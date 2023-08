Agents neurotoxiques, poison et chutes de fenêtres. Au fil des années, les ennemis du Kremlin ont été attaqués ou tués

TALLINN, Estonie (AP) — Les attaques vont des attaques exotiques – empoisonnement en buvant du thé enrichi de polonium ou en touchant un agent neurotoxique mortel – aux plus banales consistant à se faire tirer dessus à bout portant. Certains font un plongeon fatal depuis une fenêtre ouverte.

Au fil des années, des critiques politiques du Kremlin, des espions transfuges et des journalistes d’investigation ont été tués ou agressés de diverses manières.

Cependant, aucun n’a péri dans un accident aérien. Mais mercredi, un avion privé transportant un chef mercenaire qui avait organisé une brève rébellion en Russie a plongé dans un champ de plusieurs dizaines de milliers de pieds après s’être brisé.

Les tentatives d’assassinat contre les ennemis du président Vladimir Poutine ont été fréquentes au cours de son mandat de près d’un quart de siècle. Les proches des victimes et les quelques survivants ont blâmé les autorités russes, mais le Kremlin a régulièrement nié toute implication – comme il l’a fait vendredi en affirmant que c’était « un mensonge complet » qu’il ait quelque chose à voir avec l’accident d’avion.

Des informations font également état de décès de dirigeants russes de premier plan dans des circonstances mystérieuses, notamment en tombant des fenêtres, même s’il est parfois difficile de déterminer s’il s’agit d’assassinats délibérés ou de suicides.

Quelques cas marquants de meurtres ou de tentatives de meurtre documentés :

OPPOSANTS POLITIQUES

En août 2020, le chef de l’opposition Alexeï Navalny est tombé malade lors d’un vol reliant la Sibérie à Moscou. L’avion a atterri dans la ville d’Omsk, où Navalny a été hospitalisé dans le coma. Deux jours plus tard, il a été transporté par avion à Berlin, où il a récupéré.

Ses alliés ont presque immédiatement déclaré qu’il avait été empoisonné, mais les responsables russes ont nié. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède ont confirmé que Navalny avait été empoisonné par un agent neurotoxique de l’ère soviétique connu sous le nom de Novitchok, qui, selon lui, avait été appliqué sur ses sous-vêtements. Navalny est rentré en Russie et a été reconnu coupable ce mois-ci d’extrémisme et condamné à 19 ans de prison, sa troisième condamnation avec une peine de prison en deux ans pour des accusations qui, selon lui, sont politiquement motivées.

En 2018, Piotr Verzilov, fondateur du groupe de protestation Pussy Riot, est tombé gravement malade et a également été transporté par avion à Berlin, où les médecins ont déclaré que l’empoisonnement était « hautement plausible ». Il a finalement récupéré. Plus tôt cette année-là, Verzilov avait embarrassé le Kremlin en courant sur le terrain lors de la finale de la Coupe du monde de football à Moscou avec trois autres militants pour protester contre la brutalité policière. Ses alliés ont déclaré qu’il aurait pu être pris pour cible en raison de son activisme.

L’éminent opposant Vladimir Kara-Murza a survécu à ce qu’il croit être des tentatives d’empoisonnement en 2015 et 2017. Il a failli mourir d’une insuffisance rénale dans un premier temps et soupçonne un empoisonnement, mais aucune cause n’a été déterminée. Il a été hospitalisé pour une maladie similaire en 2017 et plongé dans un coma médicalement provoqué. Son épouse a déclaré que les médecins avaient confirmé qu’il avait été empoisonné. Kara-Murza a survécu et son avocat affirme que la police a refusé d’enquêter. Cette année, il a été reconnu coupable de trahison et condamné à 25 ans de prison.

L’assassinat d’un opposant politique le plus médiatisé ces dernières années est celui de Boris Nemtsov. Autrefois vice-Premier ministre sous Boris Eltsine, Nemtsov était un homme politique populaire et un critique sévère de Poutine. Par une froide nuit de février 2015, il a été abattu par des assaillants sur un pont adjacent au Kremlin alors qu’il marchait avec sa petite amie, ce qui a choqué le pays. Cinq hommes de la région russe de Tchétchénie ont été reconnus coupables et le tireur a été condamné à 20 ans de prison, mais les alliés de Nemtsov ont déclaré que leur implication était une tentative de rejeter la faute sur le gouvernement.

ANCIENS OPÉRATEURS DU RENSEIGNEMENT

En 2006, le transfuge russe Alexander Litvinenko, ancien agent du KGB et de son agence post-soviétique, le FSB, s’est senti violemment malade à Londres après avoir bu du thé mélangé au polonium-210 radioactif, et est décédé trois semaines plus tard. Il enquêtait sur la mort par balle de la journaliste russe Anna Politkovskaïa ainsi que sur les liens présumés des services de renseignement russes avec le crime organisé. Avant de mourir, Litvinenko a déclaré aux journalistes que le FSB exploitait toujours un laboratoire de poisons datant de l’ère soviétique.

Une enquête britannique a révélé que des agents russes avaient tué Litvinenko, probablement avec l’approbation de Poutine, mais le Kremlin a nié toute implication.

Un autre ancien officier des renseignements russes, Sergueï Skripal, a été empoisonné en Grande-Bretagne en 2018. Lui et sa fille adulte Yulia sont tombés malades dans la ville de Salisbury et ont passé des semaines dans un état critique. Ils ont survécu, mais l’attaque a ensuite coûté la vie à une Britannique et laissé un homme et un policier gravement malades.

Les autorités ont déclaré qu’ils avaient tous deux été empoisonnés avec l’agent neurotoxique de qualité militaire Novitchok. La Grande-Bretagne a blâmé les renseignements russes, mais Moscou a nié tout rôle. Poutine a qualifié Skripal, un agent double du Royaume-Uni au cours de sa carrière d’espionnage, de « salaud » sans intérêt pour le Kremlin car il a été jugé en Russie et échangé dans le cadre d’un échange d’espionnage en 2010.

JOURNALISTES

De nombreux journalistes critiques à l’égard des autorités russes ont été tués ou ont subi des morts mystérieuses, que leurs collègues imputaient parfois à un membre de la hiérarchie politique. Dans d’autres cas, la réticence des autorités à enquêter a suscité des soupçons.

Anna Politkovskaïa, journaliste du journal Novaya Gazeta sur la mort de laquelle Litvinenko enquêtait, a été tuée par balle dans l’ascenseur de son immeuble à Moscou le 7 octobre 2006 – jour de l’anniversaire de Poutine. Elle a acquis une renommée internationale pour ses reportages sur les violations des droits de l’homme en Tchétchénie. Le tireur, originaire de Tchétchénie, a été reconnu coupable du meurtre et condamné à 20 ans de prison. Quatre autres Tchétchènes ont été condamnés à des peines de prison plus courtes pour leur implication dans le meurtre.

Yuri Shchekochikhin, un autre journaliste de Novaya Gazeta, est mort d’une maladie soudaine et violente en 2003. Shchekochikhin enquêtait sur des accords commerciaux corrompus et sur le rôle possible des services de sécurité russes dans les attentats à la bombe contre des immeubles d’habitation en 1999, imputés aux insurgés tchétchènes. Ses collègues ont affirmé qu’il avait été empoisonné et ont accusé les autorités d’entraver délibérément l’enquête.

EEUVGÉNI PRIGOZHIN ET SES LIEUTENANTS

L’accident d’avion de mercredi, qui aurait coûté la vie à Eugène Prigojine et aux principaux lieutenants de sa compagnie militaire privée Wagner, est survenu deux mois jour pour jour après le lancement d’une rébellion armée que Poutine a qualifiée de « coup de poignard dans le dos » et de « trahison ». Sans critiquer Poutine, Prigojine a critiqué les dirigeants militaires russes et remis en question les motivations de la guerre en Ukraine.

Jeudi, une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a révélé que l’accident qui a tué les 10 personnes à bord avait été intentionnellement provoqué par une explosion, selon des responsables américains et occidentaux. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à commenter. L’un d’eux a déclaré que l’explosion s’inscrivait dans la « longue histoire de Poutine visant à faire taire ses critiques ».

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a rejeté les allégations selon lesquelles le Kremlin serait à l’origine de l’accident. « Bien sûr, en Occident, ces spéculations sont présentées sous un certain angle, et tout cela est un mensonge total », a-t-il déclaré vendredi aux journalistes.

Dans ses premiers commentaires publics sur l’accident, Poutine a semblé laisser entendre qu’il n’y avait pas de mésentente entre lui et Prigojine. Mais Abbas Gallyamov, ancien rédacteur de discours du Kremlin devenu analyste politique, a déclaré : « Poutine a démontré que si vous ne lui obéissez pas sans poser de questions, il se débarrassera de vous sans pitié, comme un ennemi, même si vous êtes formellement un patriote. »

L’écrivain d’Associated Press, Aamer Madhani, à Washington, a contribué.

Dasha Litvinova, Associated Press