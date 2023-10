Agents de conservation dédiés au nouveau champ de tir | Actualités, Sports, Emplois

PALMER — Un stand de tir public tant attendu est désormais ouvert.

Le ministère des Ressources naturelles du Michigan a organisé une cérémonie d’inauguration en l’honneur de l’agent de conservation du Michigan, Emil Skoglund, et du garde-chasse Arvid Erickson, qui ont été assassinés en septembre 1926 par un braconnier de cerfs à trois miles de l’endroit où se trouve actuellement la chaîne.

Lori Burford, spécialiste du champ de tir du DNR, a déclaré qu’il avait fallu 30 ans pour développer un champ de tir dans la région. Le champ de tir de 2 millions de dollars a été financé grâce à une subvention fédérale administrée par le US Fish and Wildlife Service et complétée par le Michigan DNR Trust Fund, selon le site Web du DNR.

Stacy Welling-Haughey, adjointe de terrain du DNR UP, a déclaré qu’il y en avait beaucoup qui « Je pensais vraiment qu’ils ne verraient jamais ce jour. »

Lors du discours d’ouverture de l’inauguration, Welling-Haughey a déclaré que c’était un honneur de reconnaître les familles. Elle a dit qu’en frappant à votre porte, votre proche ne rentrerait pas à la maison. « laisse une impression. »

« Nous voulons nous assurer que cela n’arrive jamais en vain et que cet héritage perdure. » » Welling-Haughey a déclaré.

Le champ de tir Skoglund-Erickson est le 12e champ de tir de l’UP DNR, Shannon Lott, adjointe aux ressources naturelles, a déclaré qu’il s’agissait d’un « grosse affaire » pour le DNR.

Elle a déclaré que le stand de tir permet aux gens d’utiliser les armes à feu en toute sécurité.

« Ces gens qui tirent mais ne chassent pas sont toujours très, très importants pour la mission que nous avons dans la DNR et qui financent la conservation. » dit Lott.

Lors de l’inauguration, le chef de la division d’application de la loi du MRN, David Shaw, a déclaré qu’au cours des 35 années d’histoire de la division d’application de la loi, 16 agents ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

« Vous avez entendu dire que la liberté n’est pas gratuite, et bien la conservation ne l’est pas non plus » » dit Shaw. « La conservation signifie effectivement l’utilisation judicieuse d’une ressource naturelle, mais c’est le terme « sage » qui reconnaît il y a des années et des années qu’il devait y avoir des réglementations, qu’il devait y avoir des contrôles pour préserver nos ressources naturelles, et ces agents étaient des pionniers dans le domaine. jour où nous menons le même combat que nos hommes et nos femmes mènent aujourd’hui.

Shaw a déclaré qu’au début du mouvement de conservation, les agents de conservation étaient confrontés à des défis différents de ceux d’aujourd’hui.

« Ils (les officiers) n’avaient pas de gilets pare-balles, ils n’avaient pas de radios de 800 mégahertz qui leur apporteraient une assistance médicale et autre », il a dit. « C’était un travail différent à l’époque, c’est le même travail aujourd’hui, avec une sauvegarde beaucoup plus sécurisée. »

Don Koski, le petit-fils d’Arvid Erickson, a déclaré que le champ de tir était « génial » et « quelque chose dont le comté de Marquette avait besoin depuis longtemps. »

Lorsqu’il était plus jeune, Koski a déclaré avoir vu Roy Nunn, le braconnier qui a tué Arvid et Emil, en prison.

« Il était petit, un petit gars. Je l’ai vu mais je n’ai jamais eu l’occasion de lui parler. dit Koski. « C’est agréable de voir une installation comme celle-ci et une telle participation. C’est quelque chose dont le comté de Marquette avait besoin depuis longtemps et ils (le MRN et ses partenaires) ont fait un travail formidable avec cela.

Le champ de tir Skoglund-Erickson est ouvert tous les jours de 9 h à 19 h ou au coucher du soleil, selon la première éventualité. Le champ de tir se trouve dans le canton de Richmond, à l’ouest de Marquette, à côté de la route 480 du comté de Marquette, le long de la route d’accès nautique de Goose Lake.







