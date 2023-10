AGHamilton partage ses réflexions profondément personnelles sur l’attaque du Hamas contre Israël – Twitchy

C’est profond, émouvant et mérite d’être lu. AGHamilton s’est exprimé à fond sur Twitter/X pour expliquer pourquoi l’horrible attaque terroriste du Hamas contre Israël lui semble si différente :

Voici le tweet original :

Le tweet entier se lit comme suit :

Les 5 derniers jours ont donc été parmi les plus épuisants mentalement de ma vie. J’ai essayé de comprendre pourquoi ça allait si mal. Ce conflit n’est pas nouveau pour moi. La haine des Juifs n’est pas nouvelle pour moi. La mort n’est pas nouvelle pour moi. Je vais donc faire quelque chose que je fais rarement ici et juste parler un peu de mon histoire personnelle pour expliquer pourquoi cela semble différent.

Ma famille a quitté l’Union soviétique en 89. À l’époque, la plupart des Juifs cherchaient désespérément à s’en sortir. Les Juifs étaient essentiellement des citoyens de seconde zone en URSS. Mes parents et moi-même, âgé de 3 ans, avons eu la chance d’obtenir un visa pour les États-Unis. La plupart des autres, y compris mes grands-parents et une grande partie de ma famille élargie, ont fui vers Israël. S’identifier comme juif a toujours été très important pour mes parents. C’était une fierté. Pas parce qu’ils étaient religieux. Loin de là. Mais comme je le comprendrai plus tard, lorsque la moitié de votre famille est massacrée à cause de son identité, cela devient bien plus qu’une simple croyance religieuse que vous pourrez changer un jour.

Nous sommes arrivés aux États-Unis avec environ 60 dollars. Une organisation juive locale a eu la gentillesse de payer 2 mois de loyer dans un petit appartement et de remplir le réfrigérateur. Je me souviens à quel point il était difficile d’avoir de l’argent pour visiter un magasin une fois arrivés ici. J’ai vu un jouet bon marché que, étant une petite merde, j’avais exigé. Mon père était incapable de me dire non, ce qui a provoqué une bagarre entre lui et ma mère. Je me souviens d’une manière ou d’une autre qu’il avait sauté le repas ce soir-là pour compenser le coût de mon jouet. Mon père connaissait environ 3 mots d’anglais à l’époque, mais il adorait parler. Il parvenait donc toujours à avoir des conversations d’une heure avec tous ceux que nous rencontrions d’une manière ou d’une autre. Ne me demandez pas comment je me souviens de tout cela, mais je l’ai confirmé des années plus tard. Mes parents ont presque immédiatement obtenu à eux deux quatre emplois à bas salaire. Non seulement ils avaient besoin de gagner de l’argent pour que nous puissions survivre, mais mon père s’était engagé à ce que nous rendions visite à mes grands-parents en Israël dès que possible.

La première occasion que nous avons eu d’y aller, c’était en 1991. C’était pendant la guerre du Golfe. Je le sais parce que je me souviendrai toujours d’avoir été réveillé au milieu de la nuit pour que mes parents me mettent un de ces masques à gaz ridicules. À cette époque, chaque foyer en Israël en possédait. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu’un essayait de nous faire du mal. Je me souviens qu’on m’a dit à un moment donné que c’était parce que nous existons. Quelques années plus tard, lorsque notre situation était un peu plus stable, j’ai commencé à aller en Israël chaque été pour rester chez ma tante et mes grands-parents. Mon grand-père était le plus jeune d’une famille de sept frères et sœurs, mais trois d’entre eux étaient partis depuis la guerre. Un de ses frères avait les numéros sur son bras et il m’a fallu du temps pour comprendre ce qu’ils signifiaient. Je passais la moitié de mes journées à jouer dehors avec des amis. Je ne parlais pas l’hébreu mais j’ai appris à le comprendre et les enfants qui parlaient russe traduisaient souvent. L’autre moitié était chez mes grands-parents. Ils ont finalement déménagé dans une très grande auberge, qui est essentiellement une maison de retraite. Cette auberge se trouve à environ un mile de l’endroit où une roquette est tombée aujourd’hui à Ashdod. Je m’y promenais tous les jours et jouais aux dominos et aux cartes avec les retraités (Durak était leur jeu préféré et j’y excellais). J’ai remarqué que beaucoup plus d’entre eux avaient ces chiffres et j’ai alors compris ce qu’ils signifiaient. Très peu d’entre eux aimaient raconter leurs histoires, mais il m’arrivait de leur soutirer quelques détails lorsque je vieillissais un peu. J’ai toujours été étonné de voir comment ils pouvaient raconter les événements les plus horribles imaginables sans vraiment devenir trop émotifs. J’en serais plus bouleversé que les gens qui y ont survécu. Mais le message était toujours le même à la fin : « Maintenant, nous sommes ici en Israël. Maintenant, nos enfants sont là. Nous avons survécu et c’est ce qui compte. Le « nous » qu’ils utilisaient n’était pas eux-mêmes individuellement, mais nous en tant que peuple. Ils ne pouvaient pas nous tuer. Ou comme le dit le proverbe : Le peuple d’Israël vit. La survie était leur accomplissement et ils en étaient fiers.

J’y revenais presque tous les étés, même après le début de la Seconde Intifada. Je me souviens que mes amis adolescents voulaient aller à la piscine le samedi, mais j’avais peur de monter dans un bus. Je ne comprenais pas pourquoi mes amis ne semblaient pas s’en soucier étant donné tous les attentats à la bombe dans les bus, mais ils n’y étaient pas sensibilisés et être ciblés pour avoir existé était devenu la norme. L’un de ces amis mourra plus tard dans un attentat à la bombe. À ce moment-là, il était bien entendu qu’ils voulaient nous tuer parce que nous étions juifs et que cela ne changerait pas de sitôt, mais la vie devait continuer. Je revenais des années plus tard et à ce moment-là, ils essayaient toujours de nous tuer, mais il ne s’agissait plus de bus ni d’attentats-suicides. Au lieu de cela, ils utilisaient des roquettes, ce qui signifiait que nous devions régulièrement courir vers les abris anti-bombes, mais encore une fois, Israël avait pris des mesures pour garantir que sa population puisse vivre.

Ce que j’ai trouvé étonnant en y repensant, c’est que personne en Israël n’a jamais laissé la haine ou les tentatives de nous tuer définir sa vie. Pas lorsque Saddam tirait des missiles, ni lorsque l’OLP faisait exploser des bus, ni lorsque le Hamas tirait des roquettes. Ceux qui vivent autour d’Israël ont toujours fait ce qu’ils devaient pour survivre, mais ils ont quand même continué leur vie. Ils sont allés à l’école pour apprendre les mathématiques et les sciences, pas pour haïr les Palestiniens. Le but n’a jamais été de mourir pour une cause, mais de prospérer dans la vie. La génération précédente a survécu et le mandat des générations futures est de ne pas la gaspiller.

Cela nous amène au week-end dernier, lorsqu’un groupe de nazis des temps modernes, une fois de plus déterminés à notre destruction, ont déclenché le type d’enfer que notre peuple n’avait pas vu depuis que tant de gens étaient marqués de ces chiffres. Le traumatisme de la réalité selon laquelle cela pourrait se reproduire est tout simplement dévastateur pour ceux d’entre nous qui connaissent l’histoire. Trop de gens tenaient la survie pour acquise. La colère que nous ressentons n’est pas seulement dirigée contre les tueurs, mais contre nous-mêmes pour avoir laissé cela se produire. cela ressemble à une trahison des histoires de survie que nous avons entendues de nos grands-parents. Nous avions une responsabilité partagée envers ceux qui ont survécu la dernière fois que nos familles ont été laissées à elles-mêmes contre le mal pour que cela ne se reproduise pas, et nous avons échoué. Nous devons faire tout ce qu’il faut pour être sûrs de ne pas échouer à nouveau. Cela signifie des jours très difficiles à venir, mais nous n’avons pas le choix. Notre survie en dépend. Le peuple d’Israël vit.