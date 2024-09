Agence libre NBA : les Knicks acceptent un contrat d’un an avec le vétéran garde Landry Shamet, selon un rapport

Les New York Knicks ont conclu un accord d’un an avec l’arrière vétéran Landry Shamet, selon Adrian Wojnarowski. Shamet offrira aux prétendants à la Conférence Est une profondeur supplémentaire dans l’arrière-cour et une autre menace à 3 points.

Sélectionné au premier tour de la draft 2018 par les Philadelphia 76ers, Shamet a été échangé aux Los Angeles Clippers au milieu de sa saison de recrue, qui a marqué le début de son odyssée dans le basket. Ce sera la sixième équipe de Shamet en huit saisons, et il n’a jamais passé plus de deux saisons avec une même franchise. En plus des Sixers et des Clippers, il a joué pour les Brooklyn Nets, les Phoenix Suns et les Washington Wizards.

Shamet est entré dans la ligue avec la réputation d’être un tireur d’élite, et c’est exactement ce qu’il a été. Il a réussi 38,4 % de ses tentatives en carrière, même s’il sort d’une campagne décevante avec les Wizards, au cours de laquelle il a été limité à 46 matchs et a tiré à 33,8 %.

Bien que Shamet n’offre pas grand-chose d’autre que le tir, c’est peut-être la compétence la plus recherchée, c’est pourquoi il continue à obtenir des contrats.

Les Knicks étaient dans la moyenne la saison dernière en termes de fréquence et d’efficacité de leur attaque à trois points. Ils étaient 13e en termes de tentatives avec 35,8 par match et 14e en pourcentage avec 36,9. Cependant, une grande partie de cette responsabilité incombait à deux joueurs, Donte DiVincenzo et Jalen Brunson ayant réalisé 42 % de leurs tentatives à trois points. Le seul autre joueur de retour qui a réussi au moins cinq tirs à trois points par match la saison dernière était Julius Randle, qui a tiré à 31,1 %.

L’ajout de Shamet leur donnera un tireur supplémentaire sur le banc qui peut étirer les défenses et ouvrir des voies de conduite pour des joueurs comme Brunson et Randle. Plus tôt dans l’été, ils ont également fait un échange à succès pour Mikal Bridges, qui parmi ses nombreux traits est un shooteur à 37,5% en carrière, et ont ajouté le meneur remplaçant Cameron Payne, qui a réussi 36,9% de ses tentatives en carrière.

Les Knicks ne seront jamais aussi efficaces à trois points que les Celtics de Boston ou les Kings de Sacramento, ils devront donc être efficaces lorsqu’ils tirent. Leurs ajouts hors saison devraient leur permettre d’atteindre plus facilement cet objectif.