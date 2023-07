Agenda clé du Blueprint 2024 dans la rencontre de l’opposition : les défis à venir

Les principaux dirigeants de 26 partis d’opposition, dont le Congrès, le Parti Aam Aadmi et le Congrès Trinamool, devraient assister à la session de réflexion de deux jours à Bengaluru à partir d’aujourd’hui. L’une des tâches les plus importantes qui incombent à ces partis est de lancer le bal sur un éventuel programme minimum commun qui peut les aider à fonctionner sans heurts, à répondre à leurs contraintes politiques et aux quelques contradictions idéologiques qui existent entre eux. Les dirigeants du Congrès ont déclaré qu’un sous-comité sera également formé pour la même chose.

L’idée d’un programme minimum commun ou d’un agenda national pour la gouvernance n’est pas rare en Inde, qui a vu de nombreuses alliances politiques au centre. Un CMP est généralement un ensemble de politiques et de programmes que tous les partenaires d’une alliance acceptent de respecter pour le bon fonctionnement de l’alliance, décrivant également ce que le front envisage de faire, définissant essentiellement un programme large qui convient à toutes les parties impliquées. Les principales coalitions – le Front uni en 1996, la NDA dirigée par le BJP de 1998 à 2004 et l’UPA dirigée par le Congrès de 2004 à 2014 – étaient toutes des accords post-électoraux avec des partis et tous avaient une sorte d’agenda commun documenté.

En 1994, alors que le Congrès et ses alliés ne remportaient que 217 sièges, il devait être soutenu par le Front de gauche qui avait remporté 63 sièges lors de cette élection. Un CMP a ensuite été créé pour avoir un programme sur lequel tous les alliés seraient d’accord et que le gouvernement pourrait ensuite mettre en œuvre. Un comité dirigé par l’ancien Premier ministre Manmohan Singh a été chargé de le faire. Le comité comptait également d’autres membres, tels que Pranab Mukherjee et Jairam Ramesh. En 1996, c’est Sitaram Yechury du CPM avec P Chidambaram et S Jaipal Reddy qui avaient rédigé le CMP du gouvernement du Front uni, qui a également été intégré dans le budget du gouvernement du Premier ministre Deve Gowda pour 1996-1997. Le gouvernement d’Atal Bihar Vajpayee, composé de plus de 20 partis, avait également un « Agenda pour le développement, la bonne gouvernance et la paix ». Cette alliance NDA était peut-être la plus grande coalition qui a réuni de nombreux partis régionaux qui ont accepté de faire partie d’une alliance avec le BJP, à condition que l’agenda principal du parti comme Ram Temple, l’article 370 et le Code civil uniforme soient mis en veilleuse. La plupart des partis régionaux, à l’exception du parti Samajwadi, du parti Bahujan Samajwadi, du RJD et de la gauche, ont fait partie de la NDA à un moment ou à un autre de 1998 à 2004.

Les partis politiques avaient des points de vue différents sur la politique étrangère, la sécurité nationale, les politiques économiques et même la protection sociale. Outre les problèmes d’Hindutva, le désinvestissement ou la gestion des UAP, les questions de politique étrangère ont été des points de désaccord communs entre les parties lorsqu’il s’agissait de définir un programme commun. Jusqu’à présent, la plupart des CMP ont été davantage un document montrant un consensus pour travailler ensemble, avec une intention élevée mais une stratégie courte, s’effondrant souvent sur des promesses non tenues, en particulier à l’approche des élections.

Maintenant que 26 partis se réunissent à Bengaluru pour un conclave de deux jours, des sous-comités seront mis en place pour concevoir un CMP et également décider de rassemblements conjoints. Cependant, lorsqu’il s’agit de tenter de favoriser l’unité de l’opposition à l’approche de 2024, c’est le fonctionnement pratique de l’alliance sur le terrain qui comptera, plus que les considérations idéologiques qui restent rares.

Par exemple, comment le partage des sièges fonctionnera-t-il entre le Congrès de Trinamool et le Congrès du Bengale occidental. Le Congrès combat le TMC bec et ongles et Trinamool a réussi à anéantir électoralement le Congrès même de ses bastions dans l’État. Il y a aussi ce défi de ce que le Congrès fera au Pendjab et à Delhi. Il y a environ 22 sièges où le Congrès fait face à l’AAP dans ces lieux. Le Congrès les quittera-t-il pour l’AAP ? Et ce qui se passe dans le Maharashtra est également une autre grande question, en particulier parce que le NCP et le Shiv Sena ont démissionné. Mais, étant donné que c’est la première fois depuis de nombreuses années que 26 partis non membres du BJP s’engagent les uns avec les autres dans une configuration pré-électorale et également avec le Congrès jouant un rôle, il s’agit d’une tentative que le BJP surveillera de près et poussera de toutes ses forces pour contrer.