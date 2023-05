Agence Paparazzi sur la poursuite en voiture de Harry et Meghan: « Ils n’avaient aucune intention de causer de la détresse »

L’agence de photos de paparazzi Backgrid a répondu aux affirmations selon lesquelles le prince Harry, Meghan Markle et sa mère, Doria Ragland, auraient été impliqués dans une « poursuite en voiture presque catastrophique » par des photographes.

« Ils n’avaient aucune intention de causer de la détresse ou du mal, car leur seul outil était leurs caméras », indique le communiqué.

Depuis l’incident, la famille royale a refusé de commenter après que plusieurs récits des événements qui se sont produits ont émergé.

L’agence de photos de paparazzi Backgrid a publié une déclaration, répondant aux affirmations selon lesquelles le prince Harry, Meghan Markle et sa mère, Doria Ragland, étaient impliqués dans un « « poursuite en voiture presque catastrophique » » par paparazzi photographes après avoir assisté à une cérémonie de remise de prix à New York.

Suite à la nouvelle, qui survient au milieu de la bataille en cours du prince Harry avec la presse à propos du piratage téléphonique, plusieurs récits ont émergé des événements qui se sont déroulés la veille.

Dans un long déclarationBackgrid USA Inc. a partagé les détails de l’incident au nom des photographes impliqués.

« Nous tenons à préciser que nous avons reçu des photos et des vidéos des événements d’hier soir de la part de quatre photographes indépendants, dont trois étaient en voiture et un à vélo. Il est important de noter que ces photographes ont la responsabilité professionnelle de couvrir l’actualité événements et personnalités, y compris des personnalités publiques telles que le prince Harry et Meghan Markle », indique le communiqué.

La déclaration affirme que les contributeurs indépendants « couvraient le séjour du couple à New York, y compris la possibilité d’un dîner après une cérémonie de remise de prix ».

« Ils n’avaient aucune intention de causer de la détresse ou du mal, car leur seul outil était leurs appareils photo. Quelques-unes des photos montrent même Meghan Markle souriant à l’intérieur d’un taxi. Les photographes rapportent que l’un des quatre SUV de l’escorte de sécurité du prince Harry conduisait d’une manière qui pourrait être perçue comme imprudente. »

La société a également catégoriquement nié l’affirmation du porte-parole du duc et de la duchesse selon laquelle ils étaient suivis par des « paparazzi très agressifs » et a ajouté : « Selon les photographes présents, il n’y a pas eu de quasi-collision ou de quasi-accident lors de cet incident. »

« Les photographes ont déclaré avoir le sentiment que le couple n’était à aucun moment en danger immédiat », a déclaré Backgrid.

Depuis l’incident, la famille royale a refusé de commenter, selon le journaliste royal et le biographe des Sussex, Omid Scobie. Scobie a ajouté que la famille royale n’avait pas non plus contacté les Sussex.

Néanmoins, le récit du couple sur ce qui s’est passé ressemble étrangement à l’accident de voiture de 1997 à Paris qui a tué la mère de Harry, la princesse Diana.

