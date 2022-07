Agissez plus rapidement pour aider à la crise alimentaire mondiale, exhortent les sénateurs

Commentez cette histoire Commentaire

L’aide alimentaire américaine met des mois à atteindre les pays nécessiteux malgré une crise alimentaire mondiale urgente, a déclaré mardi un groupe bipartisan de sénateurs, exhortant l’administration Biden à accélérer la livraison alors que la guerre en Ukraine rapproche davantage de pays de la famine. Dans une lettre adressée à Samantha Power, administratrice de l’Agence américaine pour le développement international, un démocrate et 12 législateurs républicains ont déclaré qu’une gestion inadéquate des financements et des pénuries de personnel compromettait l’efficacité des efforts américains contre la faim dans le monde.

« À moins que les États-Unis ne traduisent une rhétorique bien intentionnée et des dollars appropriés en une réponse humanitaire rapide, les crimes contre l’humanité de la Russie et la militarisation de l’approvisionnement alimentaire mondial resteront impunis », ont écrit les sénateurs. “La proposition d’aide humanitaire la plus importante de l’histoire moderne des États-Unis doit être accompagnée d’une infrastructure qui assume des risques plus prudents et fournit rapidement un soutien.”

Dans la lettre, dont une copie a été obtenue par le Washington Post, les législateurs ont demandé “une explication de la raison pour laquelle une telle aide vitale peut prendre six mois à être livrée”.

La demande intervient alors que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies met en garde contre ce qu’il appelle une urgence mondiale, affirmant que le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë a presque triplé depuis 2019 pour atteindre quelque 345 millions. L’agence, qui fournit une aide alimentaire, a besoin de quelque 22 milliards de dollars pour répondre aux besoins d’urgence en 2022, mais fait face à un important déficit de financement compte tenu de la flambée des prix des produits de base.

Les experts disent que la guerre en Ukraine, normalement un important exportateur de céréales, a aggravé une crise à construction lente créée par une combinaison de conflit mondial, de changement climatique, de pandémie de coronavirus et de concentration croissante dans le système mondial de production et de distribution alimentaire.

Les États-Unis et leurs alliés, cherchant à aider l’Ukraine à repousser l’invasion russe, ont promis un soutien solide à l’insécurité alimentaire, mais les défenseurs disent qu’il en faut plus. Les pays du Moyen-Orient et de la Corne de l’Afrique, parmi ceux qui dépendent généralement des importations en provenance d’Ukraine, sont parmi les plus touchés.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, l’USAID a fourni plus de 2 milliards de dollars pour l’aide alimentaire d’urgence, a indiqué l’agence.

Mais les sénateurs allèguent que l’USAID avance trop lentement, ne parvenant pas à obtenir un financement approuvé, ce qui signifie que l’aide approuvée dans un programme d’assistance de mars pour l’Ukraine pourrait ne pas parvenir aux bénéficiaires avant l’automne. Ils ont déclaré que l’agence dispose d’un système terriblement inadéquat pour superviser les contrats d’aide alimentaire, avec un personnel de moins de cinq agents de passation des marchés pour gérer plus de 1 200 contrats.

Les législateurs, dirigés par le sénateur Joni Ernst (R-Iowa), ont également cité des rapports selon lesquels les dirigeants de l’USAID étaient “responsables du rythme relativement lent de la programmation en devinant les priorités humanitaires et en cherchant à dévier le financement pour soutenir des priorités de développement non pertinentes, sapant ainsi l’aide humanitaire”. exigences d’intensification et de réponse rapide pour sauver des vies et atténuer les souffrances humaines.

Le bureau de presse de l’USAID n’a pas fourni de réponse immédiate à la lettre, dont les signataires comprenaient également le sénateur James M. Inhofe (R-Okla.) Et le sénateur James E. Risch (R-Idaho), les principaux républicains des services armés du Sénat. Commission et la Commission sénatoriale des relations étrangères, respectivement.