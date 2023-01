Agents libres potentiels des Browns : qui reste et qui part cette intersaison ?

Les Browns clôturent leur saison dimanche à Pittsburgh avec une chance d’éliminer officiellement les Steelers des séries éliminatoires et d’éviter de terminer à la quatrième place de l’AFC Nord.

Vous saviez probablement tout cela. Vous saviez probablement aussi que les Browns jouent officiellement pour l’année prochaine depuis leur défaite lors de la semaine 16 à domicile contre les Saints, mais officieusement bien avant cela. Lorsque Deshaun Watson a fait ses débuts le 4 décembre avec les Browns à 4-7, les Browns jouaient essentiellement pour mettre Watson à l’aise et s’impliquer pleinement dans l’attaque à bord pour la saison prochaine. Trop d’échecs défensifs plus tôt cette saison ont anéanti toutes les chances réalistes des Browns en séries éliminatoires à la mi-novembre.

Alors, qui sera de retour l’année prochaine ? Qui joue son dernier match avec un casque orange ce week-end ? Comment les Browns pourraient-ils voir certains de leurs propres agents libres en attente avant qu’ils n’arrivent en mars et puissent officiellement frapper les marchés du commerce et des agents libres dans l’espoir de trouver des mises à niveau importantes du personnel? Explorons avec une liste de joueurs actuels éligibles à l’agence libre au début de l’année de la ligue de mars 2023 qui comprend des partants des deux côtés du ballon et certains contributeurs pluriannuels qui ont déjà été signés par ce front office dirigé par Andrew Berry.

Qui passe définitivement à autre chose ? J’ai quelques suppositions – certaines plus certaines que d’autres avant le début d’une intersaison importante.

Tous les détails du contrat proviennent de Spotrac.com. Les joueurs sont répertoriés dans l’ordre de leur numéro de plafond salarial 2022, du plus élevé au plus bas.

Hunt a été précieux, et il y a eu des moments au cours des trois dernières saisons où les Browns ont utilisé leur profondeur de champ arrière et leur puissante ligne offensive pour créer le jeu de course le plus dangereux de la ligue. Mais la pression de Hunt pour un nouveau contrat l’été dernier n’allait jamais être bien accueillie par les Browns à l’époque, et avec l’évolution de la nouvelle attaque dirigée par Deshaun Watson, il semble que Hunt ne fera pas partie des plans.

Prédiction bien trop tôt : Hunt passera à autre chose. Il n’a pas été le même joueur dans la seconde moitié de cette saison, et les Browns ont repêché Jerome Ford au printemps dernier avec l’idée que Ford pourrait aider l’offensive en 2023 et au-delà, peut-être principalement en tant que troisième arrière. Une autre équipe pourrait considérer Hunt comme un arrière complémentaire, axé sur la puissance; Hunt ne retourne probablement chez les Browns que s’il ne peut pas trouver un accord qu’il aime ailleurs.

Brissett a été meilleur en 11 départs cette saison que presque n’importe qui à l’extérieur du bâtiment ne le pensait, et il est un joueur très respecté dans le vestiaire pour la façon dont il s’est comporté pendant les périodes d’incertitude continue des Browns au printemps et à l’été derniers. Il joue toujours en tant que sneaker de quart-arrière désigné par Kevin Stefanski et est impliqué dans l’opération de la ligne de touche du jour du match. Les Brown aimeraient le garder pour des raisons de leadership et opérationnelles; Brissett aimerait avoir une chance de plus de montrer qu’il est plus qu’un simple remplaçant, donc cela n’arrivera certainement pas.

Prédiction trop tôt: Brissett devrait être le quart-arrière partant d’une équipe pour ouvrir 2023 – probablement celui qui rédige un quart-arrière au premier tour en avril. Les Browns devraient vouloir qu’il revienne, mais ils ont besoin d’argent à dépenser pour la défense.

La première signature d’agent libre de l’équipe en 2022 n’a tout simplement pas fonctionné car la défense contre la course des Browns a été horrible et Pro Football Focus a classé Bryan comme le 75e meilleur plaqueur défensif de la ligue cette saison. Bryan s’est présenté dans quelques grands moments, et si les Browns pensent toujours qu’il peut aider, ils ne sont actuellement pas en mesure de laisser marcher même des plaqués défensifs décents.

Prédiction bien trop tôt: Les Browns consacrent probablement des ressources à l’amélioration du sommet du groupe de plaqueurs défensifs et pensent rester avec certains de leurs jeunes joueurs actuels au lieu de ramener Bryan. Les résultats de cette saison indiquent qu’il y aura un roulement important dans toute l’opération défensive la saison prochaine.

Clowney est finalement resté au même endroit pendant deux ans et a signé de nouveau avec les Browns en mai dernier. Il a de nouveau été l’ailier défensif gauche de départ lorsqu’il était en bonne santé, et il a montré dans la seconde moitié de cette saison qu’il est toujours un facteur de différence lorsqu’il est en bonne santé. Clowney aura 30 ans la saison prochaine et n’a que deux sacs cette saison, mais il pourrait toujours faire partie d’une défense remaniée la saison prochaine. Peut-être que Watson et Myles Garrett pourront le recruter pour une troisième saison à Cleveland, et peut-être que les Browns et Clowney finiront par lui trouver un rôle (et un salaire) réduit.

Prédiction trop tôt : Probablement pas de retour, mais restez à l’écoute. Les antécédents de Clowney indiquent qu’il ne sera jamais pressé de prendre une décision, et les Browns ont plusieurs décisions défensives importantes à plusieurs niveaux à prendre avant que Clowney ne soit prêt à négocier. En raison de la façon dont les Browns ont structuré les accords précédents de Clowney avec des années annulables, il leur coûte de l’argent (actuellement 6,4 millions de dollars) sur le plafond de l’année prochaine, qu’il soit ou non en train de s’habiller.

Williams a été dépassé sur le tableau de profondeur des cornerbacks par AJ Green. Il n’a pas joué de coup défensif depuis qu’il a été rendu inactif par décision de l’entraîneur lors de la semaine 14. Les blessures ont été une grande partie du fait que Williams n’a jamais vraiment été dans les plans des Browns après sa saison recrue de 2019. Il n’y a tout simplement pas grand-chose d’autre à dire. sur la position de Williams avec l’équipe – ou les résultats de l’intersaison 2019 des Browns.

Prédiction trop tôt : Passons à autre chose.

Bojorquez a été nommé joueur de la semaine des équipes spéciales de l’AFC pour ses efforts de botté de dégagement contre les commandants, et il a été assez solide toute la saison. Les Browns ont un tas de choix de repêchage en fin de ronde, alors peut-être qu’ils préféreraient recruter un parieur qui viendrait avec un faible nombre de plafonds et quatre ans de contrôle d’équipe. Ils ont signé Bojorquez début avril de l’année dernière, signalant qu’ils ne recruteraient pas de parieur et qu’ils faisaient confiance à Bojorquez. C’était un bon appel.

Prédiction bien trop tôt: Il sera probablement de retour, mais il sera également plus demandé qu’il ne l’était la dernière intersaison. Cela pourrait se résumer à savoir si l’entraîneur des équipes spéciales Mike Priefer reviendra aux Browns pour 2023.

La défense contre la course était si mauvaise que les Browns ont échangé contre Jones quelques heures après un match début octobre. Il n’a pas aidé la défense contre la course, mais c’est un vétéran solide et un joueur intelligent qui peut jouer à plusieurs postes. Les Browns et Jones ont accepté d’annuler son ancien contrat une fois l’échange terminé, le rendant éligible à l’agence libre après cette année.

Prédiction trop tôt: Probablement disparue, mais restez à l’écoute des deux premières vagues de libre arbitre et du repêchage. Les Browns apprécient la capacité de couverture des passes de leurs secondeurs, donc compte tenu de l’expérience de Jones, il est possible qu’il revienne.

Hubbard est avec les Browns depuis 2018, jouant à plusieurs reprises comme plaqueur droit de départ, plaqueur d’urgence et dans un rôle de mentorat / d’urgence cette saison. Hubbard, 31 ans, a dit L’athlétisme cette semaine qu’il “a encore beaucoup de jus dans le réservoir” et envisage de jouer la saison prochaine, qui serait sa 10e. Il pourrait voir des clichés cette semaine si les Browns empêchaient Jack Conklin (cheville).

Prédiction trop tôt : Probablement en train de passer à autre chose, mais les plaqués expérimentés et compétents sont difficiles à trouver. Les Browns ont ramené Hubbard avant quand il semblait qu’ils allaient passer à autre chose, alors restez à l’écoute.

Johnson a montré en 2021 qu’il était capable d’être plus qu’un joueur d’équipes spéciales, et les Browns ont garanti une partie de son salaire de 2022 en signe d’appréciation pour ses contributions passées. Mais il a été utilisé avec parcimonie en attaque cette saison, et tous les signes indiquent que Ford est le coureur n ° 2 sur le tableau de profondeur du début de la saison prochaine.

Prédiction bien trop tôt: Johnson revient chez les Browns en supposant que Hunt ne le fasse pas. Il a de la valeur en tant que joueur des équipes spéciales et homme utilitaire, et à moins qu’il n’y ait un remaniement du personnel d’entraîneurs offensifs, les Browns pourraient le considérer comme plus précieux que toute autre équipe.

S Ronnie Harrison

Harrison a été une belle découverte à l’été 2020 pour les Browns, mais il est devenu joueur à temps partiel l’année dernière et cela s’est poursuivi une grande partie de cette saison après avoir signé un contrat d’un an pour revenir au printemps dernier. Cette recrue D’Anthony Bell a joué comme troisième sécurité la semaine dernière répond probablement à toute question sur la position de Harrison avec les Browns.

Prédiction trop tôt : probablement passer à autre chose

Il était une signature à faible coût et à faible publicité en mars dernier dans la deuxième vague d’agence libre; en toute honnêteté, rien n’allait faire beaucoup d’ondulation dans le sillage de la présentation de Watson par les Browns. Mais Pocic est le centre de départ de l’équipe lorsqu’il est en bonne santé depuis la mi-août, et il a suffisamment bien joué pour donner l’impression que le ramener pour sa saison de 28 ans est presque une nécessité. Les Browns ont d’autres options, mais Pocic a bien joué – et Pro Football Focus l’a classé troisième parmi les centres de la ligue cette saison.

Prédiction bien trop tôt: Pocic sera de retour à moins qu’il ne pense pouvoir gagner beaucoup plus d’argent ailleurs. Il est définitivement en ligne pour une augmentation de son salaire de base de 1,035 million de dollars en 2022.

Les Browns ont acquis Winovich dans un échange en mars dernier et pensaient qu’il pourrait gagner un rôle en tant que joueur passe-bas et contributeur des équipes spéciales. Il a passé une grande partie de la saison dans la réserve des blessés, mais il a fait preuve d’une certaine capacité à se précipiter dans les passes au cours des sept matchs auxquels il a joué. Son avenir ici pourrait dépendre d’autres décisions prises par les Browns dans les mois à venir.

Prédiction bien trop tôt: Les Browns cherchent à ramener Winovich à moins qu’ils ne dépensent gros en défensive au début de l’agence libre.

Les Browns ont agi rapidement plus tôt cette saison lorsque Brown a été libéré par Houston pour organiser un double retour à la maison, et Brown a été un contributeur constant en tant que troisième bout serré et joueur à temps partiel des équipes spéciales. Brown a de la valeur en tant que bloqueur, l’offensive de Stefanski a toujours besoin de bouts serrés, peu importe qui est le quart-arrière, et Brown était un coéquipier de Watson à Houston. Ajoutez ses racines à Cleveland et il préférerait probablement rester.

Prédiction trop tôt : Probablement de retour.

Kunaszyk a fait partie de l’équipe après avoir été un ajout au camp d’entraînement d’urgence. Les Browns l’aiment en tant que joueur des équipes spéciales et ont été forcés de l’utiliser plusieurs fois en défense au cours de la deuxième moitié de la saison. Il a joué au moins 70% des snaps des équipes spéciales à chaque match, et son temps là-bas n’a été limité que récemment alors qu’il faisait régulièrement partie de la rotation défensive.

Prédiction trop tôt : de retour si l’entraîneur des équipes spéciales le veut, mais les Browns auront d’autres priorités avec leur front défensif avant de commencer à trier les rôles des équipes spéciales.

Les Browns ont fait de l’ancien choix de deuxième ronde un ajout d’urgence au début de décembre, et il a commencé les deux dernières semaines au poste de secondeur central. À 6 pieds 2 pouces 252, Ragland n’est pas le genre de petit secondeur que les Browns semblent préférer. Stefanski a reconnu la taille et le style de jeu physique de Ragland cette semaine, ajoutant que Ragland a apporté « un esprit au vestiaire, une présence de vétéran. Il s’intègre très bien dans notre vestiaire.

Prédiction trop tôt : Probablement pas de retour – du moins pas avant le milieu de l’été. Attendez-vous à ce que les Browns consacrent des ressources en mars et avril pour ajouter de la taille à la salle des secondeurs.

Sur réserve blessé et déjà fait pour cette saison

LB Sione Takitaki, LB Anthony Walker Jr., DE Stephen Weatherly, TE Jesse James et OL Michael Dunn (agent libre restreint)

Takitaki avait joué l’un des meilleurs football de sa carrière après être passé au milieu, mais il s’est déchiré le ligament croisé antérieur début décembre. Les Browns veulent probablement qu’il revienne, mais il est peu probable qu’il puisse jouer dans la première moitié de la saison prochaine. Walker était devenu un leader et presque un joueur à plein temps avant de souffrir d’une déchirure du tendon du quadrilatère lors de la semaine 3; La valeur sur le terrain de Walker pour les Browns est devenue plus évidente après sa blessure.

Compte tenu de leur situation de blessure et de l’incertitude défensive globale, il est impossible de vraiment deviner comment les Browns verront Walker et Takitaki d’ici la fin mars.

(Photo du haut de Kareem Hunt : Ken Blaze / USA Today)