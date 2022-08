Agent : Il a été question de faire exploser 2 ponts dans le complot de Whitmer

Un agent du FBI qui travaillait sous couverture a déclaré jeudi aux jurés qu’il s’était arrêté sur un pont près de la maison de vacances du gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, lors d’une promenade nocturne d’extrémistes antigouvernementaux pour continuer à planifier un enlèvement.

Tim Bates, simplement connu sous le nom de “Red” pour le groupe, a déclaré qu’il avait encouragé Adam Fox à prendre une photo du pont après qu’ils soient sortis d’une camionnette. Le gouvernement allègue que sa destruction faisait partie d’un stratagème visant à obtenir Whitmer.

“Ils voulaient ralentir la réponse des forces de l’ordre”, a déclaré Bates.

Aucun enlèvement n’a eu lieu à Elk Rapids. En octobre 2020, environ un mois plus tard, Fox, Barry Croft Jr. et quatre autres personnes ont été arrêtés et accusés d’être des terroristes nationaux.

Fox et Croft sont jugés pour la deuxième fois pour complot. Un jury en avril n’a pas pu parvenir à un verdict unanime mais a acquitté deux autres hommes.

Bates a déclaré qu’il s’était présenté au groupe comme quelqu’un qui pouvait obtenir des explosifs. À l’automne 2020, il a déclaré qu’il était question d’acheter des composants de bombes et que le FBI voulait rester au courant. Un autre agent ainsi que des informateurs s’étaient déjà infiltrés dans le groupe.

Bates a déclaré que Fox avait également parlé de détruire un deuxième pont dans la région d’Elk Rapids, bien que le gouvernement n’en ait fourni aucune preuve lors de conversations enregistrées secrètement. L’agent a également admis lors du contre-interrogatoire qu’il ne l’avait pas divulgué lors du premier procès au printemps dernier.

« Vous portiez un enregistreur pendant tout le voyage, n’est-ce pas ? Et l’enregistreur a fonctionné, c’est vrai ? » a déclaré l’avocat de la Fox, Christopher Gibbons.

“Je ne peux pas dire comment ils ont tous fonctionné”, a répondu Bates, “mais je crois qu’un enregistreur était allumé tout le temps.”

La défense soutient que Fox et Croft ont été piégés par des agents du gouvernement qui ont nourri leurs opinions sauvages. Les procureurs disent que le groupe voulait déclencher une révolte nationale et était particulièrement furieux contre les restrictions COVID-19 imposées par Whitmer au début de la pandémie.

Les avocats de la défense ont tenté de plaider leur cause en contre-interrogeant sévèrement les témoins du gouvernement. Comme Gibbons, l’avocat de Croft, Joshua Blanchard, a choisi l’absence d’un enregistrement sur Fox parlant de la destruction d’un deuxième pont.

“On devrait pouvoir entendre ça, n’est-ce pas ?” dit Blanchard.

Croft, 46 ans, est originaire de Bear, Delaware. Fox, 39 ans, vivait dans le sous-sol d’un aspirateur dans la région de Grand Rapids.

Whitmer, un démocrate, a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, pour avoir attisé la méfiance et fomenté la colère contre les restrictions contre les coronavirus et refusé de condamner les groupes haineux et les extrémistes de droite comme ceux accusés dans le complot.

Trump a récemment qualifié le plan d’enlèvement de “faux accord”.

___

Retrouvez la couverture complète de l’AP sur le procès du complot d’enlèvement : https://apnews.com/hub/whitmer-kidnap-plot-trial

Ed White, l’Associated Press