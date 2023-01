Agence libre MLB : Cinq candidats rebonds sur de nouvelles équipes

Au moment des fêtes, il ne restait plus beaucoup de cadeaux d’agent libre à placer dans les bas des prétendants.

Les meilleures options de cette intersaison ont signé leurs accords rapidement. Jeudi, 30 des 33 meilleurs agents libres (basés sur les totaux FanGraphs WAR de la saison dernière) avaient déjà signé.

De plus, 27 des 30 meilleurs agents libres qui ont signé gagnent au moins 10 millions de dollars en valeur annuelle moyenne sur leur nouveau contrat. Les équipes prennent des risques à la hausse, espérant souvent qu’un changement de décor tirera le meilleur parti de certains candidats au rebond.

Voici cinq signatures d’agents libres qui pourraient rebondir sur de nouvelles équipes la saison prochaine.

Remarque : seuls les joueurs avec un fWAR inférieur à 3,0 la saison dernière ont été pris en compte pour cette liste.

1. Josh Bell1B

Changement d’équipe : Padres de San Diego à Gardiens de Cleveland

Contrat: Deux ans, 33 millions de dollars

Guerre fWAR 2022 : 2.0

Carrière fWAR: 8.3

Meilleure saison fWAR : 2.9 (2019)

Bell a remporté un Silver Slugger Award au cours de la saison 2022, donc à première vue, il peut sembler étrange de le mettre sur une telle liste; mais cela semble juste compte tenu de la fin de son année avec les Padres. Bell ressemblait à un frappeur différent avant et après son échange à San Diego.

À 29 ans, arborant une ligne oblique de .301 / .384 / .493 avec un 153 OPS + en 103 matchs à Washington, Bell semblait être bien plus qu’un joueur de remise en jeu dans l’accord de Juan Soto pour une équipe de Padres soudainement sur le point de faire du bruit . Cela ne s’est pas déroulé comme Bell ou son nouveau club l’avaient envisagé.

Bien qu’il ait eu quelques moments mémorables en séries éliminatoires – il a réussi un circuit dans les séries de joker et de championnat – Bell a affiché un .587 OPS avec trois circuits en 53 matchs de saison régulière pour San Diego tout en voyant son pourcentage de coups durs et son pourcentage de baril plonger un peu et sa vitesse moyenne de sortie baisse considérablement.

Les Gardiens avaient désespérément besoin d’ajouter de la pop à leur programmation, et ce ne serait pas un choc de voir le All-Star 2019 revenir à sa forme de première mi-temps 2022. Bell pourrait également parier là-dessus, en acceptant un contrat de deux ans pour 33 millions de dollars avec un opt-out. Le switch-hitter, qui a été décalé sur 55,8% du temps en tant que gaucher, devrait également bénéficier au moins légèrement des nouvelles règles de décalage.

2. Noé SyndergaardRHP

Changement d’équipe : Phillies de Philadelphie aux Dodgers de Los Angeles

Contrat: Un an, 13 millions de dollars

Guerre fWAR 2022 : 2.2

Carrière fWAR: 21.0

Meilleure saison fWAR : 6.0 (2016)

Syndergaard sera-t-il le Tyler Anderson de cette année ? Les Dodgers ont le don de tirer le meilleur parti de leurs lanceurs, et ils ont un palmarès de succès avec lequel travailler dans l’ancien droitier All-Star.

Syndergaard était plus une pièce de profondeur utile entre les Angels et les Phillies en 2022 que la star de première ligne qu’il était au début de la vingtaine avec les Mets. Il est allé 10-10 avec une MPM de 3,94 et a déclaré après la saison qu’il avait l’impression de se battre. Après avoir subi un revers lors de sa récupération de Tommy John en mai 2021, il n’a pas pu retrouver sa vitesse typique lors de sa première saison complète et a vu la confiance dans sa livraison et sa mécanique fluctuer.

Il est convaincu que 2023 donnera des résultats différents et qu’il pourra revenir à une vitesse à trois chiffres – il lançait 97 à 98 mph dans ses releveurs avant le revers – une entreprise aussi difficile que cela puisse être à 30 ans après une moyenne de 94,1 mph sur son quatre coutures la saison dernière. Il a signé un contrat d’un an à Los Angeles dans l’espoir de reconstruire sa valeur, de la même manière qu’Anderson et Andrew Heaney l’ont fait avec leurs évasions à Los Angeles la saison dernière. Même si Syndergaard ne revient pas aux 97,8 mph qu’il avait en moyenne sur sa balle rapide avant l’opération de Tommy John, une légère hausse et le bon mélange de hauteur pourraient le faire ressembler davantage à lui-même avec les Dodgers.

3. Cody BellingerFC

Changement d’équipe : Dodgers de Los Angeles aux Cubs de Chicago

Contrat: Un an, 17,5 millions de dollars (option mutuelle pour 2024)

Guerre fWAR 2022 : 1.7

Carrière fWAR : 17.3

Meilleure saison fWAR : 7.7 (2019)

La version MVP de Bellinger est-elle toujours là ?

Cela pourrait être le plus grand point d’interrogation de tout candidat au rebond. Il n’y a aucun doute sur le plafond. MVP à 23 ans il y a seulement quatre saisons, Bellinger a déjà démontré ses capacités. Il a écrasé 47 circuits et réduit 0,305/0,406/0,629 en 156 matchs cette année-là.

Il n’a pas non plus joué près de ce niveau depuis.

Le ralentissement a commencé en 2020, mais il était encore plus que utilisable offensivement au cours de cette saison raccourcie. La glissade s’est prononcée après qu’il se soit blessé à l’épaule lors d’une célébration du home run en séries éliminatoires plus tard cette année-là. Alors que les blessures s’accumulaient, y compris une fracture capillaire à la jambe peu de temps après son retour d’une opération à l’épaule, il n’a jamais retrouvé son pied offensif. Parmi les joueurs avec au moins 300 apparitions au plateau en 2021, Bellinger a terminé devant seulement Austin Hedges et Jackie Bradley Jr. en wRC+. Bien qu’elle ait frappé près de deux fois mieux en 2022, la saison dernière a encore été une année offensive considérablement inférieure à la moyenne (78 OPS+, 83 wRC+).

À tout le moins, Bellinger offre toujours aux Cubs un défenseur supérieur à la moyenne à plusieurs postes. Mais ils espèrent plus que cela avec leur contrat d’un an lui garantissant 17,5 millions de dollars. C’est un contrat qui n’est pas loin de ce que les Dodgers auraient dû payer à Bellinger en arbitrage avant de décider de passer à autre chose en ne soumissionnant pas le joueur de 27 ans – une décision qui aurait semblé insondable il y a quelques années à peine.

4. Mitch HanigerRF

Changement d’équipe : Les Mariners de Seattle aux Giants de San Francisco

Contrat: Trois ans, 43,5 millions de dollars

Guerre fWAR 2022 : 0,8

Carrière fWAR : 11.8

Meilleure saison fWAR : 4.8 (2018)

L’ajout de Haniger ne soulagera probablement pas la douleur ressentie par les fans des Giants, qui ont vu Aaron Judge re-signer à New York et Carlos Correa à quelques minutes de rejoindre officiellement leur club avant que tout ne s’effondre. Mais s’il peut rester en bonne santé, Haniger devrait être un atout précieux à San Francisco pour les trois prochaines années.

Il est difficile de mettre une tonne de stock dans les chiffres moindres de Haniger en 2022, étant donné qu’il n’a disputé que 57 matchs en raison d’une blessure à la cheville. Le produit local, qui est né à Mountain View, en Californie, est allé au lycée à San Jose et a joué au ballon universitaire à Cal Poly San Luis Obispo, avait hâte de retourner dans la région de la baie après un passage productif à Seattle.

Haniger a été un frappeur supérieur à la moyenne de la ligue au cours des cinq saisons avec les Mariners. Même au cours d’une année relativement en baisse la saison dernière (.246/.308/.429), il a atteint en moyenne le pourcentage le plus élevé de sa carrière (47,2) à 31 ans. La saison précédente, Haniger avait lancé 39 circuits en disputant 157 matchs.

Quand Haniger joue une saison complète, il a tendance à produire. Il était un All-Star en 2018, lorsqu’il a affiché un record en carrière de 139 OPS + avec 26 circuits en 157 matchs. Son problème est de rester sur le terrain. Il est apparu dans plus de 100 matchs seulement deux fois depuis ses débuts en 2016.

5. Michel ConfortoDE

Changement d’équipe : Mets de New York aux Giants de San Francisco

Contrat: Deux ans, 36 millions de dollars

Guerre fWAR 2022 : DNP (1,4 en 2021)

Carrière fWAR : 19.3

Meilleure saison fWAR : 4.8 (2017)

Une autre signature des Giants sur le terrain extérieur et le premier ajout majeur après le fiasco de Correa, Conforto fera équipe avec Haniger pour aider à renforcer le champ extérieur de San Francisco. Les deux joueurs ont une histoire de production – ainsi que du temps manqué.

Considéré comme le meilleur voltigeur sur le marché lorsqu’il a été acquis fin décembre, Conforto n’a pas joué dans un match depuis octobre 2021. Il était agent libre avant la saison 2022 mais a fini par manquer toute l’année suite à une opération à l’épaule. Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’il retrouvera sa forme d’avant la blessure (voir : Bellinger), il pourrait apporter une valeur similaire à Haniger.

Les performances de Conforto ont fluctué ces dernières années. Il a terminé avec un .856 OPS en 2019, un .927 OPS lors de la saison 2020 raccourcie et un .729 OPS en 2021 tout en manquant un mois avec une tension aux ischio-jambiers. Il peut être difficile de prédire après avoir été absent une année complète, mais Conforto n’a jamais produit moins d’une saison 1.0 WAR dans sa carrière. Il a obtenu une moyenne de 0,837 OPS au cours de ses cinq dernières saisons.

Mention honorable: Mike ClevingerRHP

Changement d’équipe : Padres de San Diego contre White Sox de Chicago

Contrat: Un an, 12 millions de dollars (option mutuelle pour 2024)

Guerre fWAR 2022 : 0,4

Carrière fWAR : 12.1

Meilleure saison fWAR : 4.5 (2019)

Il est difficile de juger pleinement un joueur à sa première saison de retour de la chirurgie de Tommy John. Pourtant, comme Syndergaard, Clevinger a fait face à une diminution de la vitesse et du taux de retrait au bâton à son retour.

Clevinger a connu une solide première mi-temps en 2022 (3,50 ERA, 1,14 WHIP) et a trouvé l’efficacité en ajoutant un lest à son mélange, mais sa productivité a chuté après la pause All-Star tout en luttant contre certains problèmes physiques. Il n’a pas eu besoin de chirurgie après l’année, mais Clevinger a déclaré qu’il avait reçu une injection de PRP pour son MCL droit.

Avant Tommy John, Clevinger avait une fiche de 41-20 avec une MPM de 2,96 et 10,2 retraits au bâton par neuf manches de 2017 à 2020. FanGraphs prédit une saison de 1,3 GUERRE à venir pour Clevinger, et peut-être qu’une autre année pourrait le faire ressembler davantage au lanceur dans lequel il était. sa fin de vingtaine. Cela aiderait à solidifier l’arrière de la rotation des White Sox.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @ Rowan Kavner .