment meilleur que celui que j’ai rejoint”, a écrit Chu dans sa propre note. « En élaborant et en gérant une stratégie de contenu culturel avec nos marques emblématiques, nous nous sommes transformés en une division média diversifiée à l’échelle mondiale. Les annonceurs nouveaux et anciens recherchent activement la qualité créative présentée dans notre marque de divertissement – ​​ce qui entraîne une hausse de 40 % de notre activité d’une année sur l’autre – tout comme les nouveaux partenaires et plateformes de distribution dans le paysage du divertissement qui valorisent notre propriété intellectuelle et notre production de films, de télévision, de podcasts et de réseaux sociaux. vidéo. Plus important encore, je suis fier de la culture que nous avons créée ensemble – une culture d’intégrité, de travail d’équipe et de résultats de qualité. Merci pour vos contributions intemporelles et votre engagement incessant envers l’excellence créative.

Chu a rejoint le vénérable géant de l’édition à l’été 2020 pour diriger sa division de divertissement, cherchant à transformer son écurie de propriété intellectuelle en une centrale de programmation. Les marques Condé incluent Vogue, Filaire, Le new yorker et Salon de la vanitéentre autres.

Elle avait auparavant travaillé chez The Walt Disney Co., où elle a été étroitement impliquée dans le lancement de Disney+ en 2019 en tant que vice-présidente principale du contenu.

Lynch a déclaré dans sa note que la société développait une nouvelle structure organisationnelle qui serait en place d’ici la fin de l’année, combinant rédaction, contenu de marque, vidéo et développement d’audience.

“Cela permettra à nos talents éditoriaux de travailler sur tous les supports en tant que véritables experts en contenu numérique, permettant à ces dirigeants de raconter des histoires et d’élever notre journalisme directement sur toutes les plateformes”, a écrit Lynch. “Les détails sur les différentes lignes hiérarchiques sont encore en cours de finalisation et nous informerons tout le monde lorsque nous aurons plus à partager.”

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien L’année dernière, Lynch a expliqué pourquoi la société investissait dans une division de divertissement :

« Vous commencez par la demande assez insatiable de contenu de haute qualité provenant des services de streaming. Mais l’accent est mis sur la qualité. Ils sont en forte concurrence pour avoir le meilleur contenu », a déclaré Lynch. “Et la plus grande contrainte, ce sont les idées, les propriétés intellectuelles, c’est pourquoi on voit qu’une grande partie de ce qu’Hollywood produit est essentiellement des suites et des préquelles, ramenant une idée des années 70. Nous disposons d’un immense trésor de propriété intellectuelle que nous reconstituons chaque jour. Et une partie de cela se retrouvait dans le cinéma et la télévision, mais pas vraiment par notre intermédiaire.

Lisez les mémos de Lynch et Chu ci-dessous.

Objet : Rassembler nos équipes de contenu

Chers tous,

J’écris pour partager une mise à jour organisationnelle. Au cours des dernières années, nous avons travaillé pour mieux aligner nos équipes vidéo et éditoriales de classe mondiale afin qu’elles puissent produire le meilleur contenu et le meilleur journalisme possible. Nous sommes désormais prêts à franchir l’étape suivante, qui affirmera la position de ces équipes au centre de l’entreprise.

Avant la fin de l’année, les membres de notre direction en charge du contenu éditorial, du développement de l’audience, du contenu de marque et de la vidéo rejoindront une nouvelle structure. Cela permettra à nos talents éditoriaux de travailler sur tous les supports en tant que véritables experts en contenu numérique, permettant à ces leaders de raconter des histoires et d’élever notre journalisme directement sur toutes les plateformes. Les détails sur les différentes lignes hiérarchiques sont encore en cours de finalisation et nous informerons tout le monde lorsque nous aurons plus à partager.

Dans le cadre de ces changements, Agnès Chu quittera l’entreprise à la fin de ce mois et je tiens à la remercier pour ses nombreuses réalisations avec nous. Qu’il s’agisse de développer notre activité de cinéma, de télévision et de divertissement avec plus de 70 projets en développement et dix projets en production, ou d’aider à accroître notre audience de vidéos numériques jusqu’à atteindre 20 milliards de visionnages de vidéos par an, elle a été un membre précieux de notre équipe de direction au cours des trois dernières années. années. Joignez-vous à moi pour lui souhaiter tout le meilleur.

Merci, comme toujours, à tous pour tout ce que vous faites chaque jour pour Condé Nast.

Mon meilleur,

Roger

Note d’Agnès Chu, Présidente de Condé Nast Entertainment à son équipe

Envoyé le 10 octobre

Chère équipe Condé Nast Entertainment,

J’écris avec la dure nouvelle que je vais quitter l’entreprise.

Ces trois dernières années représentent certaines des expériences les plus inspirantes de ma vie : votre créativité, votre énergie et votre travail d’équipe remarquables sont à l’origine de la narration qui nous définit en tant qu’êtres humains et en tant que culture, et je suis profondément fier de ce que nous avons accompli ensemble.

Partout dans le monde, notre créativité alimente la conversation et la communauté. Le logo du New Yorker orne désormais le grand écran avec 7 nominations aux Oscars et ce n’est pas fini. Outre Secrets of Hillsong de Vanity Fair Studios sur FX/Hulu et les premières de Cat Person des New Yorker Studios, LEE de Vogue Studios, Invisible Beauty et John Galliano: High and Low au cours de la seule année écoulée, nous avons 8 films et émissions de télévision. projets en production active à travers nos marques emblématiques. Notre dîner SOS primé Bon Appetit sera célébré en direct sur scène la semaine prochaine, faisant partie de notre liste audio relancée qui a ravi les auditeurs, générant une croissance de 48 % des téléchargements depuis notre nouvelle stratégie de programmation.

Au cours des 9 derniers mois sur YouTube, Instagram et TikTok, nous avons attiré de nouvelles audiences de la génération Z grâce à notre influence narrative, augmentant de près de 20 % le nombre de vues sur notre réseau de vidéos organiques jusqu’à présent cette année, avec plus de 16 milliards de vues dans 9 langues distinctes à travers nos marques. Le public s’est également plongé dans la conversation culturelle avec nos diffusions en direct mondiales du Met Gala de Vogue, de Vogue World et des Oscars de Vanity Fair et notre contenu permanent, offrant 1,2 milliard de vues.

Je suis fier de quitter Condé Nast Entertainment meilleur que celui que j’ai rejoint. En élaborant et en gérant une stratégie de contenu de moment culturel avec nos marques emblématiques, nous nous sommes transformés en une division médiatique diversifiée à l’échelle mondiale. Les annonceurs nouveaux et anciens recherchent activement la qualité créative présentée dans notre marque de divertissement – ​​ce qui entraîne une hausse de 40 % de notre activité d’une année sur l’autre – tout comme les nouveaux partenaires et plateformes de distribution dans le paysage du divertissement qui valorisent notre propriété intellectuelle et notre production de films, de télévision, de podcasts et de réseaux sociaux. vidéo. Plus important encore, je suis fier de la culture que nous avons créée ensemble – une culture d’intégrité, de travail d’équipe et de résultats de qualité. Merci pour vos contributions intemporelles et votre engagement incessant envers l’excellence créative.

Je tiens également à remercier Roger Lynch, Anna Wintour, David Remnick et tous les rédacteurs pour leur confiance. Je continuerai à être un fan permanent du journalisme et du divertissement des esprits les plus brillants de Condé Nast.

Agnès