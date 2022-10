Agents immobiliers s’excusant pour la discrimination passée, exhortant au changement

ST. LOUIS (AP) – Lorsque Abdul-Kaba Abdullah a décidé de vendre sa maison il y a deux ans, il a inscrit la maison de quatre chambres bien entretenue à 175 000 $ sur la base d’évaluations de prévente.

Mais une fois qu’un acheteur a fait une offre, un évaluateur a évalué la maison à seulement 150 000 $ et la banque n’a pas accordé de prêt pour le prix initial demandé.

Curieux, Abdullah a regardé le rapport d’évaluation et a découvert que les photos ne représentaient même pas sa maison dans le quartier à prédominance noire du nord de Saint-Louis. Les photos avaient été retirées d’Internet et n’étaient pas de nouvelles photos montrant les mises à jour qu’il avait faites.

“J’ai immédiatement su, eh bien, nous avons un problème ici”, a déclaré Abdullah.

C’est une lutte avec laquelle les Noirs américains vivent depuis des décennies. Aujourd’hui, certains leaders du secteur immobilier s’excusent pour la discrimination passée tout en promettant de résoudre les problèmes qui subsistent.

Le mois dernier, St. Louis Realtors – le plus grand groupe de commerce immobilier de la région de St. Louis – a présenté des excuses officielles pour les pratiques discriminatoires passées. La National Association of Realtors a présenté des excuses en 2020. Des groupes d’agents immobiliers dans des villes comme Atlanta et Chicago ont montré des remords similaires.

«La discrimination à laquelle la communauté noire a été soumise faisait partie d’un système conçu pour provoquer une ségrégation raciale résidentielle, dirigé par le gouvernement fédéral, soutenu par le système bancaire et le secteur immobilier, et motivé par des pratiques telles que la redlining et l’utilisation de clauses restrictives », déclarent les excuses de St. Louis Realtors.

Saint-Louis était connu pour sa discrimination en matière de logement au milieu du 20e siècle, lorsque les candidats noirs se voyaient fréquemment refuser des hypothèques, les propriétaires blancs étaient encouragés par les agents immobiliers à déménager une fois qu’un quartier commençait à s’intégrer, et certaines zones de la région étaient “redlined, “, ce qui signifie que les prêts pour acheter des maisons dans ces zones étaient presque impossibles à obtenir.

Will Jordan, directeur exécutif du Metropolitan St. Louis Equal Housing and Opportunity Council, a déclaré que le changement se produisait beaucoup trop lentement.

“La redlining et ces types de problèmes se posent toujours dans la région métropolitaine de Saint-Louis”, a déclaré Jordan. « J’ai vu des notes sur des évaluations écrites par des banques disant : « Rien au nord de Delmar ne peut être aussi élevé. » Réécrivons cela.’ » Le boulevard Delmar est tristement connu comme la ligne de démarcation entre les quartiers à prédominance blanche et noire de Saint-Louis.

“Au nord de Delmar, il est encore très difficile d’obtenir une banque pour financer quelque chose”, a déclaré Jordan.

C’est en partie la raison pour laquelle le côté nord de la ville, autrefois dynamique, a lutté au cours des dernières décennies avec une criminalité endémique, des taux d’inoccupation élevés et un parc de logements délabré.

Katie Berry, présidente de St. Louis Realtors, a déclaré que la discrimination passée n’était pas un accident. Les cartes des programmes de prêts fédéraux utilisaient des lignes vertes pour indiquer les endroits où les prêts seraient approuvés – principalement des zones blanches. Les lignes rouges indiquaient un risque élevé, “et ces zones étaient des communautés noires ou des communautés intégrées parce que la théorie était qu’une fois que vous avez intégré une communauté, les valeurs de la maison vont baisser”, a-t-elle déclaré.

Pire encore, une fois l’intégration commencée dans un quartier, les agents immobiliers participaient à ce qu’on appelait le « blockbusting ». Un agent aiderait une famille noire à emménager dans un quartier blanc, puis « commencerait à frapper aux portes des voisins en disant : ‘Hé, saviez-vous que cette famille noire a emménagé ? Les valeurs des maisons vont chuter. Tu devrais aller de l’avant et lister ta maison avec moi. Dépêchez-vous et sortez d’ici », a déclaré Berry.

Pendant ce temps, une disposition du code de déontologie de l’Association nationale des agents immobiliers de 1924 à 1950 ordonnait aux agents immobiliers d’éviter “d’introduire dans un quartier un caractère de propriété ou d’occupation, des membres de toute race ou nationalité, ou tout individu dont la présence serait clairement préjudiciable”. à la valeur des propriétés dans ce quartier. »

Un rapport publié plus tôt cette année par la National Association of Realtors a montré que si 72,1% des Américains blancs sont propriétaires de leur maison, le taux pour les Noirs américains n’est que de 43,4%. Le rapport a également révélé que les candidats noirs et hispaniques pour les prêts hypothécaires étaient beaucoup plus susceptibles d’être rejetés que les candidats blancs et asiatiques.

Bryan Greene, vice-président de la défense des politiques pour la NAR, a déclaré que les excuses sont importantes car les agents immobiliers “doivent expier nos échecs”.

L’Atlanta Realtors Association a présenté ses excuses en 2021 pour les pratiques discriminatoires passées.

“Nous ne pouvons pas changer notre histoire, mais nous pouvons choisir d’apprendre de notre passé, de prendre des décisions actuelles puissantes et d’agir avec l’intention d’écrire de futurs chapitres qui laisseront un héritage positif”, a écrit la présidente de l’époque, Cynthia Lippert, dans une lettre d’excuses.

En 2019, le président de la Chicago Association of Realtors, Tommy Choi, a présenté des excuses au nom de l’organisation pour être « du mauvais côté de l’histoire ».

Lydia Pope, présidente de l’Association nationale des courtiers immobiliers, qui promeut l’accession à la propriété des Noirs, a déclaré que les excuses sont de bons points de départ.

“Maintenant, montrez-nous que vous voulez faire mieux, que vous êtes prêt à faire plus pour aider à créer un environnement où tout le monde est traité de manière égale”, a déclaré Pope dans un communiqué.

Greene a déclaré que la NAR a pris plusieurs mesures, y compris la création d’un comité de politique de logement équitable. Le groupe national a également adopté un plan d’action en 2020 qui met l’accent sur la responsabilité, le changement de culture et la formation des agents immobiliers locaux aux pratiques de logement équitables.

Dans le cadre de l’effort de changement, les agents immobiliers d’Atlanta ont suivi une formation sur les préjugés inconscients et recherchent des relations avec diverses associations immobilières telles que la National Association of Hispanic Real Estate Professionals et la LGBTQ + Real Estate Alliance, a déclaré le groupe.

À Saint-Louis, l’association des agents immobiliers a embauché un directeur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, travaille avec les législateurs pour réduire les obstacles à l’accession à la propriété pour les minorités, cherche à remédier aux logements vacants et fait pression pour faire venir plus d’agents immobiliers noirs.

Berry sait que le changement ne se fera pas rapidement.

«Les gens ont été blessés pendant des générations», a-t-elle déclaré.

Abdullah, 44 ans, est directeur exécutif de Park Central Development, une entreprise qui s’efforce d’attirer des investissements et de garder les gens chez eux à Saint-Louis. Il connaît donc les lois sur le logement équitable. Dès le début, il a remis en question l’évaluation de sa maison par un évaluateur d’un comté voisin majoritairement blanc.

Lorsqu’Abdullah a déposé une plainte auprès du bureau de Jordan, la banque a finalement accepté d’augmenter la valeur du prêt à 160 000 dollars et Abdullah a vendu. Pourtant, il a demandé au Département américain du logement et du développement urbain d’enquêter. L’affaire reste non résolue.

“Ce n’est pas parce que j’exerce ce métier que je pensais être à l’abri de ces choses qui m’arrivent”, a déclaré Abdullah. “Les gens ont droit au rêve américain.”

Jim Salter, Associated Press