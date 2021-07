Agissez maintenant, tweetez plus tard : pour être perçus comme plus que des signaleurs de vertu, les chefs des médias sociaux doivent commencer à faire les bases contre le racisme

Une autre semaine, une autre série d’abus décourageants et prévisibles sur les réseaux sociaux pour les footballeurs. Il va sans dire qu’après un mois au cours duquel l’Angleterre a dépassé les attentes à partir du moment où elle a battu l’Allemagne en huitièmes de finale il y a 16 semaines, Bakayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho ne doivent d’excuses à personne. Les patrons des médias sociaux, d’autre part, doivent tous les trois – à 19, 21 et 23 ans, à peine assez vieux pour avoir quitté l’éducation à temps plein dans une vie normale, sans parler de devoir faire face à un torrent de haine raciste – cette courtoisie .

Hélas, Adam Mosseri, le leader d’Instagram qui veut clairement paraître responsable en répondant aux questions sur la saga désolante sur Twitter, semble trouver ce mot aussi difficile qu’insaisissable. Vous auriez supposé qu’un simple pardon serait le premier point de contrôle sur la liste pour tout cadre avec un minimum de conscience de soi s’attaquant à un manque évident de soins qui a permis de lancer un discours de haine contre trois autres personnalités de premier plan sous tous les angles. de la planète.

Nous avons la technologie pour essayer de hiérarchiser les rapports, et nous avons marqué par erreur certains d’entre eux comme des commentaires bénins, ce qu’ils ne sont absolument pas. La question a depuis été abordée, et la publication a tout de ce contexte. – Adam Mosseri (@mosseri) 14 juillet 2021

Il n’est absolument pas acceptable d’envoyer des emojis racistes, ou tout type de discours haineux, sur Instagram. Laisser entendre le contraire, c’est être délibérément trompeur et sensationnel. — Adam Mosseri (@mosseri) 14 juillet 2021

Mosseri a parlé de rapports trimestriels montrant une amélioration, ainsi que des assurances que « personne ne renvoie la balle », « c’est sur moi », il y a « pas d’excuses » et une reconnaissance de la rapidité avec laquelle les abus racistes doivent être traités en ligne, étouffés avant que des yeux impressionnables et sensibles puissent les voir, sans parler de la protection et du confort de ses destinataires. Sa formulation se lit étrangement comme un discours de salle de réunion, mais cela serait tout à fait pardonnable si cela avait conduit à une action positive notable.

Et devine quoi? Un rapide coup d’œil de cinq minutes sur le post Instagram éloquent de Saka sur le sujet, parlant de la haine que l’adolescent dit qu’il « immédiatement » savait qu’il recevrait, révèle des abus racistes clairs laissés intacts par Instagram.

Pensée radicale, mais pourquoi ne supprimez-vous pas les émojis utilisés pour le racisme jusqu’à ce que vous sachiez comment y faire face ? – pattes rebelles #blm 🇵🇸 (@rebelpaws) 14 juillet 2021

Les emojis sont utilisés de cette manière depuis longtemps, pourquoi n’est-ce que maintenant que vous corrigez la « technologie » ? – Michael McGlew (@michaelmcglew) 14 juillet 2021

Bien que Mosseri n’ait peut-être pas été en mesure de trouver des excuses dans son répertoire, il a réussi à trouver une explication peu convaincante selon laquelle le système de filtrage d’Instagram, que de nombreux créateurs rapportent d’une efficacité impressionnante pour supprimer tout ce qui ressemble à une violation du droit d’auteur ou de la nudité, avait été embrouillé et contourné par des emojis tels que des singes et des bananes.

Étant donné que ces choix d’insultes sont aussi vieux que le temps en termes de médias sociaux – la forme d’attaque au clavier la plus facilement et la plus rapidement disponible, ils ont été une caractéristique omniprésente chaque fois que ce genre d’histoire a viré dans une vue indésirable – la suggestion de Mosseri est si fragile quant à être risible, le sujet n’était pas si gravement sérieux.

C’est encore en train d’arriver. Vous échouez complètement. – Dom Ramsey (@DomRamsey) 15 juillet 2021

Nous avons des milliardaires qui peuvent faire une excursion d’une journée dans l’espace. Nous avons des voitures qui peuvent conduire elles-mêmes. Nous avons des programmes mondiaux de vaccination déployés en quelques mois. Pourtant, Instagram ne peut pas utiliser de logiciel pour détecter et bloquer ce genre de choses. et avoir un impact sur vos résultats… ah, voilà le problème : $$$ – SwamBikedRan (@FL600) 15 juillet 2021

Les propriétaires d’Instagram sur Facebook ont ​​claironné haut et fort leur dévouement à l’éradication du racisme, de sorte que l’idée qu’un raciste puisse déjouer la plate-forme avec un emoji de singe apparaît comme l’équivalent d’une force de police déconcertée par un voleur qui vole des biens tout en insistant pour qu’ils adoptent un approche des vols.

Même si l’argument selon lequel une icône de banane est au-delà de leur détection était plausible, seul une partie du venin visible sur le message de Saka contient des emojis – il existe de nombreuses références écrites à la jungle et aux singes, si seulement quelqu’un d’Instagram pouvait assumer la lourde et audacieuse responsabilité de passer quelques minutes à le nettoyer.

C’est sous le dernier message IG de Saka MAINTENANT! Avec beaucoup d’autres que je viens de signaler. Pas assez bon. pic.twitter.com/neUryiz7r6 – Jess Siggers (elle) (@porthjess) 14 juillet 2021

Et un autre. Complet avec rapport disant que c’est apparemment bien. pic.twitter.com/C9F3WUGFaK – Jess Siggers (elle) (@porthjess) 14 juillet 2021

Pourtant, cet effort minimal mis à part, Mosseri dit qu’ils « faire beaucoup pour éliminer le racisme », tout cela peut être vu dans ces rapports trimestriels. Nul doute que ce sera une grande consolation pour Saka, qui devra retrouver une copie entre deux en se souvenant de désactiver ses notifications Instagram, de peur que quiconque n’ose assez transcender les filtres de la plate-forme avec un avatar d’orang-outan.

Peut-être le plus déconcertant, Mosseri semble être passé à l’offensive en insinuant qu’Instagram s’accommode du racisme en semblant ne rien faire contre le racisme sur ses pages.

« Il n’est absolument pas acceptable d’envoyer des emojis racistes, ou tout type de discours haineux, sur Instagram », dit-il, semblant s’offusquer que n’importe qui puisse déduire cette conclusion en lisant les réponses qui ont pu s’envenimer sous le message de Saka. « Impliquer le contraire, c’est être délibérément trompeur et sensationnel. » Je vous prie de dire, alors, ce que n’importe qui est censé conclure quand, un jour après que Saka a publié le message, l’abus envers lui est toujours là, regardant chaque centimètre de l’écran comme s’il était jugé OK ?

Selon Imran Ahmed, le directeur général du Center for Countering Hate cité par la BBC, 88 des 105 comptes identifiés comme ayant abusé de footballeurs racistes anglais sont toujours en ligne. Sans vouloir feindre la connaissance du type d’expertise technologique dans laquelle Instagram semble prétendre se spécialiser, vous vous demandez encore combien de temps il faudrait pour capturer l’activité de ces comptes et les supprimer.

En supposant que chacun ait pris cinq minutes et qu’un employé ait été délégué à la tâche, vous pourriez peut-être justifier que le travail prenne plus d’une journée – mais vous espérez qu’Instagram aurait la vitesse, l’agilité et les ressources pour travailler plus rapidement que cela. , en particulier dans le contexte de leur prétendu engagement à éliminer les discours de haine.

Si c’est trop demander, le moment est peut-être venu d’admettre sa défaite. Là encore, si nous suspendons le jugement d’efficacité en faveur d’une perspective plus naïvement optimiste, nous pouvons peut-être applaudir tout signe de patrons des médias sociaux tentant de communiquer directement plutôt que, disons, de ne faire surface que lorsqu’ils sont entraînés dans des enquêtes publiques.

Le risque est que, sans aucune amélioration perceptible d’une situation qu’ils ont le pouvoir de changer, tous les sentiments sincères ne peuvent apparaître que comme un non-sens de relations publiques, une distraction en poudre servant à rendre les gens encore plus perplexes et en colère.

Laissez les actions et les résultats venir en premier, puis préoccupez-vous des tweets insistants plus tard, lorsqu’ils peuvent résonner avec des preuves plutôt que du vide. Défendez vos décisions en public et demandez des commentaires lorsque le racisme le plus flagrant est systématiquement supprimé, pas pendant que toute personne possédant un appareil peut viser à tout moment sans craindre une suppression.

Jusque-là, aucune posture ni promesse ne peut transformer les aspirations supposées d’Instagram en un changement significatif. Un semblant de contrition pure et simple ne ferait pas de mal non plus.

Par Ben Miller