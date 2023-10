Agitant un drapeau palestinien dans les rues britanniques « n’est peut-être pas légitime », prévient Suella Braverman | Nouvelles du Royaume-Uni

Agitant un drapeau palestinien dans les rues britanniques « n’est peut-être pas légitime » si cela est fait pour montrer son soutien à des actes de terrorisme, a déclaré le ministre de l’Intérieur aux chefs de police.

Dans une lettre adressée aux chefs de police d’Angleterre et du Pays de Galles, Suella Braverman a exhorté les officiers à utiliser « toute la force de la loi » contre les manifestations de soutien au Hamas suite à son attaque sans précédent contre Israël.

Cela survient après que des veillées ont eu lieu à Westminster pour les civils israéliens tués et retenus captifs, tandis que rassemblements pro-palestiniens a eu lieu devant l’ambassade d’Israël à Kensington.

En savoir plus: Israël s’engage à « éliminer » le Hamas – mises à jour en direct

Mme Braverman a déclaré que cibler des quartiers juifs, brandir des symboles pro-palestiniens ou pro-Hamas et scander des slogans anti-israéliens pourraient tous constituer des atteintes à l’ordre public.

Le Hamas a été interdit en tant qu’organisation terroriste par le Royaume-Uni et de nombreux autres pays occidentaux, dont l’UE et les États-Unis.

Pour cette raison, elle a rappelé aux forces de police que le fait de :

• Appartenir au Hamas ou inviter à soutenir le groupe

• Portez en public des vêtements suggérant qu’ils sont membres ou partisans du Hamas.

• Publier des images de drapeaux ou de logos liés à l’organisation

Image:

Mme Braverman a rejoint les agents lors d’une patrouille de Golders Green lundi





« À l’heure où les terroristes du Hamas massacrent des civils et prennent en otage les plus vulnérables (y compris les personnes âgées, les femmes et les enfants), nous pouvons tous reconnaître l’effet déchirant que l’affichage de leurs logos et drapeaux peut avoir sur les communautés », a écrit Mme Braverman. .

Image:

Suella Braverman a écrit aux chefs de la police britannique





Elle a ajouté que les troubles au Moyen-Orient avaient déjà été utilisés « comme prétexte pour attiser la haine contre les Juifs britanniques » – et qu’il existe un « risque évident que ce schéma se répète au cours du conflit actuel ».

« Dans le passé, cela a inclus le vandalisme d’entreprises juives, la profanation de monuments commémoratifs et de sites religieux, les violences physiques et verbales contre les Juifs dans les rues, les convois traversant les quartiers juifs lançant des injures antisémites et la prolifération de l’antisémitisme en ligne », a-t-elle averti.

En savoir plus:

Des bébés tués dans une attaque du Hamas, selon Israël

Pourquoi le Hamas est-il en conflit avec Israël ?

Comment est la vie dans la bande de Gaza ?

Image:

« Palestine libre » a été barbouillé sur un pont ferroviaire au nord de Londres





Lundi, un restaurant casher de Golders Green – un quartier du nord de Londres avec une importante population juive – a vu ses vitres brisées et une caisse enregistreuse volée, tandis que « Palestine libre » a été barbouillé sur un pont ferroviaire voisin.

Les graffitis font l’objet d’une enquête comme crime de haine potentiel par la police britannique des transports, les autorités locales les décrivant comme une « tentative délibérée d’intimider la communauté juive ».

Image:

Un restaurant casher vandalisé à Golders Green





Mme Braverman a poursuivi en soulignant que les infractions en ligne doivent être traitées avec autant de sérieux que les incidents hors ligne – et que tous les auteurs doivent faire face à de « lourdes conséquences pénales » pour prévenir de futurs incidents et garantir que les communautés juives se sentent en sécurité.

« Il ne peut y avoir de place pour l’antisémitisme ou la glorification du terrorisme dans les rues de Grande-Bretagne », a-t-elle ajouté.