Agent Gareth Bale sur l’offre de Wrexham: le corps n’est plus à la hauteur

Gareth Bale a rejeté l’opportunité de sortir de sa retraite pour jouer pour Wrexham, propriété de Rob Reynolds et de Rob McElhenney, car « il ne veut plus jouer au football », selon l’ancien attaquant à long terme de Tottenham, du Real Madrid et du Los Angeles FC. agent.

Bale, 33 ans, a annoncé sa retraite en janvier après avoir représenté le Pays de Galles au Qatar 2022 lors de la première apparition du pays à une Coupe du monde depuis 1958.

Bien qu’il ait la possibilité de passer une autre saison avec l’équipe de Major League Soccer LAFC après un passage de 13 matchs avec les vainqueurs de la Coupe MLS la saison dernière, Bale a plutôt choisi de mettre un terme à une carrière qui l’a vu remporter cinq ligues de champions avec Madrid.

Mais après avoir vu Wrexham gagner la promotion de la Ligue anglaise de football (EFL) cette saison après 15 ans dans la Ligue nationale, les copropriétaires Reynolds et McElhenney ont tenté de persuader Bale d’abandonner ses plans de retraite pour aider le club basé au nord du Pays de Galles sur leur retourner à l’EFL.

Gareth Bale a fait ses débuts lors d’un événement du PGA Tour depuis sa retraite du football. Jed Jacobsohn/Getty Images

Bale a cependant refusé l’offre, l’agent Jonathan Barnett affirmant qu’il n’avait tout simplement plus le désir ou l’aptitude à jouer à nouveau.

« Je pense que pour lui, c’est [retirement] C’était le bon moment », a déclaré Barnett à Sky Sports News. « Il a réalisé tout ce qu’il voulait accomplir – il a joué pour le Pays de Galles au plus haut niveau de la Coupe du monde, ce qu’il voulait vraiment faire, et je pense qu’il connaissait son le corps n’était plus à la hauteur. Il a eu du mal avec son corps ces dernières années.

« Il a eu une belle carrière. Il s’est bien amusé, mais il a une belle vie maintenant. Il est avec sa famille, ce qui est le plus important. Il passe beaucoup de temps avec ses enfants et c’est ce qu’il veut faire.

« Oui, il fera d’autres choses, évidemment plus tard, mais pour le moment, laissez-le simplement s’amuser. »

Barnett, qui a négocié le transfert de 85 millions de livres sterling de Bale des Spurs à Madrid en 2013, a déclaré qu’il n’avait eu aucune discussion avec Reynolds ou McElhenney au sujet du déménagement de Bale à Wrexham.

Mais dit que ce serait une discussion futile car Bale ne veut plus jouer.

« Eh bien, ils [Reynolds and McElhenney] ne m’ont pas vraiment parlé. Ils ont peut-être parlé à Gareth, mais non, Gareth ne veut plus jouer au football. »