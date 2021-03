Un plan controversé visant à donner à la police plus de pouvoirs pour réprimer les manifestations est venu un pas de plus vers la loi ce soir, malgré les affirmations selon lesquelles les freins « feraient rougir un dictateur ».

Les députés ont voté à une écrasante majorité pour faire progresser le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, malgré un certain malaise des députés conservateurs.

Le projet de loi permettrait aux agents de lutter plus facilement contre les manifestations non violentes qui perturbent considérablement le public ou entravent l’accès au Parlement.

La législation de grande envergure obligerait également les délinquants les plus graves à purger au moins les deux tiers de leur peine de prison.

Ce soir, juste après 19 heures, les députés ont voté 359 contre 263, une majorité de 96, en deuxième lecture, le premier test significatif d’un projet de loi aux Communes.

Les travaillistes ont voté contre le projet de loi et, peu de temps après le vote, Sir Keir Starmer s’y est opposé dans une vidéo Twitter, qualifiant les priorités du gouvernement de « complètement fausses ».

Il a déclaré: « Les conservateurs viennent de voter une loi augmentant les peines de prison pour ces statues dommageables. Mais ne fait rien pour lutter contre la violence envers les femmes et les filles ».

Mais le parti a été critiqué pour un tweet accusant les conservateurs de « décriminaliser efficacement le viol », qui a attiré la condamnation des députés conservateurs.

Les manifestants tiennent des pancartes sur la place du Parlement hier soir alors qu’ils manifestent contre le projet de loi du gouvernement sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux

La législation renforcera la capacité de la police à lutter contre les manifestations non violentes qui perturbent considérablement le public ou l’accès au Parlement, mais les critiques estiment que les lois constituent une menace pour le droit de manifester.

Des membres du public brandissent des pancartes lors d’une manifestation sur la place du Parlement contre le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux

Le projet de loi sur la police faisait partie du manifeste conservateur 2019, mais des éléments ont soulevé des sourcils chez les députés de l’aile libertaire du parti.

Le projet de loi comprend une infraction de « nuisance publique intentionnelle ou imprudente », et une personne sera considérée comme ayant commis ce crime si elle cause « un préjudice grave au public », ce qui peut inclure « une gêne grave, des inconvénients graves ou une perte grave de aménité », les condamnés risquant potentiellement une amende ou une peine de prison.

L’élément de « gêne grave » des critères a provoqué une réaction violente de la part des critiques qui préviennent que les lois pourraient constituer une menace pour les droits à la liberté d’expression et le droit de manifester.

Plus tôt, le député du DUP, Gavin Robinson, avait déclaré: « Je dois indiquer que je m’oppose, dans les termes les plus forts possible, aux dispositions globales, radicales et draconiennes sur la protestation. J’ai entendu la position du gouvernement sur ce qu’il entendait.

«La façon lâche et paresseuse de rédiger cette législation ferait rougir un dictateur. Les protestations seront bruyantes, les protestations perturberont et aussi offensant que nous puissions trouver la question au cœur, le droit de manifester doit être protégé. »

Et Clive Efford du Labour a ajouté: « Nous assistons à un coup d’État dirigé par les conservateurs sans armes à feu. »

Certains députés conservateurs s’inquiètent de plus en plus de l’étendue des pouvoirs proposés, car ils ont averti que le «droit fondamental de protester» doit être protégé.

Le projet de loi comprend également des mesures plus larges destinées à réformer le système judiciaire.

Les travaillistes ont voté contre les projets de loi, ce qui a poussé les hauts responsables conservateurs à affirmer que Sir Keirwants « bloque de nouvelles lois strictes pour protéger les gens ».

L’adoption du projet de loi à la Chambre des communes intervient au milieu d’un contrecoup continu sur le maintien de l’ordre de la veillée de Sarah Everard ce week-end.

Steve Baker, député conservateur et ancien ministre du Brexit, et Dominic Grieve, ancien procureur général conservateur, ont déclaré dans un article conjoint pour le site Web Conservative Home que le ‘les événements sur Clapham Common ont été un désastre pour l’image de la police par consentement ».

Ils ont déclaré qu’il s’agissait d’une « illustration vivante des conséquences de la promulgation d’une mauvaise loi », affirmant que les députés « doivent en tirer les bonnes leçons alors que nous examinons le projet de loi sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux ».

Les gens de la place du Parlement, Londres, prenant part à une manifestation contre la violence de genre après le meurtre de Sarah Everard ce soir

Le député conservateur Steve Baker et l’ancien procureur général Dominic Grieve ont exprimé des inquiétudes concernant les nouveaux pouvoirs proposés pour la police

Abordant la question plus large des manifestations perturbatrices, la paire a déclaré que « eLa volonté des manifestants contemporains d’utiliser la violation non violente de la loi de masse pour poursuivre des fins politiques en arrêtant nos villes … ne peut pas être simplement ignorée ».

Ils ont dit que si les pouvoirs actuels de la police sont «insuffisants … alors cela peut justifier une modification de la loi».

Ils ont ajouté: « Mais ce faisant, les députés doivent respecter le droit fondamental de manifester ainsi que les droits et libertés de ceux dont la vie peut être gravement perturbée par de telles manifestations. »

Le couple a fait valoir que certaines parties du projet de loi ‘peut créer de l’incertitude en donnant beaucoup trop de latitude à la police pour déterminer cet équilibre ».

Le projet de loi de grande envergure prévoit également des peines plus sévères pour les tueurs d’enfants et ceux qui causent la mort sur les routes, des peines d’emprisonnement plus longues pour les délinquants violents et sexuels graves, et élargir les lois sur les abus sexuels sur les enfants pour interdire aux chefs religieux et aux entraîneurs sportifs d’avoir relations sexuelles avec des adolescents de 16 et 17 ans à leur charge.

Le projet de loi pourrait également voir la peine maximale pour les dommages criminels d’un mémorial passer de trois mois à 10 ans.

La décision du parti travailliste de voter contre le projet de loi a incité Amanda Milling, coprésidente du Parti conservateur à faire exploser: « Il est choquant que le parti travailliste tente de bloquer de nouvelles lois strictes pour protéger les gens, y compris de nombreuses mesures vitales pour protéger les femmes des criminels violents. .

« En votant contre ce projet de loi, les travaillistes votent contre des peines plus sévères pour les meurtriers d’enfants et les délinquants sexuels, les conducteurs tueurs et les mesures qui protègent les plus vulnérables. »

Jess Phillips du Labour, ministre fantôme de la violence domestique et de la protection, a riposté et a déclaré que le projet de loi était « plein d’absurdités qui divisent ».

Elle a déclaré à propos des commentaires de Mme Milling: « C’est une déclaration dégoûtante et mensongère.

Le projet de loi du gouvernement conservateur ne fait absolument rien pour augmenter les peines des violeurs, des harceleurs ou de ceux qui battent, contrôlent et maltraitent les femmes. Cela ne fait rien contre le harcèlement de rue et les agressions.

Le vote de deuxième lecture de ce soir représente la première grande étape de l’adoption du projet de loi au Parlement.