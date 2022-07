Agissant en tant que propre avocat, le codeur de la CIA accusé plaide pour l’acquittement

NEW YORK (AP) – Un ancien ingénieur logiciel de la CIA accusé d’avoir causé le plus grand vol d’informations classifiées de l’histoire de la CIA a déclaré jeudi à un jury qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner pour espionnage et autres accusations fédérales.

Joshua Schulte, qui a choisi de se défendre lors d’un nouveau procès à New York, a déclaré dans ses plaidoiries finales que la CIA et le FBI avaient fait de lui un bouc émissaire pour une publication publique embarrassante d’un trésor de secrets de la CIA par WikiLeaks en 2017.

Schulte, 33 ans, a affirmé avoir été pointé du doigt même si «des centaines de personnes avaient accès à (l’information). … Des centaines de personnes auraient pu le voler.

Il a ajouté : « Le dossier du gouvernement est truffé de doutes raisonnables. Il n’y a tout simplement aucun motif ici.

L’avocat américain David Denton a rétorqué qu’il y avait de nombreuses preuves que Schulte avait volé un fichier informatique de sauvegarde sensible.

“C’est lui qui a fait irruption dans ce système”, a déclaré Denton. “C’est lui qui a pris cette sauvegarde, la sauvegarde qu’il a envoyée à WikiLeaks.”

Le procureur a également encouragé les jurés à examiner les preuves d’une tentative de dissimulation, y compris une liste de tâches que Schulte a dessinées et qui comportait une entrée indiquant « Supprimer les e-mails suspects ».

“C’est quelqu’un qui cache les choses qu’il a mal faites”, a déclaré Denton.

Le jury de Manhattan devrait entendre l’affaire vendredi après avoir reçu des instructions du juge de district américain Jesse Furman.

La soi-disant fuite de Vault 7 a révélé comment la CIA avait piraté les smartphones Apple et Android dans le cadre d’opérations d’espionnage à l’étranger et d’efforts pour transformer les téléviseurs connectés à Internet en appareils d’écoute. Avant son arrestation, Schulte avait aidé à créer les outils de piratage en tant que codeur au siège de l’agence à Langley, en Virginie.

Les procureurs ont allégué que Schulte était motivé pour orchestrer la fuite parce qu’il pensait que la CIA lui avait manqué de respect en ignorant ses plaintes concernant l’environnement de travail. Il a donc essayé de « réduire en cendres » le travail même qu’il avait aidé l’agence à créer.

Alors qu’il était derrière les barreaux en attendant son procès, il a poursuivi ses crimes en essayant de divulguer d’autres documents classifiés de la prison alors qu’il menait une “guerre de l’information” contre le gouvernement, ont-ils déclaré.

Une annulation du procès a été déclarée lors du procès initial de Schulte en 2020 après que les jurés se soient retrouvés dans l’impasse sur les chefs d’accusation les plus graves, notamment la collecte et la transmission illégales d’informations sur la défense nationale. Schulte a dit au juge l’année dernière qu’il voulait être son propre avocat pour le nouveau procès.

Jeudi, Furman a félicité Schulte pour sa plaidoirie.

“M. Schulte, cela a été fait de manière impressionnante », a déclaré le juge avec le jury hors de la salle d’audience. “En fonction de ce qui se passe ici, vous pourriez avoir un avenir en tant qu’avocat de la défense.”

Tom Hays, l’Associated Press