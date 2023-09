Agility Robotics ouvre une usine de robots humanoïdes

Agility Robotics achève la construction d’une usine à Salem, dans l’Oregon, où elle prévoit de produire en série sa première gamme de robots humanoïdes, appelée Digit. Chaque robot possède deux jambes et deux bras et est conçu pour manœuvrer librement et travailler aux côtés des humains dans les entrepôts et les usines.

L’installation de 70 000 pieds carrés, que l’entreprise appelle « RoboFab », est la première du genre, selon Damion Shelton, PDG et co-fondateur d’Agility Robotics.

La directrice de l’exploitation Aindrea Campbell, ancienne directrice principale des opérations iPad d’Apple et responsable de l’ingénierie chez Ford, a déclaré à CNBC que l’installation aura une capacité annuelle maximale de 10 000 unités lorsqu’elle sera entièrement construite et emploiera plus de 500 personnes. Pour l’instant, Agility Robotics se concentre sur l’installation et les tests de ses premières lignes de production.

« C’est un très gros projet, pas quelque chose où vous appuyez sur un interrupteur et l’allumez soudainement », a déclaré Campbell. « Il y a une sorte de processus d’accélération. Le point d’inflexion aujourd’hui est que nous ouvrons l’usine, installons les lignes de production et commençons à augmenter la capacité et à évoluer avec quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. »

Financé par DCVC et Playground Global parmi des investisseurs en capital-risque, Agility Robotics a battu ses concurrents potentiels, y compris Tesla avec son initiative Optimus, en achevant le développement de prototypes de robots humanoïdes de production et en créant une usine où elle peut les produire en masse.

Shelton a déclaré à CNBC que son équipe avait développé Digit avec un facteur de forme humaine afin que les robots puissent soulever, trier et manœuvrer tout en restant en équilibre, et ainsi pouvoir fonctionner dans des environnements où des marches ou d’autres structures pourraient autrement limiter l’utilisation de la robotique. Les robots sont alimentés par des batteries lithium-ion rechargeables.

Ce qui manque à Digit, c’est une main à cinq doigts. Au lieu de cela, les mains du robot ressemblent davantage à une griffe ou à une mitaine.

« Les mains de style humain sont très complexes », a déclaré Shelton. « Quand je vois des robots qui ont cinq doigts, je pense : ‘Oh, super. Quelqu’un a construit un robot, puis il a construit deux autres robots sur ce robot.’ Vous devriez avoir une « main » qui n’est pas plus complexe que celle dont vous avez besoin pour le travail. »

Digit peut traverser des escaliers, s’accroupir dans des espaces restreints, décharger des conteneurs et déplacer des matériaux sur ou hors d’une palette ou d’un convoyeur, puis aider à trier et diviser les matériaux sur d’autres palettes, selon Agility. L’entreprise prévoit d’utiliser les robots pour transporter des matériaux dans sa propre usine, a déclaré Campbell. Les partenaires privilégiés d’Agility seront les premiers à recevoir les robots l’année prochaine, et l’entreprise ne vend (et non pas loue) les systèmes qu’à court terme.

Lorsqu’on lui a demandé si l’entreprise craignait que sa technologie puisse « voler des emplois », Shelton a déclaré qu’il envisageait que Digit permette aux entreprises de fabrication et de logistique de répondre à la demande croissante, alors que le recrutement reste un défi et que de nombreux travailleurs prennent leur retraite ou choisissent de quitter l’industrie.

Matt Ocko, associé directeur chez DCVC et investisseur dans Agility, a déclaré à CNBC que Digit devrait « remplir des millions de rôles non remplis dont les êtres humains ne veulent pas ». Dans le même temps, a-t-il souligné, Agility Robotics a conçu ses robots humanoïdes pour qu’ils travaillent en toute sécurité et de manière autonome en tant que « collègue robotique ».