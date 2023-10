Agillic annonce la nomination de Martin Lindboe au poste de nouveau directeur de la technologie – Technology Today

Agillic renforce son engagement en matière de plateforme la meilleure de sa catégorie, en accueillant Martin Lindboe au poste de CTO. Avec une carrière distinguée couvrant le développement de logiciels, l’entrepreneuriat et la direction d’entreprise, Martin Lindboe est bien placé pour stimuler l’innovation et garantir la concentration continue d’Agillic en tant que moteur de croissance pour ses clients.

Alors qu’Agillic envisage l’avenir, les priorités stratégiques de Martin comprendront l’élaboration de la feuille de route des fonctionnalités stratégiques de l’entreprise et l’innovation au sein du département de recherche et développement. Dans ses propres mots, Martin Lindboe a déclaré : « Je considère Agillic comme une organisation dotée d’une culture forte et ouverte, particulièrement bien placée pour faire la différence sur le marché. En tant que CTO, ma première tâche est d’en apprendre davantage sur les personnes, le produit. , et les besoins des clients, et j’ai hâte de commencer. »

Emre Gürsoy, PDG d’Agillic, a ajouté : « Je suis heureux de souhaiter chaleureusement et sans réserve la bienvenue à Martin, qui a officiellement pris ses fonctions le 2 octobre 2023. Il s’agit d’une étape importante dans le parcours de notre organisation. Nous avons stratégiquement intégré un leader hautement accompli et compétent qui jouera un rôle essentiel dans la promotion de notre stratégie technologique et de nos capacités d’innovation, nous propulsant vers la réalisation de nos objectifs technologiques. Je suis convaincu que Martin jouera un rôle central dans la direction de notre stratégie technologique et apportera des contributions substantielles. à la disponibilité continue de notre plateforme.

Martin Lindboe apporte une solide expérience technique en développement de produits et de solutions SaaS, ainsi qu’une expérience antérieure au sein de l’écosystème de partenaires d’Agillic. Son expérience et son leadership joueront un rôle crucial dans la croissance et l’innovation continues d’Agillic dans le secteur de l’automatisation du marketing et de l’engagement client.

