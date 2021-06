Agent immobilier, 22 ans, laissé avec un œil au beurre noir après qu’un inconnu l’ait sautée et l’ait frappée lors d’une attaque non provoquée

Un JEUNE agent immobilier s’est retrouvé avec un œil au beurre noir après qu’un étranger lui ait sauté dessus et l’ait frappée lors d’une attaque non provoquée.

Elizabeth Noble, 22 ans, marchait le long d’un sentier à Haywards Heath, dans le Sussex, samedi après-midi, lorsque le suspect s’est approché d’elle par derrière, lui a attrapé les cheveux et l’a frappée au visage.

Le suspect a attrapé les cheveux d’Elizabeth et l’a frappée au visage, la laissant avec un œil au beurre noir Crédit : BPM Média

Elizabeth, 22 ans, a déclaré qu’il s’agissait d’une « attaque totalement et non provoquée » Crédit : BPM Média

Le suspect s’est ensuite enfui dans les buissons sur le côté du sentier menant de Chapman Way à Colwell Road, ont déclaré des flics.

Elizabeth a déclaré à Sussex Live qu’elle venait de terminer une visite de maison à Southdowns Park et qu’elle retournait à sa voiture lorsqu’elle a été attaquée vers 12h50.

« C’était vraiment une attaque complètement aléatoire et non provoquée », a-t-elle déclaré.

« Je marchais juste vers ma voiture juste à travers la coupure et quelqu’un m’a juste attrapé les cheveux par derrière, m’a poussé en avant puis m’a frappé dans l’œil.

« C’est arrivé si vite, à l’époque je n’avais même pas la moindre chance de penser aux choses, c’était comme un éclair qui vient de passer. »

Elizabeth, qui n’a pas pu obtenir de photo ou de description de l’agresseur, s’est retrouvée avec un œil au beurre noir après l’agression brutale.

« J’ai dit à la police qu’après réflexion et tout, la taille de ce que je ressentais de la main qui m’a saisi l’arrière de la tête ne ressemblait certainement pas à une main féminine de taille moyenne, elle semblait certainement beaucoup plus grande », a-t-elle déclaré. mentionné.

« Mais aussi la force du coup de poing au visage, comme ça a été fait avec une certaine force. »

Elizabeth s’est retrouvée avec un œil au beurre noir après l’agression brutale Crédit : BPM Média

Elizabeth a déclaré qu’elle s’était précipitée vers sa voiture et avait roulé sur la route avant d’appeler les flics.

« J’ai couru jusqu’à ma voiture, j’ai littéralement parcouru 100 mètres sur la route juste au cas où quelqu’un me suivrait, puis j’ai immédiatement appelé la police », a-t-elle déclaré.

« La personne qui m’a attaqué était partie dans les buissons dès qu’il m’avait frappé au visage.

« Ils ont dû sortir de ces buissons à un moment donné avant que la police n’y arrive. »

Laissée secouée et choquée par l’attaque aléatoire, Elizabeth a déclaré: « Pour le moment, c’est assez étrange parce que j’ai toujours l’impression d’être presque sous le choc, ce n’est pas vraiment enfoncé.

« Donc, je pense qu’avec le temps, je me sentirai probablement un peu plus mal à l’aise avec les choses et regarder où je marche et les choses et essayer d’en faire l’itinéraire le plus ouvert possible, mais pour le moment, il n’est toujours pas correctement enfoncé dans ce qui s’est réellement passé.

« Mon œil palpite toujours, mais ils ont dit que ça allait le faire pendant quelques jours.

« C’était une attaque si rapide qu’il n’y a pas grand-chose, ce qui est vraiment frustrant dans le sens où je n’ai obtenu aucune identité ou quelque chose comme ça, mais j’espère juste que quelqu’un a repéré quelque chose. »

La police de Sussex lance un appel à témoins pour qu’ils fournissent des informations.

« Nous n’avons eu aucun rapport récemment sur des incidents similaires ou quoi que ce soit d’autre qui pourrait être lié à cela », a déclaré le PC Sam Chapman.

« Nous aimerions entendre quiconque a vu ce qui s’est passé ou qui a vu quoi que ce soit d’autre de suspect dans cette zone samedi matin. Vous pouvez nous contacter en ligne ou en appelant le 101, en citant le numéro de série 654 du 19/06. »