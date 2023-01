"Agenda personnel et caché": Wrestling Body On #MeToo Protests

La Wrestling Federation Of India a déclaré aujourd’hui que les athlètes qui ont porté des accusations de harcèlement sexuel contre le chef de la WFI ont un agenda caché.

“La manifestation n’est pas dans le meilleur intérêt des lutteurs ni pour la promotion de la bonne lutte en Inde, mais elle a un agenda personnel et caché pour déloger la gestion actuelle la plus juste et la plus stricte de WFI et aussi par un complot pour créer une telle atmosphère défavorable. en public pour créer une pression indue”, a déclaré l’organisme de lutte dans une lettre au ministère de la Jeunesse.

Les lutteurs Vinesh Phogat, Bajrang Punia, Sakshee Malikkh, Ravi Dahiya et Deepak Punia font partie des athlètes qui manifestaient à Jantar Mantar depuis 3 jours.

Les lutteuses ont porté des accusations de harcèlement sexuel de lutteuses par le président de la WFI et ses entraîneurs et de mauvaise gestion dans le fonctionnement de la fédération. Ils ont exigé une refonte complète de la fédération.

Répondant aux accusations de mauvaise gestion, l’organisme de lutte a déclaré qu’il avait toujours agi en gardant à l’esprit le meilleur intérêt des lutteurs.

“La WFI est gérée par un organe élu conformément à sa constitution, et par conséquent, il n’y a aucune place pour l’arbitraire et la mauvaise gestion de la WFI par quiconque individuellement, y compris le président”, a déclaré la WFI.

“La WFI a amélioré l’image du sport de lutte à l’échelle nationale et internationale et pour l’enregistrement de ce ministère, cela n’est pas possible sans une gestion juste, solidaire, propre et stricte de la WFI”, a-t-il ajouté.