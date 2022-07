Agence libre de la LNH : 5 joueurs à surveiller

Ceci est un extrait de The Buzzer, qui est le bulletin électronique quotidien de CBC Sports. Restez au courant de l’actualité sportive en vous inscrivant ici.

L’agence libre de la LNH est ici. La frénésie alimentaire, cependant, a commencé il y a quelque temps. Evander Kane (Edmonton), Evgeni Malkin (Pittsburgh), Kris Letang (Pittsburgh), Filip Forsberg (Nashville), Marc-André Fleury (Minnesota) et Valeri Nichushkin (Colorado) sont parmi les joueurs clés qui ont signé de nouveaux contrats pour rester avec leurs équipes. Toronto et Ottawa ont fait un commerce important Lundi, cela a envoyé le gardien Matt Murray chez les Leafs. Les échanges et les transactions lors du repêchage de la semaine dernière comprenaient le double marqueur de 40 buts des Sénateurs Alex DeBrincat de Chicago.

Et ce ne sont que les apéritifs. Voici un aperçu de certains des principaux agents libres sans restriction qui devraient être sur la table lorsque la période de signature s’ouvrira aujourd’hui à midi HE :

Johnny Gaudreau : Le petit ailier de Calgary a parié gros sur lui-même en jouant la dernière année de son contrat plutôt que de prendre la sécurité d’un contrat à long terme. Maintenant, Gaudreau, 28 ans, est sur le point d’encaisser après avoir établi des sommets en carrière au chapitre des points (115) et des buts (40) pour terminer deuxième dans la course aux marqueurs derrière Connor McDavid. Son gros contrat ne sera pas avec les Falmes, cependant. Gaudreau a informé l’équipe hier qu’il avait l’intention de passer à autre chose. Calgary a une autre vedette en tant qu’agent libre en la personne de Matthew Tkachuk, mais son statut restreint signifie que les Flames ont le pouvoir d’égaler n’importe quelle offre faite au jeune attaquant de 42 buts.

Nazem Kadri : Le courageux centre à double sens vient de connaître une année record au cours de laquelle il a inscrit 87 points, son record en carrière (en seulement 71 matchs), et remporté sa première coupe Stanley. Le Colorado pourrait laisser Kadri, 31 ans, partir alors qu’il vient de confier à Nichushkin un énorme contrat de huit ans et pourrait vouloir garder l’attaquant de l’agent libre Andre Burakovsky et le défenseur Josh Manson dans le giron.

Claude Giroux : A 34 ans, l’ancienne star de Philadelphie est assez loin de ses meilleurs jours. Mais il a amassé 23 points en 18 matchs de saison régulière après avoir été échangé à la Floride et a été le deuxième meilleur marqueur de l’équipe en séries éliminatoires. Les Panthers cherchent peut-être à faire bouger les choses, après avoir subi un humiliant balayage au deuxième tour aux mains de Tampa Bay.

Jean Klingberg : Le meilleur défenseur du marché a amassé 47 points en 74 matchs avec Dallas la saison dernière. Cela peut sembler peu, mais des défenseurs fiables qui peuvent contribuer offensivement se sont révélés irrésistibles pour les GM assoiffés. Les équipes nécessiteuses de défenseurs qui manquent ou ne peuvent pas se permettre Klingberg pourraient se tourner vers Nick Leddy de St. Louis, Josh Manson du Colorado ou PK Subban du New Jersey.

Darcy Kuemper : Avec Marc-André Fleury qui a choisi de rester au Minnesota, Kuemper est probablement le meilleur gardien de but sur le marché après avoir aidé le Colorado à remporter la Coupe Stanley. Les équipes qui ne peuvent pas l’avoir pourraient opter pour Jack Campbell, dont les jours à Toronto semblent comptés après l’échange d’hier pour Matt Murray. En savoir plus sur certains des meilleurs joueurs disponibles en agence libre de la LNH ici.