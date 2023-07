Agence libre NBA: Kyrie Irving reste avec Dallas Mavericks, Fred VanFleet se dirige vers Houston Rockets | Nouvelles de la NBA

Lors d’une soirée d’ouverture de l’agence libre de la NBA où la plupart des grands noms – Kyrie Irving, Draymond Green, Khris Middleton, Kyle Kuzma et bien d’autres – sont restés sur place, Fred VanVleet se dirige vers une nouvelle maison avec les Houston Rockets.

VanFleet a accepté vendredi un contrat de trois ans avec les Rockets qui lui versera 130 millions de dollars.

Il utilise l’expression célèbre « pariez sur vous-même » pour décrire sa trajectoire de carrière de joueur non repêché à champion de la NBA avec les Raptors de Toronto, et gagnera désormais environ 525 000 $ par match au cours des trois prochaines saisons. Cela correspond presque à ce qu’il a gagné en tant que recrue à Toronto, au total – environ 550 000 $.

Irving et Luka Doncic vont réessayer ensemble à Dallas. Green va courir plus de championnats avec Stephen Curry à Golden State, tout comme Middleton est aux côtés de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee.

Et Jerami Grant reste à Portland, pour de l’argent sérieux. Toutes ces décisions sont intervenues rapidement vendredi soir alors que l’agence libre de la NBA a démarré son traditionnel démarrage rapide et gratuit – avec environ 1,5 milliard de dollars de transactions conclues au cours des trois premières heures seulement.

Les transactions les plus importantes, en termes de valeur totale, ont dû attendre après minuit HAE – lorsque le calendrier est passé au 1er juillet pour le début d’une nouvelle année de ligue.

Irving a accepté un contrat de 126 millions de dollars sur trois ans pour rester avec les Mavericks, qui l’ont acquis dans un mouvement éclaboussant en février, mais ont raté le tronçon et ont raté les séries éliminatoires, l’accord prenant très probablement le plus grand nom de l’agence libre. .

Les Mavs avaient clairement indiqué que garder Irving était leur priorité absolue – et l’ont fait dans la première heure de la fenêtre d’agence libre de la NBA. Ils ont également signé Seth Curry, frère cadet de Steph Curry.

Grant recevra 160 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, dans le cadre d’un plan qui, espère Portland, gardera Damian Lillard assez heureux pour ne pas demander d’échange. Grant reste sur place, tout comme Kuzma à Washington et Cam Johnson à Brooklyn.

Kuzma a essentiellement doublé son salaire annuel, acceptant un contrat de 102 millions de dollars sur quatre ans avec les Wizards. Green a obtenu un nouveau contrat qui lui rapportera 100 millions de dollars sur quatre saisons avec les Warriors.

Green restant sur place le maintient aux côtés de Curry et Klay Thompson avec les Warriors, où ils ont remporté quatre titres au cours de la dernière décennie. Il a renoncé à un contrat de 27,6 millions de dollars pour la saison à venir et est maintenant sous contrat pour plus d’années.

Middleton a également échangé un salaire plus élevé à court terme pendant plus d’années. Il aurait pu gagner 40 millions de dollars cette saison à venir; au lieu de cela, il a accepté 102 millions de dollars sur trois ans pour rester avec Antetokounmpo et une équipe des Bucks qui n’est qu’à deux ans d’un championnat NBA.