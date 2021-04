MILWAUKEE Le policier de Kenosha qui a abattu Jacob Blake dans le dos en août, déclenchant des jours de violentes manifestations dans la ville, est revenu au service régulier et ne fera face à aucune discipline administrative.

Le procureur du district Michael Graveley a annoncé en janvier que Rusten Sheskey ne ferait l’objet d’aucune accusation criminelle lors de l’incident du 23 août qui a laissé Blake paralysé de la taille aux pieds.

Mardi, le chef Daniel Miskinis a publié un communiqué de presse sur Twitter déclarant que Sheskey a également été autorisé à enfreindre toute politique interne et a repris ses fonctions après des mois de congé administratif depuis le 31 mars.

« Bien que cet incident ait été examiné à plusieurs niveaux, je sais que certains ne seront pas satisfaits du résultat », a écrit Miskinis. « Cependant, compte tenu des faits, la seule décision légale et appropriée a été prise. »

26 mars:Jacob Blake poursuit un officier de Kenosha qui lui a tiré une balle dans le dos

La nouvelle est arrivée le même jour qu’une policière de la banlieue de Minneapolis, Kim Potter, a démissionné le jour après avoir tué par balle Daunte Wright lors d’un arrêt de la circulation. Son patron, Brooklyn Center, Minnesota, le chef de la police Tim Gannon, qui avait déclaré aux journalistes que Potter pensait qu’elle tirait avec son Taser, pas avec son arme, et a qualifié la fusillade d’accident, a également démissionné mardi.

Lors de l’incident de Kenosha, une enquête menée par le département d’État de la Justice a révélé que Blake était armé d’un couteau dans les moments qui ont conduit à la fusillade. Graveley a déclaré qu’il ne pouvait pas réfuter l’affirmation de Sheskey selon laquelle il craignait pour sa vie lorsqu’il a tiré sept coups de feu sur Blake.

Le 25 mars, Blake a intenté une action en justice fédérale pour les droits civils en dommages-intérêts contre Sheskey.

Blake prétend que l’usage de la force meurtrière par Sheskey était excessif, violait les droits de Blake sous les protections du Quatrième Amendement contre les saisies déraisonnables, et était fait avec « malice, volonté et indifférence téméraire » envers les droits de Blake.

Ni les avocats de Blake ni de Sheskey dans cette affaire n’ont immédiatement renvoyé les appels demandant des commentaires.

Les protestations et la violence ont rapidement suivi la fusillade de Blake, qui a été capturée sur vidéo par un voisin. Sheskey a tiré sept coups de feu sur Blake alors qu’il tentait de pénétrer dans une voiture, après avoir ignoré les ordres des agents de laisser tomber un couteau.

Le quartier du palais de justice du comté de Kenosha, ainsi que Uptown à quelques pâtés de maisons, ont été soumis à trois nuits de manifestations entachées de vandalisme, d’incendie criminel et, la troisième nuit, de fusillades meurtrières.

Il était tard le 25 août lorsque Kyle Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, a utilisé le fusil d’assaut qu’il avait porté toute la soirée pour tuer Joseph Rosenbaum et Anthony Huber et blesser Gaige Grosskreutz.

Rittenhouse fait face à plusieurs crimes et a été libéré sous caution de 2 millions de dollars en grande partie collectée via les médias sociaux parmi les conservateurs et les défenseurs des droits des armes à feu. Ses avocats disent qu’il a agi en état de légitime défense. Son procès est prévu pour novembre.

Suivez Bruce Vielmetti sur Twitter: @ProofHearsay.