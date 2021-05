Agitation israélienne: des citoyens arabes protestent contre Gaza et Jérusalem

Les troubles sont survenus alors qu’Israël et les militants islamiques à Gaza continuaient d’échanger des tirs de roquettes et des frappes aériennes dans certaines des pires violences transfrontalières depuis des années. Au moins 48 Gazaouis, dont 14 enfants, et sept Israéliens, dont une adolescente, ont été tués, selon des responsables des deux côtés.