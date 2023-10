Alaina GetzenbergESPNLecture de 3 minutes

BUFFALO, NY – porteur de ballon vétéran Leonard Fournette signe avec les Bills de Buffalo, ont annoncé ses agents lundi.

Fournette a passé un examen médical et débutera dans l’équipe d’entraînement, ont déclaré lundi les agents David Canter et Ness Mugrabi.

Cette décision intervient plus d’une semaine après que l’équipe a placé le porteur de ballon Damien Harris dans la réserve des blessés en raison d’une tension au cou et alors qu’il restait dans le protocole de commotion cérébrale. Harris a subi une blessure grave lors de la victoire 14-9 de l’équipe contre les Giants de New York lors de la sixième semaine, ce qui l’a conduit à être évacué du terrain dans une ambulance.

“Nous verrons. Je ne sais pas”, a déclaré l’entraîneur Sean McDermott la semaine dernière lorsqu’on lui a demandé si Harris serait disponible plus tard cette saison. “Je ne peux pas répondre à cette question dans un sens ou dans l’autre pour le moment. Je ne peux pas dire oui, et je ne peux pas dire non.”

Avec Harris indisponible, Fournette rejoindra un tableau de profondeur des Bills dirigé par le joueur de deuxième année James Cook, qui mène l’équipe avec 486 verges au sol et trois touchés, et comprend les vétérans Latavius ​​Murray et Ty Johnson.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont libéré Fournette avant le début de l’année de championnat 2023. Le vétéran a déclaré au Tampa Bay Times que c’était à sa demande et qu’il n’y avait « aucune mésentente » entre la franchise et lui.

Murray a débuté les trois derniers matchs des Bills, mais Cook a presque doublé ses courses lors de ces matchs (41 à 21) et a globalement vu plus de snaps que Murray au cours des trois derniers matchs (58 % à 41 %). Cook est également une option de réception pour cette intersaison (18 réceptions pour 192 yards et un touchdown).

Johnson a été inscrit sur la liste active en réponse au placement de Harris dans la réserve des blessés, mais cela a laissé l’équipe sans porteur de ballon dans l’équipe d’entraînement. Cette saison, Murray compte cinq courses sur la ligne de but, le sixième plus grand nombre de la NFL, mais n’a qu’un seul touché, gagnant un total d’un mètre sur ces jeux. Fournette a réalisé quatre courses sur la ligne de but la saison dernière et trois touchés sur ces jeux.

Lors de la dernière intersaison, les Bucs ont signé Fournette, le quatrième choix du repêchage de 2017, pour un contrat de trois ans d’une valeur de 21 millions de dollars et jusqu’à 24 millions de dollars avec incitatifs. Fournette a déclaré au Times que la retraite de Tom Brady avait été un facteur dans sa décision.

Fournette, 28 ans, a totalisé 668 verges et trois touchés et a également totalisé 523 verges sur réception avec trois touchés en 16 matchs la saison dernière. En trois saisons avec les Buccaneers, il a totalisé 3 057 verges et 22 touchés.

Il a gagné le surnom de « Playoff Lenny » – et plus tard, « Lombardi Lenny » – tout en menant les Bucs avec 448 verges de mêlée et quatre touchés lors d’une course en séries éliminatoires vers le Super Bowl LV, où il a couru 135 verges alors que Tampa Bay battait le Chefs de Kansas City.

Il totalise 6 697 verges au total et 41 touchés au total au cours de sa carrière, qui a débuté avec les Jaguars de Jacksonville, qui l’ont sélectionné quatrième au classement général en 2017.

Jenna Laine d’ESPN a contribué à ce rapport.