Agent de Dalvin Cook : jouer à Miami « toujours dans sa tête »

Dalvin Cook, natif de Miami, reviendra-t-il jouer pour les Dolphins ?

L’ancien porteur de ballon des Vikings du Minnesota et quatre fois Pro Bowler a été fortement lié à l’équipe de sa ville natale, avant même que les Vikings ne le libèrent plus tôt ce mois-ci. Cook est maintenant libre de signer avec n’importe quelle équipe, et les Dolphins ont eu du mal la saison dernière dans le jeu de course, se classant 25e de la NFL en course.

Dans une récente interview avec une chaîne de télévision basée à Miami, l’agent de Cook, Zac Hiller, a confirmé que Cook souhaitait jouer près de chez lui, en particulier après avoir choisi de jouer au football universitaire à Florida State au lieu d’un programme en difficulté à Miami.

« Il a définitivement raté l’expérience de jouer pour l’équipe de sa ville natale quand il est venu à l’université et je sais qu’il a toujours eu l’impression que c’était là qu’il était censé jouer, donc cela a certainement été dans son esprit tout au long de sa carrière. carrière de footballeur », a déclaré Hiller.

Hiller a également crié aux fans des Dolphins qui ont exprimé leur désir de voir Cook s’habiller pour leur équipe préférée.

« C’est vraiment incroyable de voir tout l’amour sur les réseaux sociaux et tous les fans », a déclaré Hiller. « C’est aussi très important. »

Cependant, les Dolphins ne sont pas la seule équipe liée à Cook – et les liens avec la ville natale sont l’un des nombreux facteurs pris en compte par le joueur de 27 ans.

« Il recherche une équipe qui est en mode gagnant maintenant et qui veut aller jusqu’au bout, qui veut gagner un Super Bowl », a déclaré Hiller.

