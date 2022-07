Agissez maintenant pour sauver le bien-aimé – et en danger

Il y a peu de créatures dans la nature qui inspirent la crainte aussi profondément qu’un papillon.

Enfants, nous sommes fascinés par leur métamorphose et ravis par les motifs de leurs ailes. En vieillissant, nous nous arrêtons quand ils passent, admirant leur grâce, enviant leur liberté et s’émerveillant de leur don de voler.

Il est donc difficile d’imaginer un monde sans le papillon monarque. Nos cours et nos prairies seraient des endroits beaucoup moins enchanteurs.

Pourtant, ce triste scénario s’est rapproché de la réalité cette semaine lorsque l’Union internationale pour la conservation de la nature a ajouté le monarque migrateur à sa “liste rouge” et l’a classé comme “en voie de disparition”.

Cela place le monarque – l’insecte d’État de l’Illinois – à deux pas de l’extinction.

Les menaces qui pèsent sur l’espèce comprennent la perte d’habitat, les pesticides et le changement climatique.

Les chiffres varient. La population orientale de monarques, vue ici dans l’Illinois, a diminué de 84% de 1996 à 2014, selon l’UICN, bien qu’un groupe de bénévoles locaux n’ait pas noté de baisse significative ici dans la banlieue. La population de monarques occidentaux est plus à risque, a récemment rapporté Jenny Whidden du Daily Herald, étant passée de 10 millions à moins de 2 000 entre les années 1980 et 2021.

C’est inquiétant, mais c’est aussi un appel à l’action. Des groupes locaux travaillent pour protéger le papillon monarque, et nous pouvons vous aider dans cette mission.

Pour ce faire, nous devons commencer dans nos propres arrière-cours.

La restauration des zones naturelles et l’introduction de plantes indigènes dans nos jardins aident tous les pollinisateurs, mais une plante – l’asclépiade – est cruciale pour le monarque. La plantation d’asclépiades attirera les papillons dans nos cours et aidera à nourrir l’espèce. Mais il est important de sélectionner une asclépiade indigène de notre région et de faire une petite recherche sur les meilleurs moments et endroits pour planter.

Les récompenses sont claires.

Et au lieu de se tourner vers les pesticides pour empêcher les insectes de manger nos fleurs préférées, nous devons rechercher des solutions écologiques pour protéger les monarques et les autres espèces.

Lonnie Morris du DuPage Monarch Project a résumé le défi pour Whidden.

“Ce qui est vraiment en jeu ici, c’est de perdre un morceau d’un système”, a-t-elle déclaré. « Chaque insecte, chaque plante, même toutes les choses qui vivent dans le sol et que nous ne voyons pas, jouent tous un rôle important dans la création d’un écosystème sain. Lorsque les choses commencent à disparaître, le système commence à s’effondrer.

C’est notre travail de faire tout ce que nous pouvons – dès que nous le pouvons – pour empêcher que cela ne se produise.

Le quotidien Herald

https://www.dailyherald.com/discuss/20220723/daily-herald-opinion-we-must-act-now-to-save-the-beloved-x2014-and-endangered-x2014-monarch-butterfly