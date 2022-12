Agenda de la Coupe du monde : assister à trois matches de phase de groupes en une journée

Le 25 novembre et je me réveille au Qatar avant une journée frénétique d’action de Coupe du monde où je vais regarder trois matchs, dans trois stades en une seule journée.

C’est une matinée chaude et sèche à Doha, ma tente chauffe rapidement, mais c’est tolérable.

J’ouvre le rabat de la tente pour que l’air circule et pour avoir une belle vue sur l’horizon de Doha à travers la baie. Je me ressaisis après quelques heures de sommeil.

French Montana a organisé un concert impromptu hier soir, un régal supplémentaire pour les Marocains présents (car c’était avant le début de la magie de la Coupe du monde.)

Rangeant tous mes bagages dans mes deux sacs, j’organise soigneusement tout ce que j’ai. C’est peut-être la dernière fois que je vois ces sacs depuis un moment.

Placer les articles essentiels dans mon sac à dos, des collations, ma carte Hayya (votre bouée de sauvetage ici au Qatar), mon portefeuille et un maillot soigneusement plié du Pays de Galles, du Qatar et des États-Unis.

Je mets mon Welsh Bucket Hat comme un casque de soldat, c’est l’heure de la bataille. Et par bataille, je veux dire quitter mon village de tentes, assister à trois matchs en une journée et prendre mon vol de retour aux États-Unis à 4 heures du matin.

Ça devrait être facile, bien sûr que ça ne le sera pas. Oui, 4h du matin est le vol, à l’aéroport international de Doha de la mi-novembre à la fin décembre, il n’y a pas d’heure de fonctionnement inhabituelle.

Mon itinéraire du jour, si vous avez noté les maillots que j’ai emballés, un maillot du Pays de Galles, du Qatar et des États-Unis. Matchs du jour, le Pays de Galles contre l’Iran, le Qatar contre le Sénégal et les États-Unis contre l’Angleterre.

Toute une journée et j’ai hâte de voir du bon football (je sais… ça s’appelle du football) et j’espère de bons résultats.

Premier pays de Galles contre l’Iran.

Pays de Galles contre Iran

Pour tous ceux qui me connaissent, le Pays de Galles est mon cœur. Je suis américain mais comme nous le savons, nous sommes obsédés par notre héritage.

Je n’ai pas de revendication allemande, italienne ou irlandaise. Mon nom de famille est Pugh, car ce sont mes droits gallois que je revendique pour mon billet dans le Red Wall (la base de fans gallois).

Je suis la Welsh Football Association depuis quelques années maintenant et ça a été une montagne russe d’émotions.

Qu’il s’agisse de se qualifier pour l’Euro 2016, de battre la Belgique en quart de finale 2016 ou d’obtenir des rêves de Coupe du monde 2018 brisés par l’Irlande. Je suis là pour tout.

Pour commencer le voyage de la journée, je rencontre des amis gallois que j’ai rencontrés au Free Zone Fan Village la semaine dernière et nous prenons le métro jusqu’au stade Ahmad bin Ali.

Facile de savoir où aller, SUIVEZ LES BOBAUX ou écoutez chanter l’hymne de la campagne galloise Yma o Hyd ! En arrivant au stade, je me rends immédiatement compte que nous sommes peut-être l’équipe à domicile sur le papier, mais les Iraniens qui se sont présentés pour leur vol relativement court ont renversé le scénario.

Je suis en admiration devant l’excitation tout autour, le chant des Gallois et également les chants des Iraniens en Farsi. Je m’arrête un instant de plus pour contempler une femme iranienne, elle arbore des messages sur elle-même.

Évidemment, c’est pour protester contre ce qui se passe chez nous. Des trucs surréalistes pour voir ça de près.

En entrant dans le stade, je profite de chaque instant. C’est une sensation de fraîcheur d’avoir le premier match de la journée. Pas aussi intense qu’un match de nuit, mais tout aussi important quand même.

Je m’installe avec mon siège dans le mur rouge arborant ma chemise du début des années 1990 Christmas Tree Welsh Throwback. Je fais de petites discussions avec les fans à côté de moi, explique mon accent américain et fais d’autres plaisanteries.

En ce qui concerne le match, un peu plus d’action aurait été la bienvenue. Le Pays de Galles a tenu l’Iran 0-0 pendant un certain temps, puis les vannes se sont ouvertes après que le gardien Wayne Hennessey soit devenu un peu impatient et soit sorti de la surface pour un jeu défensif sur carton rouge.

Juste au moment où vous pensiez que ce serait 0-0, dans la dernière minute du temps d’arrêt, l’Iran les a battus. Et puis j’ai ajouté du sel à la plaie pour une seconde.

Le coup de sifflet retentit, le chagrin d’amour en regardant Bale et sa compagnie donner leurs remerciements réticents au mur rouge. Ils savent au fond d’eux-mêmes que les chances d’un retour rapide à Cardiff semblent très probables.

Je profite des derniers instants de l’ambiance. Ce ne sont que des souvenirs, gagner ou perdre. Je me rends compte aussi que c’est ma dernière fois dans le Mur Rouge depuis un moment (jusqu’à un retour à Cardiff un jour) Je me reprends….c’est l’heure du Match 2 !

Qatar vs Sénégal

À l’extérieur du stade Ahmad Bin Ali, je rencontre mon ami Ben, de Sydney, et nous prenons un taxi pour aller voir le Qatar affronter le Sénégal.

Se précipitant vers Al Thumama, nous arrivons juste à temps pour l’action. J’adore ce stade, inspiré du traditionnel chapeau gahfiya, c’est le lieu idéal pour voir jouer le pays hôte.

Des tas de fans qatariens en tenue traditionnelle agitent leurs drapeaux marron et blanc. Les Sénégalais sont répartis dans tout le stade et comme tout le monde le sait, ils dansent pendant 90 minutes et plus. Avec mon Budweiser Zero, je suis plus satisfait que jamais.

Je porte le maillot extérieur blanc du Qatar avec une touche d’attributs du désert pour entrer dans l’esprit. Je suis neutre quant au résultat, donc j’espère juste voir de bonnes actions.

Le Sénégal monte 1-0 avant la mi-temps sur un but de Boulaye Dia et on sent que les Qataris perdent lentement confiance en leur équipe pour ce tournoi. Peuvent-ils vraiment être le premier pays hôte à ne pas dépasser la phase de groupes ? Je pense que oui…

Après que le Sénégal ait doublé la mise, le Qatar inscrit enfin son premier but du tournoi par Mohammed Muntari et les supporters éclatent ! Il est temps d’agiter à nouveau ces drapeaux marron et blanc !

À la fin du match, c’est une finale de 3-1 et le Sénégal vibre au rythme des tambours car son prochain match sera son billet pour les huitièmes de finale. J’adresse mes respects applaudissants au Sénégal et au Qatar et sors lentement du stade.

L’Angleterre contre les États-Unis

Et maintenant, il est temps de se concentrer sur l’événement principal de ce soir, l’Angleterre contre les États-Unis. Cousins ​​éloignés outre-Atlantique.

La Couronne contre les colons exubérants, si nous sommes toujours sentimentaux sur 1776 bien sûr. Ça fait un bon moment que ça me démange de voir ce lieu où nous sommes. Dans le plus beau de tous les stades du Qatar, le stade Al Bayt.

J’ai toujours voulu rester dans une tente bédouine, pourquoi ne pas regarder un match de football dans une. C’est le même lieu qui a accueilli le match d’ouverture du Qatar contre l’Équateur si besoin de référence.

Représentant l’hospitalité qatarie et arabe, les tentes bédouines signifient bien plus que ce qui saute aux yeux.

Ce stade de tentes est très au nord de Doha. Mixé dans les facteurs de trafic, il peut être près de 45 minutes à une heure de route. L’itinéraire recommandé est en bus fourni par la FIFA pour les fans. Dans le bus, nous sommes majoritairement des américains mêlés à quelques anglais tranquilles.

Sous les lumières, il est 22 heures ici au stade Al Bayt, tout le monde sait que le monde entier regarde. Je n’ai jamais ressenti de sensation intense comme celle-ci.

Les Américains remplissent un côté du stade tandis que les Anglais remplissent l’autre côté. Je suis impressionné de voir une pléthore de talents sur le terrain, en particulier les Anglais. Les Three Lions ne sont fondamentalement qu’une équipe All Star de la Premier League anglaise (pas tous bien sûr).

C’est un moment intéressant quand on voit enfin des footballeurs en personne plutôt qu’à la télévision.

Au moment où l’on lit ceci, je n’aurai pas à survendre le match car nous savons tous qu’il s’est terminé 0-0. Se sentant toujours comme une victoire, les États-Unis venant avec un point contre l’Angleterre sont quelque chose dont ils peuvent être fiers.

Encore une fois, au coup de sifflet final, je profite des derniers instants que j’ai de la Coupe du monde 2022. Puis je me dirige vers les bus, il est temps de rentrer à la maison.

Je quitte Doha avec un mélange de sentiments, épuisé, vidé, satisfait, accompli mais pourtant j’ai l’impression qu’il y a plus à explorer et à expérimenter.

Bien que la plupart de mes matchs n’incluent pas beaucoup de buts ou de temps forts du tournoi, je ne regrette rien. Chaque seconde de ce tournoi fait partie de l’expérience et peu importe le résultat, c’est tout pour les souvenirs et l’amour du sport.

Merci, Qatar, pour les souvenirs.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire