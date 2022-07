Agence libre de la LNH : Johnny Gaudreau fait des Blue Jackets un gagnant

Juger le succès et l’échec de l’agence libre de la LNH quelques heures seulement après l’ouverture du marché peut être délicat, regarder vers l’avenir pour prédire quels mouvements se dérouleront – ou non.

En repensant à la multitude de signatures de mercredi, il semble relativement facile d’identifier au moins un gagnant et un perdant.

Les Blue Jackets de Columbus ont fait sensation, renversant la ligue en décrochant Johnny Gaudreau avec un contrat de sept ans pour 68,25 millions de dollars.

Gaudreau, un joueur de la première équipe de la LNH la saison dernière, a fait de Calgary un perdant lorsqu’il a informé les Flames à la veille du libre arbitre qu’il ne signait pas leur offre de huit ans pour rester.

Columbus a ajouté un All-Star de 28 ans à six reprises à son apogée. L’ailier petit et dynamique a atteint des sommets en carrière la saison dernière avec 40 buts et 115 points, lui donnant 210 buts et 609 points en 602 matchs avec les Flames.

Les Blue Jackets ont instantanément amélioré leur chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, après ne pas l’avoir fait au cours des deux dernières années, et ont amélioré leurs chances de se qualifier pour les séries éliminatoires pour la deuxième fois seulement depuis que la franchise a rejoint la ligue en 2000.

Calgary, quant à lui, devra faire des signatures ou des échanges importants pour éventuellement compenser la perte de Gaudreau. Si les Flames se balancent et ratent cet été, cela leur rappellera peut-être à quel point c’était mauvais avant l’arrivée de Gaudreau, lorsqu’ils ont raté cinq séries éliminatoires consécutives.

Voici un aperçu de certaines équipes qui semblaient gagner et perdre lors de la journée d’ouverture de l’agence libre de la LNH :

OURAGANS DE CAROLINE

Les Hurricanes ont effectué une paire de mouvements de puissance qui devraient aider les doubles champions en titre de la division à suivre le rythme des puissances de la Conférence de l’Est.

La Caroline a acquis Brent Burns, vainqueur du trophée Norris 2017, dans un échange avec San Jose et l’ailier vétéran Max Pacioretty dans un autre échange, profitant de la difficulté de Vegas pour gérer son plafond salarial.

CHEVALIERS D’OR DE VEGAS

Après avoir échoué à participer aux séries éliminatoires pour la première fois en cinq saisons dans la LNH, Vegas a dû se débarrasser d’un joueur qu’il ne pouvait pas se permettre de garder.

Pacioretty a inscrit 97 buts et 97 passes en quatre saisons avec les Golden Knights, qui auront du mal à remplacer sa production avec un budget serré.

AILES ROUGES DE DETROIT

Steve Yzerman a apparemment perdu patience. Le membre du Temple de la renommée et ancien capitaine des Red Wings a abandonné son plan de se concentrer sur la sélection et le développement de joueurs avec une série de mouvements qui pourraient rendre la franchise autrefois fière à nouveau pertinente.

Detroit a signé le centre Andrew Copp pour un contrat de 28,1 millions de dollars sur cinq ans, le défenseur Ben Chiarot pour un contrat de 19 millions de dollars sur quatre ans et une paire d’ailes pour des contrats de deux ans : David Perron pour 9,5 millions de dollars et Dominik Kubalik pour 5 millions de dollars. .

MAPLE LEAFS DE TORONTO

Après une sixième sortie consécutive au premier tour des séries éliminatoires, Toronto a perdu son gardien numéro un, Jack Campbell, en agence libre lorsqu’il a signé un contrat de 25 millions de dollars sur cinq ans avec Edmonton.

Les Maple Leafs ne semblent tout simplement pas aussi solides devant le filet. Ils ont donné au gardien Ilya Samsonov un contrat d’un an pour rejoindre Matt Murray, acquis d’Ottawa quelques jours plus tôt, et comptent sur des joueurs qui ont accordé plus de trois buts par match la saison dernière.

CAPITALES DE WASHINGTON

Tirant pour garder la fenêtre de championnat d’Alex Ovechkin ouverte alors qu’il approche de son 37e anniversaire, Washington a signé le gardien de but vainqueur de la Coupe Stanley Darcy Kuemper pour un contrat de cinq ans d’une valeur de 26,25 millions de dollars.

Kuemper a remporté 37 victoires en carrière en saison régulière et a remporté 10 matchs éliminatoires pour le Colorado. Il sera secondé par Charlie Lindgren, 28 ans, qui a signé un contrat de 3,3 millions de dollars sur trois ans.

FLYERS DE PHILADELPHIE

Être absent des séries éliminatoires pendant deux années consécutives, pour la première fois depuis une sécheresse de quatre ans au début des années 1990, n’a pas semblé inspirer beaucoup de changement à Philadelphie.

Avec une chance d’ajouter des talents indispensables, la signature la plus importante des Flyers lors de l’ouverture de l’agence libre a été de donner à l’attaquant Nicolas Deslauriers un contrat de quatre ans pour 1,75 million de dollars par saison. En 81 matchs la saison dernière à Anaheim et au Minnesota, il a inscrit huit buts et cinq passes. Deslauriers, 31 ans, n’a jamais marqué plus de 10 buts.

Les écrivains AP Hockey Stephen Whyno et John Wawrow ont contribué à ce rapport.

Suivez Larry Lage sur https://twitter.com/larrylage

Larry Lage, l'Associated Press