Agent immobilier de Brampton, personnalité des médias grièvement blessé lors d’une attaque dans sa propre allée

Un Brampton bien connu, en Ontario. agent immobilier et personnalité médiatique se remet à l’hôpital après avoir été violemment agressé dans son allée la semaine dernière.

Trois hommes masqués brandissant des armes ont attaqué Joti Singh Mann après qu’il soit monté dans sa voiture. La police de Peel a déclaré que l’attaque s’était produite vers 8 h 30 le 4 août. Ils ont été appelés sur les lieux peu de temps après.

Mann est animateur avec Fateh Media 5, qui diffuse en punjabi à la radio et sur YouTube.

Le conseiller de Brampton, Gurpreet Dhillon, a déclaré à CBC Toronto qu’il avait parlé à la victime et à sa famille mardi.

“Il est de très bonne humeur en ce moment et ils ont juste hâte que la police enquête et découvre qui sont les coupables”, a déclaré Dhillon.

AVERTISSEMENT : Cette vidéo contient des images graphiques que les spectateurs peuvent trouver dérangeantes

Agent immobilier de Brampton, personnalité médiatique attaquée AVERTISSEMENT : Cette vidéo contient des images graphiques que les spectateurs peuvent trouver dérangeantes

Dans une vidéo de l’attaque obtenue par CBC Toronto, on peut voir Mann entrer dans une Jeep Rubicon blanche avant que les trois hommes ne s’approchent soudainement. Ils brisent la vitre côté conducteur, ouvrent la portière et tirent la victime avant de la traîner derrière le véhicule et de la frapper avec leurs armes.

Mann a subi de graves blessures, a déclaré Dhillon.

“Il avait des lacérations sur tout le corps”, a-t-il ajouté. “Des coupures et des blessures graves à la main. Et des problèmes musculaires, des contusions osseuses également.”

Dhillon a déclaré que l’un des gros orteils de Mann avait également été amputé lors d’une opération chirurgicale plus tard dans la journée.

S’exprimant avec l’aide d’un traducteur, le père de Mann, Surjit Singh Mann, a raconté comment sa femme a vu leur fils se faire attaquer de l’intérieur et a couru à son secours, chassant ses agresseurs.

Le père de Mann a déclaré que les trois hommes se sont enfuis et sont montés dans une voiture avec un quatrième agresseur qui les a chassés.

Son père a déclaré que Mann était “un gars très travailleur et qu’il n’a rien à voir avec ces personnes vicieuses qui l’ont attaqué”.

Il a dit qu’il était reconnaissant d’apprendre que son fils survivrait et il espère que la police traduira les auteurs en justice.

“Ils devraient être punis en conséquence”, a déclaré Surjit à CBC News.

Surintendant de la police régionale de Peel. Sean Gormley devrait fournir une mise à jour sur leur enquête à 14 heures jeudi.

Surjit a déclaré que toute sa famille se débattait à la suite de l’attaque et que la femme et les enfants de Mann évitaient de promener leur chien ou de couper leur herbe.

“Ils ne sortiront pas pour faire leur travail de routine parce qu’ils ont peur”, a-t-il déclaré.

L’attaque est survenue quelques jours après un appel téléphonique menaçant

Dhillon a déclaré que l’attaque avait eu lieu après que Mann avait reçu un appel téléphonique menaçant trois jours plus tôt.

Le conseiller municipal n’a pas pu décrire les détails de la menace, mais a déclaré que Mann avait déjà signalé l’appel à la police.

L’attaque a secoué la communauté punjabi à Brampton, a déclaré Dhillon. Je condamne fermement l’agression violente contre l’animateur des médias punjabi, Joti Singh Mann à Brampton. Je souhaite à Joti Singh Mann un prompt rétablissement et demande aux autorités de traduire les coupables en justice au plus tôt. —@Taranvir__

“Je pense que tout le monde est assez secoué”, a-t-il déclaré. “J’ai parlé à quelques résidents qui eux-mêmes, vous savez, disent qu’ils regardent par-dessus leurs épaules lorsqu’ils sortent pour aller travailler le matin.”

Il a dit qu’il était convaincu que la police enquêterait avec succès et trouverait les agresseurs.