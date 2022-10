Agent du Chaos Kanye West : ‘Il assiste à sa torture. Il l’organise et l’emploie.

Kanye West a fait la une des journaux après avoir porté une chemise White Lives Matter lors de la Fashion Week de Paris et ses commentaires antisémites plus récents.

Maintenant, beaucoup appellent ce qui a été des années de comportement problématique de la part du rappeur, qualifié de génie artistique.

Le chroniqueur Charles Blow surnomme l’artiste “un accro de l’attention maussade et narcissique et un accro aux louanges” dans le New York Times alors que nous jetons un coup d’œil au passé controversé du rappeur.

Kanye West a longtemps été l’une des figures les plus polarisantes de l’industrie du divertissement, mais ses actions récentes, notamment commentaires antisémites et messagerie suprémaciste blancheont aliéné les fans et les partenaires commerciaux.

C’est un autre tour problématique pour le rappeur et magnat de la mode, autrefois salué comme un génie artistique mais dont le contrarianisme obstiné l’a vu commencer à confondre discours de haine et liberté d’expression.

Les dernières polémiques – qui ont éclaté pendant la fashion week de Paris et après une interview avec Fox News – ajouter à sa réputation d’agent du chaos, une réputation qui a terni son talent musical et mode.

West, 45 ans, qui dans le passé s’est comparé sans ironie à Michel-Ange, a éclaté en 2004 avec Le décrochage universitaireconstruisant une carrière musicale magistrale qui l’a vu imprégner le rap d’éléments soul et électroniques pour créer ses albums luxuriants.

Ses manières mercurielles ont attiré quelques critiques, mais sa célébrité lui a valu un laissez-passer pendant des années.

Parfois, ses commentaires lui ont valu des éloges pour son honnêteté : en 2005, il a appelé George W. Bush à gérer l’ouragan Katrina, lançant un appel urgent à l’aide lors d’un concert télévisé de collecte de fonds avant de dire : « George Bush ne se soucie pas des Noirs. .”

Mais dans les décennies qui ont suivi, ses réflexions sont devenues de plus en plus explosives et controversées.

Kanye West Photo : Bauzen/GC Images/Getty Images

Après les montagnes russes de son album La vie de Pablo West, qui a parlé ouvertement de sa lutte contre le trouble bipolaire, West a souffert d’une dépression nerveuse et a disparu des yeux du public.

Fin 2016, il est réapparu, se promenant dans la Trump Tower pour rencontrer le président élu de l’époque.

Il a fait des vagues en tant que célébrité rare pour soutenir le milliardaire républicain, dont les quatre années à la Maison Blanche ont été embourbées d’accusations répétées de racisme et de sexisme.

En 2018, West a rencontré Trump à Washington pour un tête-à-tête surréaliste qui comprenait un câlin entre les deux et une diatribe devant la caméra.

Et lors des élections de 2020, West, qui a ensuite légalement changé son nom en Ye, son surnom de longue date, a lancé sa propre candidature infructueuse à la présidence américaine en tant que candidat indépendant de la fête d’anniversaire.

“Accro à l’attention”

Depuis lors, West a franchi ligne après ligne.

Lors de la dernière semaine de la mode à Paris, il arborait une chemise alliant la rhétorique de la suprématie blanche. Quelques jours plus tard, ses comptes Instagram et Twitter ont été limités aux publications antisémites.

L’American Jewish Committee (AJC) a accusé West d’avoir « fomenté la haine des Juifs », tandis que de nombreuses autres célébrités ont décrié ses paroles et l’ont exhorté à arrêter.

“Kanye West devrait trouver un moyen de faire passer un message sans recourir à l’antisémitisme”, a déclaré l’organisation AJC.

L’interview déjà controversée de l’artiste sur Fox News s’est encore accrue après que Vice a publié des images non diffusées, y compris les commentaires de West qui étaient imprégnés de théories du complot racistes.

Cette semaine, un producteur derrière la série La boutique : ininterrompue avec la superstar de la NBA LeBron James a déclaré qu’ils tiraient un épisode qui aurait présenté West, affirmant qu’il avait utilisé la plate-forme pour “réitérer davantage de discours de haine et de stéréotypes extrêmement dangereux”.

Il sans ménagement mis au rebut son partenariat avec Gap et le géant allemand du sportswear Adidas a dit il s’agissait de reconsidérer leur collaboration qui a été entravée par des tensions.

Ce ne sont là que les derniers coups choc du rappeur, qui a longtemps nourri les cycles médiatiques de provocation.

Plus tôt cette année, West s’est vu interdire de publier sur Instagram pendant 24 heures après avoir enfreint la politique de harcèlement du réseau social au milieu de son divorce acrimonieux avec la star de télé-réalité Kim Kardashian, avec qui il a quatre enfants.

Alors que dans le passé, certains analystes ont accordé à West le bénéfice du doute en raison de sa maladie mentale, le consensus cette fois-ci a souligné que les épisodes psychiatriques ne sont pas une excuse pour un comportement sectaire.

Dans les pages d’opinion du New York Times, le chroniqueur Charles Blow a surnommé l’artiste “un accro à l’attention maussade et narcissique et un accro aux louanges”.

“Il assiste à sa torture. Il la conserve et l’emploie. Certaines d’entre elles peuvent venir naturellement, mais certaines sont fabriquées pour agrandir la légende.”