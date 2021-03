L’avenir de l’Europe est une industrie intensive de nos jours. Cela crée des emplois généralement inoffensifs et absorbants, mais je dois dire que le réseau des instituts politiques européens (EPIN) me fait nager la tête.

«Un réseau de 34 think-tanks et instituts politiques dans 25 pays», l’EPIN, lui-même, annonce «une meilleure compréhension mutuelle dans les délibérations sur l’avenir de l’Europe, en publiant des analyses d’experts… des commentaires…. débats nationaux. » Bonne chance avec ça. Il ne fait aucun doute que de nombreux autres chars ont échappé au filet d’EPIN.

Où va l’Europe? Cela me rappelle ces questions à développement qui me bouleversent l’estomac à l’école, comme Whither Orthodoxy? Chère Europe déchirée, avec vos douzaines d’étoiles fatiguées symbolisant l’unité, la solidarité et l’harmonie – vous vous souvenez? Maintenant, ce sont vos dirigeants mis sur pied, masqués pour la pandémie apparemment sans fin, tous qui font face à un avenir incertain lorsque la crise du COVID prendra enfin fin.

Qui sommes nous; que devons-nous faire les Européens? Et quel est le nouveau rôle des journalistes, acculés par la tourmente économique provoquée par l’invention brillante mais corrosive d’Internet, que je considère comme une grande et importante?

Je m’inspire de l’époque où il n’y avait que six membres de la Communauté européenne. Des collègues courageux et optimistes ont fondé l’Association des journalistes européens il y a 60 ans pour participer activement à la création d’un sentiment de conscience européenne, approfondir la compréhension des affaires européennes et informer l’opinion publique à leur sujet.

Je suis fier de diriger une association qui n’a pas perdu de vue cet objectif simple, bien que loin d’être simple. L’Europe est la raison pour laquelle nous existons et ce que nous défendons.

Grâce au COVID et à la cyber-attaque de la Russie et de la Chine, les institutions européennes ont enfin pris conscience de la nécessité de défendre ce que nous risquons de perdre. Consacrer des ressources sérieuses à la lutte contre les fausses informations était un bon début, et de plus en plus de fonds sont mis en œuvre avec des initiatives telles que le plan d’action pour les médias et l’audiovisuel (MAAP) et, espérons-le, une législation européenne efficace pour lutter contre ce que l’on appelle à juste titre la «surveillance des Big Tech capitalisme ».

Ne se souciant de rien d’autre que de réaliser des bénéfices, Big Tech est devenu au cours des 10 dernières années le canal parfait, et apparemment imparable, de la manipulation des données et de la désinformation pour Boris Johnson, Donald Trump, Poutine et d’autres, y compris ISIS. Il a en peu de temps fait dérailler le processus démocratique et écarté les informations fiables.

Il est cependant difficile d’exagérer le besoin d’informations fiables pendant une pandémie mondiale. Une énorme proportion, près d’un tiers, des «informations» médicales sur le Web est fausse ou trompeuse, selon une étude scientifique récente. WhatsApp est, apparemment, le facilitateur préféré des fausses nouvelles, suivi d’Instagram et de Facebook.

Concrètement, cela signifie garantir que les médias indépendants survivent et que la formation et l’encouragement des jeunes journalistes, de sexe masculin, se poursuivent.

Telle est également mon ambition centrale en tant que président de l’AEJ.

La plupart des anciennes imprimeries sont mortes ou mourantes. Une nouvelle génération a besoin de soutien pour apprendre non seulement les nouveaux médias, mais aussi à quoi ressemble un reportage sérieux, sous quelque forme que ce soit. La prochaine génération doit également être formée à des compétences entièrement nouvelles. Parmi ceux-ci figurent l’identification des astuces utilisées pour semer la confusion dans le public et la façon d’exposer des superstitions idiotes comme QAnon.

Il est presque aussi crucial d’apprendre à affronter les mobilisateurs nationalistes encouragés par Russia Today et les psychoses chauvines qu’ils ont provoquées en France, en Allemagne, en Hongrie, en Autriche et presque partout ailleurs.

Grâce à Internet, tout bouge rapidement. Nous devons faire de même. Une nouvelle guerre quasi-invisible prend de l’ampleur, ce qui sape progressivement et délibérément ce qui unit les démocraties occidentales et les rend dignes de vivre .

La Russie est en train de devenir le modèle de pays despotiques comme la Biélorussie – et, je le crains, la Pologne et la Hongrie. Moscou se rapproche non seulement de ses propres journalistes, mais également de tous les médias étrangers visés par la législation russe en constante évolution de 2012 sur les «agents étrangers». Ils sont condamnés à d’énormes amendes pour ne pas avoir accepté les soi-disant «exigences d’étiquetage» du Kremlin.

Ce n’est que récemment que Moscou a annoncé qu’il interdirait Twitter dans un mois s’il ne supprimait pas «certains contenus». Le gouvernement russe a déjà poursuivi Twitter pour des publications soutenant des manifestations de rue contre l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexey Navalny. Le 10 mars, les régulateurs russes ont étranglé Twitter pour avoir prétendument encouragé la pornographie juvénile, la consommation de drogue et le suicide.

Les Européens se sont endormis dans tout cela. Il y a une acceptation choquante, par exemple, du rôle flagrant de Cambridge Analytica dans la manipulation du référendum sur le Brexit avec l’aide secrète de la Russie, avec Trump applaudissant. Cette débâcle a-t-elle été le début d’une acceptation tacite d’une sorte d’anti-liberté apathique et non européenne qui cède à l’idée que l’Europe n’est «qu’une collection de bureaucrates non élus», comme nos ennemis aiment à le dire?

L’UE a besoin de toute urgence de médias solides, résilients et crédibles pour la défendre et ses valeurs. En 1962, cela faisait partie de l’idée européenne. J’insiste sur le fait que l’indépendance et la liberté sont toujours au cœur de toute Europe digne de ce nom. Il ne survivra que si nous agissons et pensons comme les Européens.

La présidence de six ans de mon prédécesseur, Otmar Lahodynsky, correspondant de longue date entre l’Autriche et Bruxelles, a été exemplaire. Il a parlé et écrit sur l’Europe, organisé des séminaires et des ateliers et invité les commissaires à prendre la parole lors de nos congrès.

Juste avant ma prise de fonction, Otmar a organisé des conférences Zoom créatives et pratiques avec la vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, et avec la nouvelle responsable de la liberté des médias de l’OSCE, Teresa Ribeiro. Ces deux réunions portent leurs fruits.

Dans un passé pas si lointain, l’ancien président de la Commission, Jean-Claude Juncker, se rendait physiquement au club de presse de Bruxelles toutes les deux semaines. C’est ainsi que cela devrait être. Non, il ne s’agit pas de se rapprocher des pouvoirs en place, mais à cause d’une compréhension européenne commune qui est chère à l’AEJ et à qui nous sommes. C’est une compréhension de ce qui est en jeu et de la manière dont nous pouvons et devons travailler ensemble.

Je pense que le travail d’équipe transnational de l’AEJ est presque aussi important que je veux encourager. En Bulgarie – un pays qui se situe obstinément au bas de la liste pour la liberté des médias européens – Irina Nedeva, notre spécialiste de la désinformation, est une militante infatigable et organisatrice de cours pour les non-journalistes en éducation aux médias. Elle est un modèle pour le genre d’AEJ que j’ai l’honneur de diriger.

«Agiter pas se noyer», pour jouer sur les paroles du poète britannique Steve Smith.