Agent de Puig : l’ex-star de la MLB s’est sentie “précipitée” lors d’une enquête avec le gouvernement fédéral

NEW YORK (AP) – L’ancien voltigeur des ligues majeures Yasiel Puig n’avait pas d’avocat pénaliste avec lui et s’est senti compromis en partie à cause de ses problèmes de santé mentale lors d’un entretien avec des agents fédéraux enquêtant sur une opération de jeu illégal, selon un communiqué mardi soir de son agent.

Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi que Puig, 31 ans, plaiderait coupable d’avoir menti lors de cet entretien. Des documents judiciaires indiquent qu’il a accepté de plaider coupable à un chef d’accusation de fausses déclarations et qu’après cela, il pourrait encourir jusqu’à cinq ans de prison fédérale. Il a également accepté de payer une amende d’au moins 55 000 $.

“L’acte d’accusation du gouvernement découle d’une seule interview qu’il a donnée en janvier via Zoom”, a déclaré l’agent de Puig, Lisette Carnet de Leona Sports Agency.

“Il est venu à l’entretien en se sentant pressé, non préparé, sans avocat pénal avec lui et sans son propre interprète. Étant donné qu’il a grandi dans un Cuba autoritaire, les entretiens avec le gouvernement se déclenchent et ne font qu’aggraver ses symptômes de TDAH et d’autres problèmes de santé mentale, pour lesquels il est en traitement. Il aurait bénéficié de ces soins au moment de l’entretien.

Carnet a déclaré que l’avocate de Puig, Keri Axel, avait également précisé qu’en vertu des lignes directrices en matière de détermination de la peine, il était éligible à la probation.

“Je tiens à préciser que de nombreux titres ont été complètement trompeurs, certains articles faisant de fausses déclarations”, a déclaré Carnet. “Yasiel Puig n’a pas été accusé de jeu illégal, n’était pas membre d’un réseau de jeu et n’a pas non plus parié sur le baseball. Il n’a pas été inculpé pour des jeux d’argent de quelque nature que ce soit sur quelque sport que ce soit, ni pour aucune implication dans des jeux d’argent illégaux. La « seule conduite en cause est ce qu’il a dit ou n’a pas dit lors d’un entretien » mené par les responsables de l’IRS et du HSI, comme décrit dans une déclaration publiée par son avocat.

« Yasiel Puig n’était pas la cible de l’enquête du gouvernement ; le gouvernement lui a demandé d’être témoin contre les organisateurs de jeux de hasard et d’autres.

Puig a frappé 0,277 avec 132 circuits et 415 points produits lors de sept saisons dans les ligues majeures, les six premières avec les Dodgers de Los Angeles. Il a obtenu une sélection All-Star avec les Dodgers en 2014.

Puig a joué pour Cincinnati et Cleveland en 2019 avant de devenir agent libre. Il a ensuite joué dans la Ligue mexicaine et l’année dernière a signé un contrat d’un an et 1 million de dollars avec les Kiwoom Heroes de Corée du Sud.

Carnet a déclaré que les problèmes juridiques de Puig ne l’empêchaient pas de jouer dans les ligues majeures ou à l’étranger “conformément aux règlements de l’organisation”.

“Puig a pris ses responsabilités, et cet accord avec le gouvernement devrait mettre fin à tout cet incident malheureux”, a déclaré Carnet.

La MLB n’enquêterait pas à moins que Puig ne tente de signer avec une organisation de grande ligue.

Dans un accord de plaidoyer en août, Puig a reconnu qu’en quelques mois seulement en 2019, il avait accumulé plus de 280000 $ de pertes en pariant sur des matchs de tennis, de football et de basket-ball par l’intermédiaire d’un tiers qui travaillait pour une opération de jeu illégale dirigée par Wayne Nix, un ancien joueur de baseball des ligues mineures.

Puig a placé au moins 900 paris sur des sites Web de paris contrôlés par Nix et par l’intermédiaire d’un homme qui travaillait pour Nix, ont indiqué les autorités.

Dans son accord de plaidoyer, Puig a reconnu avoir menti en janvier aux enquêteurs fédéraux qui enquêtaient sur l’entreprise, niant avoir placé des paris sur l’opération.

Nix a plaidé coupable en avril pour complot en vue d’exploiter une entreprise illégale de paris sportifs et de production d’une fausse déclaration de revenus. Les procureurs ont déclaré que l’opération de Nix a duré deux décennies et comprenait des athlètes professionnels actuels et anciens en tant que clients ou employés.

Les procureurs fédéraux ont également annoncé lundi qu’un autre ancien joueur de la MLB, Erik Kristian Hiljus, 49 ans, de Los Angeles, avait accepté de plaider coupable à deux chefs d’accusation de souscription à de fausses déclarations de revenus. Ils ont dit qu’il était un agent de l’opération de Nix.

Hiljus a été repêché par les Mets de New York en 1991, mais a fait ses débuts dans les ligues majeures en 1999 avec les Tigers de Detroit. Il a également joué pour les Oakland Athletics en 2001 et 2002. Il a lancé 124 manches en quatre saisons, allant 8-3 avec une MPM de 4,72 en carrière.

Hiljus pourrait encourir jusqu’à six ans de prison fédérale lors de la condamnation.

