Agence météorologique : juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré en Espagne

MADRID – L’Espagne n’a jamais connu un mois aussi chaud que juillet en plus de six décennies, a déclaré lundi l’agence météorologique nationale AEMET.

La chaleur extrême et le manque de pluie ont provoqué de nombreux incendies de forêt et aggravé la sécheresse dans de nombreuses régions. Le système européen d’information sur les incendies de forêt indique que 2022 a été la pire année à ce jour en termes de territoire brûlé et de nombre d’incendies pour l’Espagne. L’agence affirme que 240 000 hectares (585 000 acres) ont été rasés dans plus de 370 incendies en Espagne.