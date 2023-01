Agents libres MLB 2024 : Qui sont les meilleurs frappeurs non Shohei Ohtani disponibles ?

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

À moins d’une prolongation de contrat qui serait assez choquante à ce stade, rien de ce qui se passera au cours des 10 prochains mois n’empêchera la prochaine intersaison d’être entièrement consacrée à l’agence libre de Shohei Ohtani.

Cette intersaison a peut-être été massivement concentrée sur Aaron Judge – et à juste titre – mais il y avait une classe de stars terriblement forte disponible au-delà de lui, avec cinq autres joueurs de position signant également des accords à neuf chiffres. Dans l’état actuel des choses, l’hiver prochain ne prévoit pas la même dynamique. Bien qu’Ohtani soit évidemment assez spécial pour être la tête d’affiche de n’importe quelle classe d’agent libre, il devrait être tellement en avance sur le reste de ses pairs que le discours et l’intrigue entourant son agence libre pourraient être plus concentrés que n’importe quel agent libre individuel. dans l’histoire de la MLB.

Pensez-y de cette façon : si Ohtani n’était qu’un joueur de position, il serait le meilleur frappeur d’agent libre disponible l’hiver prochain. Peu importe le pedigree de lanceur de calibre Cy Young.

Cela n’était peut-être pas vrai il y a un mois avant que Rafael Devers ne signe une prolongation de 11 ans avec les Red Sox. Il devait arriver sur le marché à la fin de cette saison à l’âge de 27 ans avec un palmarès étendu que les équipes auraient fait la queue pour poursuivre. Avec Devers à Boston pour le long terme, l’attention se tourne maintenant vers un autre joueur de troisième but vedette de l’autre côté du pays: Manny Machado, qui a un opt-out dans son contrat Padres après cette saison à venir. Peu de joueurs pourraient se retirer en toute confiance des cinq ans et 160 millions de dollars à Machado sont dus sur le reste de son contrat, sachant qu’un jour de paie encore plus important pourrait les attendre, mais Machado pourrait prendre cette décision de manière réaliste.

Il convient de noter que nous venons de regarder l’un des pairs statistiques les plus proches de Machado à Nolan Arenado opter pour les cinq ans, 144 millions de dollars restants sur son contrat avec les cardinaux entrant dans sa saison de 32 ans, il n’est donc pas tout à fait invraisemblable d’imaginer Machado prendre une décision similaire entrant dans sa saison de 31 ans s’il est aussi à l’aise à San Diego qu’Arenado l’est à Saint-Louis. Cependant, Arenado aurait opté pour une classe d’agents libres beaucoup plus encombrée cet hiver. Peut-être que le manque d’autres acteurs vedettes sur le marché incitera davantage Machado à tester à nouveau le marché. Il est plus probable que le déroulement de la saison 2023 des Padres aura le plus grand impact sur la décision de Machado.

Mais disons que Machado reste à San Diego, soit par opt-in, soit par une restructuration de son contrat actuel. Qui est le deuxième meilleur frappeur prévu pour frapper l’agence libre l’hiver prochain derrière Ohtani ?

Tous les joueurs sont répertoriés avec leur âge-saison pour l’année prochaine – quel âge ils auront le 30 juin 2024)

Le préféré

Matt Chapman3B (31)

Je sais, vous pensez peut-être déjà : Vraiment ? C’est le meilleur gars ? Écoutez-moi: nous parlons de l’un des meilleurs joueurs de troisième but défensifs au monde qui est un verrou pour vous donner plus de 25 dingers et qui a été l’un des joueurs de champ intérieur les plus durables du baseball au cours de sa carrière. À bien des égards, il s’agit d’une troisième version de base de Dansby Swanson avec un palmarès beaucoup plus long de coups pour un pouvoir réel et un candidat MVP légitime à la hausse aussi récemment qu’en 2019. Swanson avait l’avantage d’avoir deux ans de moins que Chapman sera le prochain hiver, mais même dans un marché bondé, il a décroché un contrat de 177 millions de dollars sur sept ans cette intersaison. Peut-être qu’il ne redécouvrira jamais sa magie 6+-WAR de 2018-2019, mais s’il peut faire des progrès dans cette direction après des saisons consécutives de 4.1 fWAR, il devrait conserver cette première place d’ici l’arrivée de l’hiver prochain. Il offre simplement la meilleure combinaison d’avantages offensifs et défensifs disponibles.

Les prétendants

Ian HappDE (29)

Théoscar HernandezDE (31)

Rhys Hoskins1B (31)

Amed RosarioSS (28)

Il s’agit d’un quatuor talentueux de joueurs parfaitement capables d’afficher d’énormes années de plate-forme et de monter ou de dépasser Chapman en tant que meilleur frappeur non-Ohtani sur le marché.

Happ a remporté son premier clin d’œil All-Star et son premier Gold Glove Award en carrière en 2022. Un voltigeur avec puissance est un profil solide sur lequel parier, surtout compte tenu des énormes progrès qu’il a réalisés en tant que frappeur droitier après avoir affiché des divisions assez extrêmes. en faveur de son côté gauche plus tôt dans sa carrière.

Vous pourriez faire valoir que les antécédents offensifs de Hernandez méritent entièrement la première place sur cette liste, même devant Chapman. Mais en tant que voltigeur de coin défensif dont les chiffres ont légèrement baissé en 2022, il s’installe dans ce niveau, bien qu’en tant que candidat solide pour atteindre le sommet d’ici la fin de la saison. Certes, il est beaucoup plus difficile de l’imaginer avoir une année de plate-forme monstre dans les limites moins conviviales de T-Mobile Park par rapport à son stade de baseball précédent à Toronto. Pourtant, la constance avec laquelle il écrase absolument le ballon est tout à fait comparable à certaines des signatures d’agents libres les plus en vue de ces dernières années.

Il offre encore moins de valeur défensive que Hernandez en tant que joueur de premier but inférieur à la moyenne, mais Hoskins a été l’un des cogneurs les plus stables en puissance et en patience de la ligue depuis ses débuts en 2017. Il est essentiellement un verrou pour plus de 60 joueurs supplémentaires. -coups par saison, ce que vous ne pouvez dire que de tant d’autres joueurs de la ligue.

La pirogue des Phillies de Philadelphie réagit après que Rhys Hoskins ait frappé un coup de circuit contre lors de la cinquième manche du troisième match de la Série mondiale 2022. (Photo par Elsa/Getty Images)

Rosario peut sembler exagéré à inclure ici, mais il devrait être l’un des plus jeunes agents libres et de loin l’arrêt-court le plus désirable disponible. Il ne marche jamais et ne frappe pas la balle très fort, mais sa vitesse d’élite et sa capacité de contact lui ont permis d’être un frappeur moyen depuis plusieurs années maintenant. Même s’il répète simplement la saison qu’il vient de faire, il sera en bonne forme pour entrer en agence libre. Si son attaque (ou sa défense) fait un autre pas en avant, il pourrait être dans une position très forte.

Voltigeurs à l’envers

Harrison BaderDE (30)

Jesse WinkerDE (30)

Joey GalloDE (30)

Cody BellingerDE (28)

Chacun de ces joueurs a démontré divers degrés de potentiel de star au cours de sa carrière tout en affichant de graves drapeaux rouges au point qu’il est difficile d’être trop excité à leur sujet en tant qu’agents libres pour le moment. 2023 pourrait grandement contribuer à faire grimper l’un d’entre eux dans ce classement, mais il semble tout aussi probable qu’ils continuent de frustrer et de se retrouver avec un accord à plus court terme.

La défense d’élite de Bader dans le champ central offre sans doute l’étage le plus élevé de ce groupe. Bien que sa production au marbre n’ait jamais reflété celle d’un All-Star, la séquence ridicule d’octobre de Bader avec les Yankees nous a rappelé qu’il pourrait encore y en avoir d’autres dans le réservoir en attaque. Winker est toujours resté sur la base à un clip décent, mais sa puissance a été complètement sapée par rapport à son monstre 2021, probablement en raison d’une combinaison des blessures qu’il luttait et du terrain de baseball beaucoup moins convivial à Seattle par rapport à son ancienne maison à Cincinnati. Un retour au NL Central et un parc plus convivial pour les frappeurs à Milwaukee pourraient faire des merveilles pour lui.

Les hauts et les bas sauvages des carrières de Gallo et Bellinger seraient enregistrés comme extrêmes sur l’échelle d’intensité de Roller Coaster Tycoon, mais cela ne nous empêchera pas de rêver d’un retour à la célébrité avec leurs nouvelles équipes. Le talent est évidemment toujours en chacun d’eux pour rebondir de manière énorme et encaisser l’hiver prochain – en particulier Bellinger, qui n’aura que 28 ans.

Michael Conforto (30 ans) et Jorge Soler (32 ans) pourraient chacun se retirer de leurs contrats actuels après cette saison et pourraient également entrer dans cette catégorie s’ils avaient de bonnes saisons en 2023.

Vétérans fiables

Lourdes Gurriel Jr.., DE (30)

Joc PedersonDE (32)

Kolten Wong2B (33)

Gio UrshelaINF (32)

Chasseur RenfroeDE (32)

Vous savez généralement ce que vous allez obtenir de ce groupe de joueurs, il est donc plus difficile d’envisager un saut spectaculaire. Pourtant, chacun est assez bon pour passer une grosse année et finalement bénéficier de la faible classe d’agents libres qui les entoure.

Une première ébauche de ces classements avait rapproché Gurriel Jr. du niveau The Contenders en raison de l’âge et de la production au niveau des étoiles aussi récemment qu’en 2020, mais une baisse drastique des slugging en 2022 et une valeur défensive limitée l’ont déplacé dans ce groupe. L’Arizona devrait être un endroit idéal pour qu’il redécouvre son coup de force.

Joc est terriblement difficile à évaluer, tout comme il l’aurait été cette intersaison s’il n’avait pas accepté l’offre de qualification de San Francisco. Sa ligne criarde de 2022 peut suggérer qu’il mérite d’être plus proche du duo Hernandez / Hoskins ci-dessus, mais son palmarès en tant que force offensive à plein temps est plus court et il a un an de plus. Il offre également sans doute encore moins de valeur défensive que ces deux-là, ce qui veut vraiment dire quelque chose.

Joc Pederson des Giants de San Francisco frappe contre les Diamondbacks de l’Arizona. (Photo de Lachlan Cunningham/Getty Images)

Wong et Urshela sont tous deux des défenseurs stables qui ont discrètement affiché de solides saisons offensives en 2022, bien que chacun se déplace maintenant vers de nouveaux stades qui rendront beaucoup plus difficile pour eux de répéter un tel succès au marbre.

On pourrait dire la même chose de Renfroe, le nouveau coéquipier d’Urshela à Anaheim, bien que sa puissance joue généralement n’importe où. Il est une menace beaucoup plus grande pour frapper soudainement plus de 40 dingers et gagner une tonne d’argent.

Josh Bell (31 ans) devrait également être mentionné ici, car il pourrait se retirer de son accord avec les Gardiens et revenir sur le marché s’il peut organiser une campagne plus complète à Cleveland plutôt qu’une demi-saison torride comme il a l’habitude de le faire. le cours de sa carrière.

Si cette récolte de joueurs de position n’est pas près de détourner votre attention d’Ohtani, je ne vous en veux pas. Cela sera probablement pris en compte dans la décision de Machado de frapper à nouveau l’agence libre. Cependant, il est important de noter que le marché extrêmement mince pour les frappeurs d’agents libres peut être compensé par ce qui pourrait être une classe particulièrement forte pour commencer à lancer – encore une fois, même au-delà d’Ohtani.

Cette intersaison a vu un trio de super-as au sommet du marché à Justin Verlander, Jacob deGrom et Carlos Rodon chacun conclu des accords importants comme prévu. Alors que le prochain niveau d’armes au-delà d’eux comme Kodai Senga, Jameson Taillon, Chris Bassitt et Taijuan Walker a également très bien réussi, je pense que la profondeur du talent dans la classe de lancement de départ de l’hiver prochain est nettement plus profonde. Nous allons jeter un oeil à celui-là ensuite!

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball pendant toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et The Ringer. C’est un fan des Mariners qui vit dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il aime un bon premier lancer à 22 h. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .

