Agitant le drapeau palestinien, célébrant l’équipe non officielle de la Coupe du monde

AL RAYYAN, Qatar – Dans le tumulte, dans ces minutes de joie effrénée après que le Maroc est devenu la première équipe arabe à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde de football, les joueurs ont pris un moment pour se réunir après leur célèbre victoire et se blottir pour une photo à capturer le moment. Ensemble sur le gazon où ils avaient travaillé pendant plus de deux heures pour survivre à l’Espagne, applaudissant et souriant et avec la foule de supporters marocains vêtus de rouge rugissant derrière eux, les joueurs et leurs entraîneurs se sont serrés les coudes et ont attendu qu’un drapeau soit déployé.

Ce n’était pas le drapeau du Maroc.

Là, au milieu de la photo d’équipe, étirée pour qu’elle puisse être affichée dans toute sa splendeur, se trouvait la bannière palestinienne. Le Maroc, la meilleure équipe arabe de la première Coupe du monde arabe, avait déclenché des célébrations à travers l’Afrique du Nord et au-delà avec sa victoire. Maintenant, dans son moment de triomphe, alors que les 32 équipes de la Coupe du monde étaient réduites à huit, il s’est arrêté pour attirer l’attention sur un lieu et une cause qui unit de nombreux fans et citoyens arabes dans la sympathie.