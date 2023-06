Agir par instinct – Kelowna Capital News

– Mots Sean McIntyre Photographie Kristine Cofsky

Acteur Greyston Holt toujours voulu visiter la Hongrie. Non seulement il a des racines familiales dans le pays, mais la nation enclavée d’Europe de l’Est est devenue une destination touristique de plus en plus populaire, célèbre pour son riche patrimoine culturel, son grand vin et ses stations thermales emblématiques.

Greyston a eu la chance de faire enfin le voyage l’hiver dernier, même si cela signifiait adopter un fort accent hongrois et se faire passer pour un policier national corrompu accusé de meurtre.

« C’était un voyage vraiment spécial, et ils ont vraiment présenté la ville dans la série, donc filmer dans tous ces bâtiments historiques semblait surréaliste », a déclaré Greyston dans une récente interview près de chez lui à Salt Spring Island. « C’était l’un de ces moments de pincement. »

Il ajoute : « Pour celui-ci, j’étais un peu plus excité, parce que je jouais un hongrois, parlant avec un accent hongrois, tournant dans ma patrie, et donc j’étais un peu plus excité et appréhensif parce que je voulais faire le rôle. justice. »

La performance de Greyston dans le rôle de David Papp dans FBI internationalun drame policier populaire à la télévision, a été diffusé en mars et a reçu de solides critiques de la part des critiques et, peut-être le plus important, de la famille élargie de Greyston au Canada et en Europe.

Voyager vers des destinations lointaines se trouve être l’un des avantages d’être acteur, et c’est quelque chose que Greyston n’avait jamais vraiment imaginé pour lui-même lorsqu’il était sur le point d’obtenir son diplôme de l’école secondaire Gulf Islands sur Salt Spring Island. À l’époque, il avait besoin d’un crédit supplémentaire en arts pour obtenir son diplôme, et il a choisi Drama 12 sur un coup de tête.

« Nous avons joué une pièce de Tchekhov et j’ai passé un moment formidable », a déclaré Greyston. « Cela m’a un peu surpris. »

Lorsqu’une amie de la famille a dit qu’elle avait un parent qui travaillait comme agent à Vancouver, Greyston a organisé une rencontre. La paire s’est immédiatement entendue et Greyston est parti à Vancouver après le lycée pour se lancer dans la célébrité.

Depuis, le duo travaille en étroite collaboration.

« J’ai suivi ce cours au secondaire, mais je n’ai pas vraiment suivi beaucoup d’entraînement. J’ai appris de l’expérience et je l’ai fait à ma manière », déclare Greyston. « Je n’aurais pas pu le faire sans Kathy Carpenter, mon agent. Elle me comprend vraiment et mon processus.

La feuille de programme de la Colombie-Britannique pour le théâtre 12 indique que jouer est un moyen de partager les traditions et les cultures, offre une façon dynamique de s’exprimer, a le pouvoir de transformer les perspectives et peut offrir des opportunités de créativité, d’innovation et de collaboration. Pourtant, la plus profonde et la plus pertinente de ces compétences de base est peut-être que « la croissance en tant qu’acteur exige de la persévérance, de la résilience et de la réflexion ».

Greyston se souvient de ses débuts d’acteur à Vancouver comme « de petits rôles avec une ligne ici et quelques lignes là-bas ».

Il a pris tout ce qu’il pouvait obtenir, complétant ses revenus en travaillant la nuit dans un café et en jouant dans une série de groupes de punk rock et de heavy metal.

« Pour moi personnellement, j’étais juste impatient d’obtenir des crédits sur mon CV et désireux d’acquérir une certaine crédibilité », dit-il. «J’ai en quelque sorte accepté, mais quand vous ne faites que gratter des morceaux, vous vous demandez souvent si cela va arriver un jour. Vous vous demandez : ‘Est-ce que je vais être ce type qui sera toujours le serveur numéro deux ?’ Lorsque j’ai suivi ce cours en 12e année, je n’avais jamais pensé que ce serait une carrière, mais une chose en a entraîné une autre, et c’est alors devenu une option de carrière viable.

L’avenir est devenu beaucoup plus clair vers 2005, lorsque Greyston a décroché le rôle du fils d’un tueur en série dans un drame policier canadien intitulé Comté de Durham. Une fois embauché, il a été transporté par avion à Montréal, logé dans un hôtel et a reçu une indemnité journalière pour travailler dans un environnement amusant et inspirant.

« Ce n’était donc pas un grand moment, mais pour moi, c’était un grand moment, et c’était une série vraiment bien écrite », dit-il. « Les acteurs étaient tous tellement incroyables, et j’ai tellement appris par osmose. Ces parties de bits manquent de l’arc de caractère et il est difficile de se sentir satisfait de manière créative. Quand j’ai réservé cette série, j’avais un arc de personnage vraiment incroyable et j’ai vraiment pu m’enfoncer dans le rôle. Je pense que c’est à ce moment-là que j’ai vraiment eu le virus du jeu d’acteur.

Avance rapide de deux décennies et Greyston a compilé une impressionnante collection de crédits télévisés et cinématographiques, y compris plus récemment ceux de Netflix L’agent de nuitl’une des séries les plus vues de tous les temps sur la plateforme.

Plus récemment, il a été nominé pour un Leo Award du meilleur acteur dans une performance dramatique pour son rôle principal dans Maison des chaînes, un téléfilm de 2022 sur un couple qui emprisonne leurs six enfants.

Pendant la pandémie de COVID, Greyston et sa partenaire, l’actrice Cristina Rosato, ont déménagé à Salt Spring, où Greyston a grandi et a toujours de la famille. Les deux sont maintenant les fiers parents d’une petite fille d’un an.

Vivre dans les îles Gulf, loin du stress de la ville, mais à seulement quelques minutes en hydravion du travail, l’a aidé à trouver un équilibre entre carrière et vie familiale difficile à battre. Les changements dans l’industrie du théâtre qui ont commencé avant même la pandémie signifient que les acteurs n’ont pas besoin d’être disponibles pour des auditions en personne à tout moment.

« Quand j’ai commencé ce voyage en tant qu’acteur, il fallait être centralisé autour d’un centre d’acteurs », dit-il. « Il fallait être à Toronto, il fallait être à Vancouver, LA ou New York pour vraiment réussir. Vous deviez être dans la pièce, surtout si vous vous établissez en tant qu’acteur », dit-il.

« Heureusement, nous avons dépassé ce stade maintenant. Tout est en ligne, ce qui nous donne la liberté d’être là où nous voulons être. Tant que nous avons un iPad et un petit trépied, nous pouvons rester en contact. Nous nous sommes rendu compte qu’il valait mieux vivre là où on veut vivre, et nous avons tous les deux la chance d’avoir des emplois où nous pouvons le faire.

