Agent Virgile van Dijk ? Ce que la star de Liverpool a dit qui a peut-être changé l’avis de Cody Gakpo alors que les Reds battaient Manchester United dans la bataille des transferts

Virgil van Dijk a été très influent sur le terrain de Liverpool depuis son déménagement en 2017.

Il a peut-être aussi joué un grand rôle, les Reds se rapprochant de son compatriote néerlandais Cody Gakpo.

Getty Gakpo et Van Dijk ont ​​tous deux participé à la Coupe du monde pour les Pays-Bas

Gakpo est une cible de longue date pour Manchester United, mais son club actuel, le PSV Eindhoven, a annoncé qu’il signerait pour Liverpool.

Cela a été une évolution choquante, mais les commentaires précédents de Van Dijk suggèrent que ce n’est peut-être pas le cas.

Pendant la Coupe du monde, il s’est exprimé sur les liens de Gakpo avec United, s’en prenant à l’un des plus grands rivaux de Liverpool : « Est-ce que Manchester United et le Real Madrid sont au même niveau en ce moment ? Pas de manque de respect, pas du tout », a-t-il déclaré en essayant d’expliquer la différence entre United et les plus grands clubs européens.

“Je pense qu’il a définitivement une prochaine étape en lui. J’ai vraiment l’impression que ça pourrait arriver.

« Que cela se produise en hiver ou l’année prochaine, le temps nous le dira. Mais c’est un super garçon. [He] travaille dur, est très talentueux et il y a certainement plus en lui. Nous sommes très heureux qu’il se porte si bien et que cela continue longtemps.

Journaliste Fabrice Romano a depuis révélé que l’ailier du PSV avait parlé à Van Dijk lors de la soumission de la candidature de Liverpool.

Getty Liverpool est sur le point de signer son nouvel attaquant

Gakpo avait a précédemment flirté avec United au milieu de la spéculation: «J’ai pensé à Manchester United, mais quand cela ne s’est pas produit, je ne m’en souvenais pas. Et j’ai commencé à douter.

«Leeds United est venu. Dois-je y aller ? Maintenant j’attends tout. Je n’ai pas encore eu de nouvelles de Manchester United. Quand ils viendront, j’y penserai. Je cherche aussi l’aide de Dieu dans ces décisions.

Cependant, il a également fait allusion à un transfert potentiel chez les Reds lorsqu’on lui a demandé s’il y avait d’autres équipes pour lesquelles il aimerait jouer : « Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City et Liverpool.

“Ce serait un honneur de jouer là-bas, mais je dois aussi voir quel type d’équipe je peux le mieux atteindre mes objectifs.”

Les Reds ont déjà battu United contre Darwin Nunez et Luis Diaz, Gakpo devant être la prochaine cible volée.

L’équipe de Jurgen Klopp pourrait certainement avoir un joyau entre les mains, en particulier avec la relation qu’il entretient déjà avec Van Dijk.